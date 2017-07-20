Почему нужно выключать электронные устройства при взлете и посадке самолета?
Перед взлетом и незадолго до начала снижения стюардессы просят пассажиров перевести электронные устройства в режим полета. Однако отнюдь не все выполняют указание, ведь многие просто не понимают: как их смартфон за пару сотен долларов может помешать работе высокотехнологичного самолета стоимостью в десятки миллионов долларов?
AdMe.ru предлагает вместе разобраться, почему так важно следовать этому правилу.
В режиме полета в гаджете отключаются все службы передачи данных (Wi-Fi, GSM, Bluetooth и прочее). Проще говоря, телефон или планшет перестает работать как радиоприемник. Если же ваш смартфон не был переведен в режим полета, то исходящий от него сигнал может создать помехи в высокочувствительных электронных устройствах самолета.
Когда смартфон просто «спит» (вы не звоните с него и не отправляете СМС), он все равно находится в поиске сети, а частота его сигнала может наложиться на частоту работы важных устройств самолета. Даже если вам кажется, что спящий гаджет не представляет опасности, переведите его в режим полета.
Если же в вашем устройстве нет функции «перевести в режим полета» (например, у вас не самая современная модель), просто выключите его.
Как известно, взлет и посадка — самые сложные стадии полета, во время которых пилотам необходимо согласовывать свои действия с центром управления полетов на земле. Все это осуществляется с помощью навигационной системы самолета. Сигнал вашего гаджета может вызвать помехи в радиосвязи, и пилот не расслышит важную информацию, переданную диспетчером, что потенциально приведет к аварийно опасной ситуации.
- На протяжении всего полета можно использовать любые электронные устройства, не имеющие функции обмена данными GSM, Wi-Fi, Bluetooth (электронные часы, фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны, слуховые аппараты, кардиостимуляторы и прочее).
- Устройства, обладающие функцией обмена данными, также можно использовать на всех этапах полета, но в авиарежиме (смартфоны, планшеты, электронные книги, цифровые аудио / видеоплееры и прочее).
- Выключить авиарежим у вышеперечисленных приборов можно лишь во время полета (обычно через несколько минут после взлета) и только после сообщения от экипажа корабля. На этапах взлета, снижения, посадки и рулежки выключать авиарежим не разрешается.
Списки и правила могут варьироваться в зависимости от авиакомпании, уточняйте на официальных сайтах.
Парочка работающих телефонов не повлияет на навигацию самолета. Но если все, скажем, 300 человек на борту начнут активно пользоваться гаджетами, помехи в связи с землей будут ощутимы.
Давайте ценить чужой труд и не создавать лишних трудностей для пилотов. Ведь чтобы перевести ваш смартфон в авиарежим, нужна лишь пара секунд.
Фото на превью depositphotos.com