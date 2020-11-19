Пользователи интернета поделились законами выживания, которые нужно запомнить раз и навсегда

Международного номера экстренной помощи не существует. У каждой страны есть свой телефон, и лучше всего выяснить его до путешествия. Но, даже подстраховав себя таким образом, мы все же можем оказаться в ситуации, когда придется бороться за собственную жизнь. И тогда вас очень выручит находчивость и знание нескольких хаков.