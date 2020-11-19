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Пользователи интернета поделились законами выживания, которые нужно запомнить раз и навсегда

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Международного номера экстренной помощи не существует. У каждой страны есть свой телефон, и лучше всего выяснить его до путешествия. Но, даже подстраховав себя таким образом, мы все же можем оказаться в ситуации, когда придется бороться за собственную жизнь. И тогда вас очень выручит находчивость и знание нескольких хаков.

AdMe.ru надеется, что вам никогда не придется применять на практике эти советы. Но все же их необходимо держать в голове.

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Какие советы для выживания знаете вы?

Фото на превью unknown / Reddit, Nikolas Noonan / Unsplash
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