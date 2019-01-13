Почему ученые считают левшей исключительными людьми

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Согласно исследованию, проведенному в 2006 году учеными из колледжа Лафейетт и Университета Джонса Хопкинса, левши с высшим образованием зарабатывают на 10–15 % больше, чем их коллеги-правши. Составляя всего около 10 % от общей численности населения, левши определенно обладают некой уникальностью. К их числу принадлежат многие известные люди, например Леонардо да Винчи, Билл Гейтс, Аристотель и Мария Склодовская-Кюри.

AdMe.ru обнаружил несколько примечательных фактов о левшах и о том, что делает их такими особенными.

Гений с большей вероятностью будет левшой

У левшей больше шансов стать гениями. Неудивительно, что в их числе был и Альберт Эйнштейн. Хотя люди, предпочтительно пользующиеся левой рукой, составляют только 10 % всего населения, 20 % всех членов MENSA — крупнейшего в мире и старейшего общества обладателей высокого IQ — оказались левшами.

Из левшей получаются лучшие художники

Исследование, опубликованное в Американском журнале психологии, показало, что левши обладают творческим преимуществом. Они лучше ориентируются в готовых решениях проблемы. В ходе исследования, проведенного Клубом левшей с участием более 2 000 человек (левшей, правшей и амбидекстров), обнаружилось, что первые больше склонны к карьере в области искусства, музыки, спорта и информационных технологий.

С недавних пор они становятся президентами США

3 из 5 последних президентов Штатов были левшами. Главы страны Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш — старший были левшами, как и президенты Джеральд Форд, Джеймс Гарфилд и Гарри Трумэн. Согласно недавнему заключению голландских ученых, политики-левши лучше показывают себя в телевизионных дебатах. Это связано с тем, что жесты правой рукой обычно ассоциируются с позитивом, а жесты левой — с негативом. А поскольку изображение на экране передается зеркально, левши кажутся нам правшами.

У них есть преимущество в спорте

Левшам легче даются такие виды спорта, как теннис, бадминтон и бокс. В своей книге «Загадка леворукости» лингвист Рик Смитс объясняет, что все спортсмены обычно тренируются играть против правшей. Поэтому праворукие игроки оказываются не готовы к столкновению с леворуким противником, в то время как левша отлично подготовлен ко встрече с праворуким.

Из них получаются отличные бойцы

В ходе исследования французских ученых (2005) выяснилось, что в мирных сообществах левши составляют всего около 3 % населения, тогда как в военных зонах их число возрастает до 27 %. Ученые утверждают, что причиной этого несоответствия является физическое преимущество левшей над правшами из-за вероятности их неожиданного хука слева.

Бонус: касается всех левшей

Скольких левшей вы знаете? Согласны со всем, что мы рассказали выше? А если вы и сами левша, то оставляйте комментарий и не забудьте поделиться статьей с друзьями!