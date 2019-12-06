Почему не стоит тратить деньги на биодобавки и мультивитамины

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Считается, что современные продукты питания содержат недостаточное количество полезных веществ, поэтому те нужно восполнять. И, конечно, весной и осенью стоит пропивать курс витаминов, иначе организму грозит авитаминоз. А для сияния кожи и крепких ногтей хорошо бы не забыть о бьюти-добавках. Звезды рекламируют жевательные конфеты, ускоряющие рост волос, а наши друзья и знакомые хвалят коллагеновые смузи. Но ученые не поддерживают ажиотажа вокруг БАДов и витаминных комплексов и советуют не тратить на них деньги без особой необходимости.

Мы в AdMe.ru и сами не раз соблазнялись цветными капсулами в привлекательных баночках и сейчас решили углубиться в данные исследований и статьи из научных журналов, чтобы разобраться, правильно ли мы поступали.

1. Как возникла мода на полезные добавки к основной пище

Имя Лайнуса Поллинга в 70-х годах было известно не только узкому кругу ученых, но и широкой публике: он дважды получил Нобелевскую премию — как химик и как общественный деятель. Его авторитет был непререкаем, поэтому, когда он написал книгу о том, что витамин С эффективен для профилактики и лечения простуды, она сразу же стала бестселлером. Дело в том, что сам Поллинг из-за болезни почек был вынужден придерживаться жесткой диеты, и, когда он начал добавлять витамин С в свой апельсиновый сок по утрам, ему действительно стало лучше. В результате ученый не только сам влюбился в этот витамин, но и сумел убедить общественность, что тот способен вылечить даже такие серьезные заболевания, как СПИД и рак. Бешеный спрос на витамины моментально создал новую рыночную нишу. И хотя бесполезность витамина С при лечении заболеваний была многократно доказана, идея о чудесной таблетке с мгновенным эффектом оказалась крайне привлекательной. Это привело к тому, что в 2016 году оборот мирового рынка биологически активных добавок составил $ 132,8 млрд, а к 2022 году, по прогнозам, приблизится к $ 220,3 млрд.

2. Что такое биологически активные добавки

БАДы — это вещества, которые используются для укрепления здоровья: профилактики заболеваний, поддержания иммунитета и улучшения работы внутренних органов. Они могут включать в себя аминокислоты, антиоксиданты, пробиотики, а также витамины и минералы в дозах, не оказывающих выраженного влияния на организм. БАДы продаются в виде комплексов для укрепления иммунитета, антивозрастных капсул, средств для похудения, улучшения памяти и работоспособности, «таблеток красоты» (нутрикосметики). Они часто имеют привлекательную форму и упаковку, их рекламируют блогеры и знаменитости. В отличие от препаратов со значительной дозой вещества в составе, которые являются лекарствами и проходят лабораторные испытания, БАДы относятся к продуктам питания и не имеют четких стандартов производства и контроля. Информация обо всех зарегистрированных в России лекарствах есть в реестре Минздрава, а о БАДах, прошедших государственную регистрацию, — на сайте Роспотребнадзора. Например, мультивитаминный комплекс «Центрум» — это БАД.

3. Эффективность и безопасность БАДов не доказана

Есть данные, что такие добавки, как кофеин и креатин, помогают организму выдерживать интенсивные нагрузки. Но большая часть БАДов либо бесполезна, либо вредна, либо их эффективность и безопасность не доказаны. Коллаген не сделает кожу более упругой, омега-3 не оздоровит сердце и сосуды, а коэнзим Q10 не снизит давление. Более того, по закону БАДы и не должны содержать вещества в дозах, способных оказать существенное влияние на организм, иначе их пришлось бы регистрировать как лекарства. Вы можете проверить, проводились ли исследования конкретного средства и с каким результатом, на сайте Национального центра комплементарной и интегративной медицины.

4. Состав БАДов на этикетке часто не совпадает с реальным

Так как при регистрации и производстве к БАДам предъявляют менее строгие требования, чем к медицинским препаратам, производители добавляют в них лекарства и запрещенные вещества, не упоминая об этом на упаковке: ведь чтобы покупатели ощутили эффект, в составе должно быть что-то реально работающее. В черном списке Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) перечислены БАДы, в которых нашли такие вещества, как антидепрессант флуоксетин, диуретик фуросемид и слабительное фенолфталеин, каждый из которых может навредить здоровью. Независимые тестирования показывают, что состав биодобавок часто не совпадает с указанным на этикетке по дозировке (со средним отклонением в 38 %), а также содержат тяжелые металлы, например свинец.

5. Если питание сбалансировано, дополнительно ничего принимать не нужно

Бывают состояния, в которых без витаминов не обойтись — например при беременности, строгой диете, сюда же относятся различные заболевания. В таком случае витамины (именно те, которых не хватает организму, а не витаминный комплекс) должен назначать врач на основе анализов. Но принимать их просто так, «для профилактики», необходимости нет, в том числе зимой и весной (никакого сезонного авитаминоза не существует). А решая, принимать или не принимать биодобавки, нужно учитывать риск того, что в них могут оказаться не те ингредиенты и не в тех количествах, что указаны на коробочке. Вместо покупки БАДов и поливитаминов специалисты рекомендуют уделить больше внимания своему рациону. Ешьте разное: фрукты, овощи, молочные продукты, яйца, мясо, птицу, рыбу, бобовые, орехи, злаки — и будьте уверены, что делаете для своего здоровья все, что нужно.