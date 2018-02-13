Пока мы тут стоим в пробках, люди в этих 6 городах живут в будущем без машин, денег и ключей

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Сложно поверить, но люди ездят на беспилотных кибертакси и расплачиваются улыбкой вместо банковской карты не где-нибудь на Марсе, а в паре часов лета от нас. «Умные города» — захватывающая реальность, в которой скоро, будем надеяться, окажется вся наша планета.

AdMe.ru рассказывает о городах, которые уже живут в будущем. А в конце статьи вы увидите, каким фантастическим и неузнаваемым может стать Париж к 2050 году.

Сондо, Южная Корея

Город Сондо построен на искусственном острове в 60 км от Сеула. Горожане живут в «умных домах», где любой домашней техникой — кондиционером или микроволновкой — можно управлять дистанционно. У жителей также есть специальная карта, которой можно открыть дверь квартиры и оплатить любые услуги — от билета в кино до аренды автомобиля. Если карта теряется, то код в замке квартиры автоматически меняется на новый. Все улицы и здания города оборудованы тысячами датчиков, информация с которых стекается в единый аналитический центр. Система отключает освещение в местах, где никого нет, и делает его ярче там, где много людей и машин, меняет электронные дорожные знаки в зависимости от плотности автомобильного и пассажирского потока. Здесь ценят чистый воздух, поэтому призывают жителей отказаться от обычного автомобиля — в любую точку города можно добраться за 15 минут на велосипеде. В Сондо 25 км велодорожек, а также множество станций для зарядки гибридных и электромобилей. 40 % города — это зеленая зона, а 95 % автомобильных парковок находятся под землей. В Сондо светодиодное освещение и солнечные батареи, поэтому он потребляет на 30 % меньше энергии, чем обычный город. На улицах установлены емкости для сбора дождевой воды — ею поливают газоны и моют улицы, а отработанная горячая вода используется для обогрева помещений.

Иньчуань, Китай

В 2013 году Иньчуань был выбран для эксперимента: превращения в «умный город». Вместо банковской карты жители используют свое лицо, например установленная во всех автобусах система распознавания лиц позволяет автоматически списать деньги за проезд с вашего счета. Продукты можно заказать через мобильное приложение, а потом забрать в автоматической камере хранения. Мусорные контейнеры работают от солнечных батарей — внутри есть пресс, который сжимает мусор, и его входит в 5 раз больше, чем в обычный бак. Когда контейнер заполняется, поступает сигнал в коммунальную службу, и мусор вывозят. В местной администрации посетителей вместо людей встречают живые голограммы, а многие документы, за которыми раньше нужно было обращаться к чиновникам, теперь можно получить онлайн. Пообщаться со своим лечащим врачом тоже можно на специальном сайте, не приходя в поликлинику.

Фудзисава, Япония

Фудзисава — небольшой городок, где все дома — «умные». На крышах установлены солнечные батареи, а бытовая техника — энергосберегающая, например телевизор выключается, если нет зрителей, а стиральная машина сама определяет, сколько нужно воды и порошка, в зависимости от загрязненности белья. Излишек энергии продается соседним городам, а в случае катаклизма ее хватит, чтобы обеспечить город на 3 суток. Уличные фонари (никаких проводов, все коммуникации проложены под землей) включаются ярче только тогда, когда по улице идут люди, а вместо обычного автомобиля можно арендовать электромобиль, электроскутер или электровелосипед. Фудзисава — это не просто город, а сообщество для людей, которые вместо бытовых дел предпочитают вместе заняться интересными делами и хобби. Для этого есть специальный общественный центр, где встречаются жители города.

Милтон-Кинс, Великобритания

Милтон-Кинс спланировали и построили с нуля 50 лет назад — тут нет развитого центра и отстающих окраин, все районы одинаково удобны для жизни: зеленые зоны, уютные дома, пешеходные дорожки. Строить здания выше самого высокого из деревьев запрещено. Именно на этом «умном экогороде» проверяют все новые технологии. В 2015 году здесь открылся первый в Великобритании кинотеатр 4DX с вибрирующими креслами, разбрызгивателями воды и запахами, соответствующими происходящему в фильме. Уже 3 года по улицам города ездят двухместные электрокары без водителя. Они могут развивать скорость до 24 км в час и проезжают без подзарядки 64 км. Но главное в Милтон-Кинс — это единая система сбора данных MK:Smart, которая доступна любому жителю. С помощью датчиков движения, камер, спутников и других средств она собирает информацию о передвижениях людей и транспорта, расходах воды и электроэнергии и т. д. В результате вы можете увидеть, через сколько минут приедет нужный автобус, где есть свободная парковка и нет ли у вас на пути автомобильной пробки.

Сингапур

Правительство Сингапура запустило программу Smart Nation: по всему городу устанавливаются камеры и датчики, информация с которых отправляется в систему «Виртуальный Сингапур» — 3D-модель города, где видно, что происходит в нем в режиме реального времени, например сколько в данный момент потребляется электроэнергии или где сейчас автомобильные пробки. К 2020 году все владельцы машин обязаны установить на них датчик, который будет отслеживать передвижения автомобиля. Можно следить и за чистотой города, к примеру, мужчину, который выбрасывал окурки из окна квартиры, сняла камера наблюдения, и его оштрафовали на $ 15 тыс. С 2014 года в Сингапуре действует программа мониторинга пожилых людей, которые живут одни. Датчики анализируют их передвижения по дому и, если человек упал или не выходит из ванной слишком долго, отправляют сигнал в больницу.

Масдар, ОАЭ

Масдар — строящийся в Арабских Эмиратах экогород без автомобилей. Вместо них — беспилотные кибертакси. Пока они перевозят пассажиров между двумя остановками по маршруту в 1,5 км. В городе всего 300 жителей, все они учатся в местном Институте науки и технологий. Строительство города планируют завершить в 2030 году.

Бонус: таким может стать Париж к 2050 году

Архитектор Винсент Каллебо к 2050 году собирается преобразовать центр Парижа в футуристический зеленый город, больше напоминающий многоэтажный тропический лес.

Зеленые экобашни смогут перерабатывать отходы и очищать воздух, а внутри них будут скрыты источники альтернативной энергии, благодаря которым дома смогут обеспечивать жителей горячей водой и электричеством.

А вы бы хотели жить в «умном городе»?