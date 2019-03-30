Почему 15-летние девочки и мальчики сегодня все чаще выглядят как 30-летние. И что будет дальше

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Наверняка каждый уже успел заметить, что сегодняшние 10-летние дети выглядят как подростки, а люди так называемого среднего возраста настолько молоды, что иногда хочется попросить у них паспорт для подтверждения. Обе эти вещи объединяются одним большим термином — «акселерация».

AdMe.ru окунулся в научные дебри и выяснил, что может служить причиной раннего взросления современного человека и какие проблемы это взросление способно принести.

Что включают в понятие «акселерация»

Слева на фотографии — Мэрилин Монро. Ее рост составлял 166 см. А справа — Дженнифер Лоуренс, и ее рост 175 см.

Рост. За последние 150 лет все человечество заметно «выросло». Средний рост увеличился на 10 см. Мы сегодняшние примерно на 1 голову превосходим наших предков, которые жили в конце XIX века. А выше всех в мире голландцы. Среднестатистический местный мужчина вырастает до 182,5 см.

За последние 150 лет все человечество заметно «выросло». Средний рост увеличился на 10 см. Мы сегодняшние примерно на 1 голову превосходим наших предков, которые жили в конце XIX века. А выше всех в мире голландцы. Среднестатистический местный мужчина вырастает до 182,5 см. Половое созревание наступает намного раньше. Если в 1860-х годах девочка «взрослела» в 16,5 лет, то сейчас эта цифра снизилась до 10. То же самое справедливо и для мальчиков, хотя они по-прежнему немного отстают — обычно на 1 год.

наступает намного раньше. Если в 1860-х годах девочка «взрослела» в 16,5 лет, то сейчас эта цифра снизилась до 10. То же самое справедливо и для мальчиков, хотя они по-прежнему немного отстают — обычно на 1 год. Прекращение развития тела и роста наступает в 16 лет у девушек и в 18 у юношей. Раньше это отмечалось в 20 лет и 22 года соответственно.

На фотографии слева — советская актриса Елена Кузьмина в возрасте около 40 лет. Справа — современная канадская актриса Рашель Лефевр в этом же возрасте.

Мы стареем значительно позже , чем наши предки. В первую очередь это связано с достижениями медицины и качественной пищей. Сегодня пожилой человек, согласно статистике, — это тот, кто достиг возраста 65 лет. Однако показатели варьируются в зависимости от страны: в Японии старость наступает в 76, а в Папуа — Новой Гвинее уже в 45,5.

значительно , чем наши предки. В первую очередь это связано с достижениями медицины и качественной пищей. Сегодня пожилой человек, согласно статистике, — это тот, кто достиг возраста 65 лет. Однако показатели варьируются в зависимости от страны: в Японии старость наступает в 76, а в Папуа — Новой Гвинее уже в 45,5. Репродуктивный период значительно удлинился за счет раннего созревания. Средний возраст наступления климакса составляет сейчас около 50 лет. Нет широкомасштабных исследований, которые подтверждали бы увеличение возраста менопаузы. Однако некоторые ученые склонны думать, что такие тенденции наблюдаются.

значительно удлинился за счет раннего созревания. Средний возраст наступления климакса составляет сейчас около 50 лет. Нет широкомасштабных исследований, которые подтверждали бы увеличение возраста менопаузы. Однако некоторые ученые склонны думать, что такие тенденции наблюдаются. Телосложение изменяется. Ранее рост увеличивался за счет удлинения нижней части тела. У современного человека вытягивается туловище. У женщин постепенно уменьшается таз. Считается, что это результат эволюции. Мы сильно облегчаем роды, в том числе за счет кесарева сечения, — и организм приспосабливается.

Гипотезы о влиянии технологий на организм человека

Фотография сделана в 60-х годах XX века.

Одно из популярнейших мнений гласит, что акселерацию вызывают технические достижения человечества. А именно: увеличение светового дня за счет электричества;

увеличение средней температуры в жилых помещениях за счет отопления;

ускоренное развитие медицины. Считается, что все это способствует меньшему износу человеческого тела. То есть организм может бросать все силы на развитие, а не бороться с физическими недомоганиями или агрессивной окружающей средой. Разумеется, спорить с таким утверждением бессмысленно, хотя вряд ли одни только эти причины ведут к ускоренному развитию организма.

Есть и тревожное научное мнение. Возможно, ускоренное развитие организма — это следствие влияния на нас химических веществ, а именно — эндокринных разрушителей (англ. Endocrine disruptors, или EDCs). Когда эти вещества попадают в организм, то действуют как гормоны. Синтетические EDCs содержатся в пластмассе, средствах личной гигиены и даже косметике. Кроме того, их могут использовать в качестве добавок к некоторым пищевым продуктам. Эта теория акселерации на сегодняшний день не имеет четких доказательств.

Влияние пищи

Эта теория получила название нутритивной. Ее сторонники склонны думать, что причиной акселерации является улучшение качества питания человека. Большое значение они придают витаминам B6, B12 и фолиевой кислоте. Качественный состав пищи тоже изменился. В частности, главенствующая роль отводится мясу. Статистика утверждает следующее: по данным за 2014 год, среднестатистический человек употребляет за год 43 кг мяса, а в середине XX века эта цифра едва достигала 23 кг;

в СССР в 1965 году на душу населения приходилось 37 кг мяса, а в 2013 году россиянин съедает уже 73 кг. Мы ни в коем случае не призываем вас срочно есть мясо, чтобы увеличить собственный рост. Однако от статистики далеко не уйдешь: в мясных продуктах содержатся вещества, которые необходимы для здорового развития молодого организма.

Проблемы раннего взросления

Процесс акселерации нашего поколения оценивается как неоднозначный. С одной стороны, он закономерен и подчиняется эволюции, то есть ничего страшного в нем нет. А с другой стороны, раннее взросление может принести человеку некоторые проблемы социального характера. Поясним на примере. 11-летняя девочка выглядит как вполне сформировавшаяся женщина, однако ее эмоциональный и умственный интеллект находится на уровне ребенка. Это порождает психологические проблемы, а также поведенческие: девочка ощущает сексуальные желания и совершенно не знает, что с ними делать.

К проблемам располагает и царящий в обществе инфантилизм. Не секрет, что в прошлом людям приходилось взрослеть гораздо раньше, чем сейчас. Причины прозаичны: тяжело было жить. Становление человека как личности происходило быстрее. Сейчас же наблюдается дисбаланс: физически мы взрослеем очень рано, а психологически и эмоционально долго остаемся детьми. Не так давно ученые из Великобритании выяснили, что по-настоящему человека можно считать совершеннолетним только после 30 лет. Дело в том, что до этого возраста происходят важные физические изменения в мозге, которые влияют на нашу психику и поведение.