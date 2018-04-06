Почему ступеньки эскалаторов во всем мире делают ребристыми?

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Изобретение для подъема-спуска появилось в 1896 году в нью-йоркском парке «Кони-Айленд» в качестве туристического аттракциона. Правда, выглядело оно как резиновые гладкие ленты с деревянными планками. Сегодня же миллионы людей ежедневно пользуются современными эскалаторами с рифлеными ступеньками. И такой замысловатый внешний вид вовсе не выдумка дизайнера, а очень важный элемент большого механизма.

AdMe.ru выяснил, в чем заключается «миссия» этой непростой конфигурации.

Почему же ступеньки на эскалаторах ребристые?

В зимнее и осеннее время года на ступенях эскалатора скапливается влага и шансы пассажиров поскользнуться и упасть заметно увеличиваются. Именно от этого и защищают объемные вертикальные полоски: они улучшают сцепление между подошвой пассажиров и ступенями. А отверстия между резьбой необходимы для отвода влаги.

На электрическую лестницу порой попадают фантики, упаковки и прочий мелкий мусор. Если бы ее ступени были гладкими, все это уходило бы под «гребенку» (лента в конце пути складывается в прямую линию). В лучшем случае, это обернулось бы остановкой средства передвижения на неопределенное время. Благодаря решетчатому покрытию этого не происходит: весь крупный мусор выносится за предел полотна.

Почему поручни движутся быстрее ступенек?

Со временем диски, которые крутят поручни, стираются и скорость движения поручней уменьшается. Это служит сигналом к тому, что эскалатор нуждается в ремонте.

Без таких, казалось бы, незначительных, но продуманных деталей нам бы пришлось подниматься пешком намного чаще, и мы могли бы поскользнуться на электрической лестнице. Но, к счастью, эскалаторы останавливаются редко, а поскользнуться и упасть на них не так просто.