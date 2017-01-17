Почему рыжая борода может вырасти даже у брюнетов?
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Наверняка вы задавались вопросом, почему у некоторых мужчин, обладающих темной шевелюрой, растет рыжая борода? И тем интереснее, если даже в семье у них нет ни одного рыжего?
Цвет волос зависит от того, какое количество меланина (пигмента) будет содержаться в волосах. У европеоидной расы встречаются два типа меланина:
- эумеланин — черный пигмент, в большом количестве содержится в клетках волос брюнетов,
- феомеланин — красный пигмент, соответственно, в большом количестве встречается у рыжих.
И вот недавно голландские исследователи выяснили, что все дело в гене MC1R, который играет важную роль в наделении людей «рыжиной». Благодаря ему происходит выработка протеина, который превращает черный пигмент в красный. И при мутациях этого гена происходит самое интересное.
Если человек наследует от обоих родителей мутировавший ген MC1R, то человек рождается с рыжими волосами и светлой кожей. Но если вы унаследовали только один мутированный ген, то рыжие волосы могут появиться в некоторых местах — обычно так и получаются люди с темными волосами и рыжей бородой.
Вот и весь секрет.
Источник motherboard.vice.com
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iflscience.com
Перевод AdMe.ru