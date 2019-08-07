Почему вегетарианские, безглютеновые и безлактозные продукты не так полезны, как нам рассказывают

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В 2018 году Великобритания стала мировым лидером по производству веганских продуктов, обогнав Германию. В каждом 6-м случае еда или напиток не содержали ингредиентов животного происхождения. Мода на вегетарианскую еду существует уже давно. Признайтесь, вам тоже хоть раз хотелось ее попробовать? Ведь такие продукты кажутся полезными. Однако результаты исследований ученых заставляют усомниться в преимуществах веганства.

AdMe.ru погрузился в изучение свойств веганских, безглютеновых и безлактозных продуктов, чтобы развеять популярные заблуждения о них.

30 % американцев покупает безглютеновые продукты, а 41% — считает, что они полезнее привычных аналогов

Глютен — это группа белков, которые содержатся в 3 видах злаков: пшенице, ржи и ячмене. У него сильные склеивающие свойства, поэтому продукты с его содержанием имеют высокую эластичность и отлично держат форму. Не все люди одинаково хорошо переваривают этот белок, но врачи диагностируют непереносимость глютена, или целиакию, лишь у 1 % населения Земли. «Безглютеновый мейнстрим» развивается благодаря усилиям маркетологов. При этом 93 % людей, которые «находят» у себя эту болезнь, могут употреблять хлеб и другую еду с глютеном без вреда для здоровья. Другой возможный фактор — ипохондрия: люди любят приписывать себе несуществующие болезни (обычно это случалось в истории в относительно мирное и спокойное время).

Безглютеновая диета не такая эффективная, как кажется

Продукты с пометкой «без глютена» зачастую содержат больше калорий, чем привычные. А вот клетчатки, цинка, железа и калия в них гораздо меньше. Безглютеновая диета увеличивает риск дефицита витаминов группы B и некоторых других микроэлементов. Это недешевое удовольствие: хлебобулочные продукты без глютена на 267 % дороже своих глютеносодержащих «собратьев». Кстати, они не бывают ни воздушными, ни мягкими. Некоторые предприимчивые производители указывают gluten free даже там, где этого белка не может быть: на гречневой каше, колбасе или косметике.

Непереносимость лактозы и аллергия на молочный белок не одно и то же

Первая возникает из-за недостатка фермента лактазы, что характерно для 65–70 % мировой популяции. Этим людям можно употреблять сыр и творог, потому что лактоза (углевод, который содержится в молочных продуктах) присутствует в них в незначительном количестве и не способна спровоцировать нежелательные последствия. Со сливками и мороженым нужно быть внимательнее: в них примерно столько же лактозы, сколько в молоке. Но, чтобы непереносимость проявилась, нужно употребить около 0,5–1 кг этих продуктов. Аллергия на молочный белок реальна и проявляется сыпью, покраснением щек, предплечий и ягодиц, затруднением дыхания. Она возникает у 2–3 % детей до года и проходит у них в среднем к 10 годам, сохраняясь лишь у 0,4 % взрослых. Именно этому количеству людей нельзя употреблять молочные продукты.

Коровье молоко часто заменяют миндальным, но питательного белка в нем всего 1 г

В 1 чашке коровьего молока — около 100 ккал, 8 г белка и 30 % суточной нормы кальция. Кроме того, 25 % витамина D, 8 % калия и 13 г сахара. Наиболее близкий растительный аналог — гороховое молоко: в нем то же количество протеинов, на 1/3 меньше калорий и на 15 % больше кальция. Миндальное молоко содержит в 2–3 раза меньше калорий на стакан. Протеинов в нем мало — 1–5 г, продукт обогащен кальцием и калием. А еще в нем содержится каррагинан — добавка, которая провоцирует газообразование и воспалительные реакции в кишечнике.

Растительное молоко не подходит диабетикам

В овсяное и рисовое молоко часто добавляют сахар и ароматизаторы. У рисового молока высокий гликемический индекс: оно быстро переваривается и вызывает резкое колебание сахара в крови. Соевое молоко схоже с коровьим по содержанию протеинов, кальция и витаминов. Оно более калорийно и богато фитоэстрогенами, которые в избытке негативно воздействуют на женское здоровье и могут снизить фертильность. Кокосовое молоко обладает противовоспалительным эффектом, ускоряет обмен веществ и восстанавливает слизистую кишечника. Но у него высокий уровень жиров и углеводов: молоко может вызывать диарею или запор, при регулярном использовании — привести к прибавке веса.

Веганское мясо улучшает работу желудка и, несмотря на это, вреднее натурального

Вегетарианские котлетки, сосиски и прочие полуфабрикаты делают из «пшеничного мяса» — бобовых культур (фасоли, чечевицы, сои, нута), которые поддерживают микрофлору кишечника, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Пшеничный белок, или сейтан, — чистый глютен, он богат витаминами PP, B, магнием. Мясо для веганов имеет преимущества: растительный белок быстрее усваивается, и в нем нет насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина. При этом в нем повышено содержание сахара и соли, большое количество добавок и ароматизаторов для придания вкуса пресному концентрированному белку. В составе бывает токсичный краситель allura red AC, который, по некоторым данным, является канцерогенным. Другой трендовый ингредиент — кокосовое масло, насыщенных жиров в котором больше, чем в сливочном, почти на 30 %.

Считается, что все соевые продукты вредны

Цельные соевые продукты — это непосредственно бобы, соевое молоко, соевый творог (тофу). Ферментированные — соевый соус, натто и так далее. При их производстве используется минимум добавок, поэтому эти продукты не представляют вреда для человека. Переработанные продукты — это соевая мука, соевое масло. В соевом масле много жирных кислот омега-6, избыток которых приводит к хроническому воспалению и провоцирует развитие сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и диабета. Соевая мука может соперничать с пшеничной: в ней больше протеинов. На 100 г продукта приходится 1/5 суточной нормы кальция, 1/4 нормы витаминов группы B, 1/3 нормы железа. Продукт снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и благотворно влияет на женское здоровье (в частности, облегчает симптомы менопаузы).

Польза модных веганских продуктов сильно преувеличена

Семена чиа считают суперфудом, который способен удовлетворить дневную потребность в кальции, магнии, железе, насытить альфа-линолевой кислотой и омега-3. Эти значения справедливы для 100 г продукта, но в день рекомендуется принимать только 1 ст. л. семян — 10–12 г. В таком случае их с успехом может заменить 1 банан. Зародыши пшеницы (и масло из них) — антиоксидант и природный источник растительного белка, клетчатки, калия, магния, цинка и других элементов. Они помогают поддерживать нормальную массу тела и улучшают иммунитет. Проростки не подходят тем, кто придерживается низкоуглеводной диеты: в 1 стакане зародышей пшеницы — 60 г углеводов. В эфирном масле содержатся триглицериды, которые негативно сказываются на здоровье сердечников.

«Вегетарианство» и «польза» не слова-синонимы

Таким образом, веганская, безглютеновая или безлактозная диеты не помогут в короткий срок привести организм в форму и избавиться от лишнего веса. Чтобы поправить здоровье, недостаточно просто покупать в магазине или заказывать в кафе пищу с метками vegan friendly, gluten free и тому подобное. Здоровье требует осознанного подхода, вдумчивого выбора и физических нагрузок.