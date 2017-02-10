Почему нас клонит в сон после еды и какие продукты в этом виноваты

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Многие из нас сталкивались с желанием подремать после еды. Оказывается, причиной этому может быть не только усталость или искренняя любовь ко сну, но и некоторые блюда. AdMe.ru собрал 9 продуктов питания, которые могут вызвать сонливость, особенно в сочетании друг с другом.

Молочные продукты

Удачный союз триптофана и кальция, который помогает мозгу усваивать эту аминокислоту. Наибольшим расслабляющим действием обладают твердые сыры, потому что кальция в них больше. Если добавить к сыру крекер, спать захочется сильнее, потому что в присутствии углеводов действие триптофана становится более выраженным. Источник: ehealthme

Миндаль

В миндале содержится много триптофана — аминокислоты, которая обеспечивает выработку мелатонина — гормона сна. Кроме того, в этих орехах есть много магния, который расслабляет мышцы, после чего так и тянет прилечь. Источник: NCBI,NCBI

Бананы

Сахар, который содержится в банане, делает триптофан более доступным для нашего мозга. Вклад вносят также калий и магний, которых достаточно в этом фрукте. Эти минералы расслабляют мышцы, из-за чего по телу разливается та самая приятная слабость. Источник: livestrong

Грецкие орехи

В грецких орехах содержится меньше триптофана, чем в миндале, зато в них есть уже готовый мелатонин. Исследования показывают, что употребление орехов повышает уровень этого гормона в крови, в результате чего нас может потянуть в сон. Источник: NCBI

Вишня

Вишня повышает уровень мелатонина, особенно терпкие сорта. Несколько ягод или даже пригоршня не изменят ваше состояние значительно, а вот после стакана вишневого сока, вероятно, начнет клонить в сон. Источник: medicalxpress

Ромашковый чай

В ромашке содержится глицин — аминокислота, которая обладает мягким седативным действием и расслабляет мускулатуру и нервную систему. Поэтому после ромашкового чая, скорее всего, захочется прилечь, а не сосредоточиться на важных делах. Источник: NCBI

Тыквенные семечки

Помимо триптофана, в тыквенных семечках содержится много цинка и магния. Эти элементы расслабляют мышцы и нервную систему, вследствие чего может появиться желание вздремнуть. Источник: sleeprate

Белый рис

Белый рис отличается высоким гликемическим индексом, из-за чего провоцирует сонливость, правда не сразу, а спустя 3–4 часа. Наиболее выраженным снотворным эффектом обладает рис сорта жасмин. Источник: ajcn.nutrition

Жирные сорта рыбы

Кислоты, содержащиеся в лососе, тунце или другой жирной рыбе, усиливают выработку мелатонина. Эти же кислоты снижают уровень стрессового гормона в крови, из-за чего мы расслабляемся и начинаем искать, где бы прилечь. Источник: livestrong