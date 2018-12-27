Почему женщины постоянно мерзнут?

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Если вы женщина и вы мерзнете, это нормально. Если вы мужчина и ваша женщина мерзнет, то срочно согрейте ее. Налейте какао и укутайте в плед. Ведь, как говорят исследования , женщины чувствуют изменения температуры гораздо острее мужчин. На это есть несколько неочевидных причин.

Первое, что часто можно услышать от женщин, когда им холодно: у них замерзают руки и ноги. И это неудивительно: женские конечности холоднее мужских на целых 3 градуса. Это обнаружили еще в 1998 году, и с тех пор мало что поменялось. Все потому, что в первую очередь нужно согреть внутренние органы, а руки и ноги вынуждены расплачиваться за это. Но это только полбеды.

Руки и ноги холоднее, а общая температура выше. Так говорят ученые из Мэриленда. Их исследование показало, что средняя температура женского тела на 0,03 градуса выше, чем у мужского. Это кажется незначительным, но даже из-за такой разницы движение прохладного воздуха ощущается более остро.

Кроме того, в женском организме больше жира. В среднем женщины меньше, чем мужчины, у них меньше мышц и больше жира. А ведь именно мышцы производят тепло. Поэтому и приходится постоянно сидеть на диетах и зябнуть. Несправедливо, но ничего не поделаешь.

Еще одна огромная несправедливость — метаболизм. У мужчин он быстрее, чем у женщин, аж на 23 %. Метаболизм влияет на превращение пищи в энергию, из-за чего мужчинам не только легче удерживать вес под контролем, но и быстрее согреваться.