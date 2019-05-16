Почти 30 лет исследований доказали, что однообразное питание страшнее курения (Кажется, нам пора наведаться в пекарню)

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Принято считать главными виновниками хронических болезней, укорачивающих нашу жизнь, курение, сладости и фастфуд. Оказалось, эти факторы сильно переоценены. Больше всего болезней и смертей вызывает нехватка того, что мы не едим.

Мы в AdMe.ru удивлены результатами глобального исследования длиной в 27 лет, которое доказывает, что не съеденный на завтрак цельнозерновой тост гораздо опаснее пары пирожных.

Отчего мы болеем?

Миллионы людей каждый год совершают одни и те же ошибки, думая, что соблюдают все правила здорового питания, избегая красного переработанного мяса, сладостей и трансжиров. Однако, как показывают цифры, эти продукты оказались в самом конце списка врагов нашего здоровья. Более половины всех смертей в мире, связанных с питанием, вызваны тем, что мы едим слишком много соли, при этом катастрофически мало цельного зерна и фруктов. По вине бедного рациона погибает каждый пятый человек в мире — 11 млн в год. Для сравнения: курение убивает около 7 млн. Недуги, которые вызваны плохим питанием, — сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет. Кстати, ожирение, которое больше всего беспокоит многих адептов ЗОЖ, находится лишь на 6-м месте в списке рисков.

Как выяснилось, недоедают полезных продуктов как бедные, так и богатые. Ученые опубликовали рейтинги рисков для разных стран, из которых рекомендуется сделать выводы как государствам в целом, так и простым гражданам. Россия, США, Индия, Германия, Египет, Турция, Иран, Пакистан, Бразилия и Нигерия — лидеры по нехватке в рационе цельного зерна. Любители соусов — китайцы, японцы, индонезийцы и тайцы — страдают от переизбытка соли. В целом в рационе большинства людей не хватает еще и рыбы, фруктов и овощей, орехов и семян, бобовых, полиненасыщенных жирных кислот, клетчатки и молока.

Нет, это не про меня!

Не спешите радоваться, если показалось, что с вашим рационом все в порядке. С фруктами, овощами и рыбой все более или менее понятно. А вот цельнозерновые продукты умеют выбирать далеко не все. Авторы исследования предупреждают: сегодня на полках магазинов продаются десятки товаров с маркировкой «цельнозерновые», однако реально содержат цельные зерна лишь единицы. Пищевая переработка — очень выгодный бизнес, который приносит миллиарды его владельцам. Проще и выгоднее продавать хлеб и макароны из обработанного зерна, но существует тренд на здоровое питание. Поэтому под видом полезного продукта сегодня продается что угодно.

«Немного цельных зерен добавляют в продукты из муки мелкого помола, а еще соль, сахар и насыщенные жиры. Нам всем стоит принять это в расчет и отличать настоящие товары из цельных зерен минимальной обработки от тех, что сегодня часто рекламируются как цельнозерновые». Эндрю Рейнольдс (Andrew Reynolds), научный сотрудник Университета Огайо в Новой Зеландии

Как выбирать цельнозерновые

Организация «Совет по цельнозерновым продуктам» (Whole Grains Council) разработала маркировку, помогающую покупателям узнать степень содержания цельного зерна в изделии. Она применяется в 54 странах, однако Россия в их число пока не входит. Настоящий цельнозерновой хлеб — скорее редкость в наших магазинах. Эксперты советуют внимательно читать состав на упаковке и помнить, что цельнозерновые изделия — это только те, в которых использовано все семя целиком, с отрубями, зародышем и эндоспермом.

Хлеб из обычной муки с парой зернышек в тесте — не цельнозерновой продукт. Самые распространенные маркетинговые ходы на упаковках — это надписи «7 злаков», «Содержит цельное зерно», «Мультизлаковый», «Сделано из цельной пшеницы».

Самые распространенные маркетинговые ходы на упаковках — это надписи «7 злаков», «Содержит цельное зерно», «Мультизлаковый», «Сделано из цельной пшеницы». Еще одна уловка маркетологов — цвет хлеба и макарон. Покупатель охотнее верит, что продукт сделан из цельнозерновой муки, если он темнее. Но цвет еще ни о чем не говорит. Если хотите купить правильный хлеб, ищите слово «цельный» или «цельносмолотый» первым в составе на этикетке.

Но цвет еще ни о чем не говорит. Если хотите купить правильный хлеб, ищите слово «цельный» или «цельносмолотый» первым в составе на этикетке. Как правило, цельнозерновой хлеб довольно плотный и твердый. Реже встречается более мягкий пшеничный хлеб с отрубями. На полках вы можете найти также слегка влажные хлебцы в вакуумной упаковке. Во всех случаях консистенция цельнозернового хлеба отличается от привычной. Дело в том, что из муки грубого помола тесто получается менее клейким и эластичным, чем из обычной муки высшего сорта.

Реже встречается более мягкий пшеничный хлеб с отрубями. На полках вы можете найти также слегка влажные хлебцы в вакуумной упаковке. Во всех случаях консистенция цельнозернового хлеба отличается от привычной. Дело в том, что из муки грубого помола тесто получается менее клейким и эластичным, чем из обычной муки высшего сорта. Избегайте в составе хлеба смягчающих тесто загустителей и искусственных консервантов вроде пропионата кальция или бензоата натрия, производных сои. Здесь может быть уместен разве что натуральный консервант в виде аскорбиновой кислоты.

Лучше, если продукт не содержит соль и сахар вообще, но если вы все же любите сладковатый хлеб, отдавайте предпочтение изделиям с натуральными подсластителями — медом и патокой, но не кукурузным сиропом.

но если вы все же любите сладковатый хлеб, отдавайте предпочтение изделиям с натуральными подсластителями — медом и патокой, но не кукурузным сиропом. Те же советы применимы к макаронным изделиям. В этом сегменте производители особенно любят играть с цветами. Однако как зеленые макароны не сделаны из шпината, а красные — из помидоров, так и коричневые макароны вовсе не обязательно готовились из цельнозерновой муки.

Беспроигрышный во всех отношениях вариант — есть больше круп. Но здесь тоже есть подводные камни. Не являются цельнозерновыми обработанный белый рис, перловая и ячневая крупы, манка и пшено.

Но здесь тоже есть подводные камни. Не являются цельнозерновыми обработанный белый рис, перловая и ячневая крупы, манка и пшено. Настоящие цельнозерновые — это гречневая крупа, булгур, киноа, овсянка, цельный ячмень, кукурузная крупа, полба.

А вы употребляете достаточно цельнозерновых? Чего не хватает в вашем рационе?