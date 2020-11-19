Пользователи интернета поделились законами выживания, которые нужно запомнить раз и навсегда
Международного номера экстренной помощи не существует. У каждой страны есть свой телефон, и лучше всего выяснить его до путешествия. Но, даже подстраховав себя таким образом, мы все же можем оказаться в ситуации, когда придется бороться за собственную жизнь. И тогда вас очень выручит находчивость и знание нескольких хаков.
AdMe.ru надеется, что вам никогда не придется применять на практике эти советы. Но все же их необходимо держать в голове.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Какие советы для выживания знаете вы?
Фото на превью unknown / Reddit, Nikolas Noonan / Unsplash