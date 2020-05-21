Почему желтый почти никогда не используется в самолетах и еще 14 примеров того, как на нас влияют цвета

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Мы составляем мнение о людях и продуктах, которые впервые видим, в течение 90 секунд, и от 62 до 90 % нашего мнения зависит только от цвета. Вот почему некоторые компании используют определенные цвета в своих упаковках, логотипах и вывесках, чтобы влиять на наши повседневные решения. Однако иногда цвета могут играть действительно решающую роль. Например, исследования показали, что розовый и синий успокаивают нас настолько, что снижают проявление агрессии или тягу к причинению себе вреда.

AdMe.ru надеется раскрасить ваши будни этой статьей, полной всех оттенков радуги. А в конце вас ждет бонус, который расскажет, как видят цвета люди с дальтонизмом.

1. Розовый был цветом мальчиков, голубой — цветом девочек

Многие из нас ассоциируют розовый цвет с женским полом, а голубой — с мужским. Однако давным-давно дети носили белую одежду и никакие цвета не были связаны с гендером. Впервые цветовые ассоциации возникли, когда некоторые журналы провозгласили розовый «мальчишеским» цветом, а голубой — цветом для девочек. Эта тенденция сама собой изменилась на противоположную в 1940–1950-х и стала такой, какой мы знаем ее сегодня.

2. Розовый цвет успокаивает нас и снижает агрессию

Верьте или нет, но некоторые тюрьмы окрашены в розовый цвет для того, чтобы снизить агрессию заключенных. А некоторые раздевалки, предназначенные для выездных команд, красят в розовый, чтобы их игроки почувствовали себя слабее. Исследования показали, что розовый Бейкера — Миллера эффективен в уменьшении уровня агрессивности и силы. Тем не менее более поздние исследования на эту же тему показали ряд ограничений в «работе» данного цвета.

3. Желтый в салоне самолета дает нагрузку на глаза

Хотя желтый — это цвет счастья, он очень яркий и отражает большое количество света. Следовательно, такой цвет может слишком сильно стимулировать глаза. Это объясняет, почему в салоне большинства транспортных средств, особенно в самолетах, почти никогда не используют желтый. Ryanair, бюджетная авиакомпания, раньше активно использовала этот цвет в дизайне своих салонов, но в итоге решила изменить его, к радости своих клиентов.

4. Когда мы видим красный, мы едим меньше

Вопреки распространенному мнению, красный цвет на самом деле не вызывает аппетита. Этот миф, вероятно, появился потому, что в большинстве логотипов кафе быстрого питания используется данный цвет. Фактически красный побуждает нас меньше есть и пить. Таким образом, этот цвет на самом деле работает как подсознательный сигнал «стоп».

5. Мы принимаем решения быстрее, когда видим красный

HubSpot провел тест, чтобы выяснить, какая кнопка, красная или зеленая, будет побуждать людей нажимать на нее чаще. Обнаружилось, что красная кнопка превзошла зеленую по показателям на 21 %. Возможно, именно поэтому Netflix использует только красные кнопки для различных действий клиентов. Еще один эксперимент был посвящен тому, чтобы выяснить, влияет ли на нас цвет машины, мешающей нам проехать. Результаты показали, что если машина была красная, то люди демонстрировали агрессивную реакцию намного быстрее.

6. Мы склонны больше доверять компаниям с синими логотипами

Если вы заметили, что в логотипах финансовых, страховых и компьютерных компаний часто используют синий цвет, то это не случайность. Синий и его оттенки создают ощущение безопасности, поэтому мы с большей вероятностью посчитаем компании надежными, если они используют больше синего цвета в своих логотипах или упаковках товаров.

7. Голубой может спасти нам жизнь и снизить уровень преступности

Голубой также может помочь выбрать жизнь вместо смерти. На некоторых железнодорожных станциях в Японии установлены синие огни, чтобы люди не выскакивали на рельсы в попытке совершить самоубийство.

8. Ярлыки с цветной маркировкой позволяют нам выбирать более здоровую пищу

Цвета могут помочь скорректировать режим питания. В кафетерии одной больницы часть еды пометили зеленым цветом (как «полезную»), а другую часть — красным (как «вредную»). Тест показал, что цветовая маркировка пищи может помочь нам совершать более осознанный выбор продуктов питания. Недавнее исследование, проведенное с использованием системы светофора, которая также включала желтый для обозначения «менее полезных» продуктов, подтвердило этот вывод.

9. Мужчины и женщины по-разному воспринимают цвета

Если вы помните дебаты о сине-черном и бело-золотом платье, то это можно объяснить тем, что люди видят одни и те же цвета по-разному. А еще есть разница между тем, как воспринимают цвета мужчины и женщины. Мужчины лучше распознают мелкие детали, быстро меняющиеся, если смотреть издалека, а женщины лучше различают оттенки цвета.

10. Оранжевый — цвет хорошего качества

Оранжевый цвет выделяется, поэтому его обычно используют на дорожных конусах и в тюремной форме. Но также этот цвет направляет наши мысли в сторону веселья и развлечений, поэтому данный оттенок используют, к примеру, Nickelodeon и Fanta. Мы также склонны связывать цвет и соотношение цены и качества. The Home Depot и Jetstar Airways удачно связали свои бренды с запоминающимся оранжевым.

11. Зеленый способствует визуальному творчеству

Нередко можно услышать совет разместить на рабочем месте растения. Однако, как оказалось, даже зеленая стена и бумага могут оказать на нас положительное влияние. Хотя зеленый бессилен в словесном творчестве (к примеру, если вы пишите книгу), он может повысить вашу визуальную креативность. Это определенно хорошая новость для художников, работников рекламной индустрии и тех, кто занимается визуальными эффектами!

12. Хоккеисты, которые носят черный, получают больше пенальти

Хоккейные команды с черной униформой получают больше штрафов, чем команды с униформой других цветов. Предположительно, люди чувствуют себя более сильными и агрессивными, когда носят черный. Однако некоторые исследователи утверждают, что, возможно, судьи более предвзято относятся к этому цвету.

13. Цвета обманывают нас, когда дело касается температуры и веса

Красный цвет часто воспринимается как горячий, а синий — как холодный, даже если между фактической температурой нет никакой разницы. Удивительно, но, когда мы непосредственно касаемся этих предметов, синий кажется теплее красного. Цвета также создают иллюзию относительно веса объекта, когда один и тот же предмет выглядит тяжелее, если он красный, и легче, если он желтый.

14. Мы делаем больше ошибок, когда работаем в белом офисе

Мысль о том, что белый цвет создает ощущение свежести и не отвлекает на себя внимание, справедлива, поэтому в некоторых офисах можно видеть белые интерьеры. Тем не менее исследование показало, что люди в белых офисах совершали больше ошибок, чем в красных или зеленых. Фактически те, кто работал в красном офисе, допустили наименьшее количество ошибок, хотя при этом больше людей сообщали, что цвет их комнат был более отвлекающим, чем в белом офисе.

15. Фиолетовый кажется нам цветом роскоши, потому что раньше он был очень дорог

Фиолетовая ткань когда-то была невероятно дорогой, потому что процесс изготовления красителя из крошечных моллюсков был долгим и трудным. Только правители и священники могли позволить себе носить этот цвет. К счастью, 18-летний студент-химик случайно создал фиолетовый краситель, а затем запустил его в массовое производство, чтобы обычные люди могли позволить себе фиолетовую одежду.

Бонус: а вы знали?

Дальтонизмом страдают 1 из 12 мужчин и 1 из 200 женщин. В то время как наиболее распространенным типом дальтонизма является неспособность отличать красный от зеленого, существуют также виды сине-желтого дальтонизма и полного дальтонизма.

Принимали ли вы когда-либо решения, основываясь на цвете, и как это отразилось на вас?