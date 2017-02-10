Почему нас клонит в сон после еды и какие продукты в этом виноваты
Многие из нас сталкивались с желанием подремать после еды. Оказывается, причиной этому может быть не только усталость или искренняя любовь ко сну, но и некоторые блюда.
AdMe.ru собрал 9 продуктов питания, которые могут вызвать сонливость, особенно в сочетании друг с другом.
Молочные продукты
Удачный союз триптофана и кальция, который помогает мозгу усваивать эту аминокислоту. Наибольшим расслабляющим действием обладают твердые сыры, потому что кальция в них больше. Если добавить к сыру крекер, спать захочется сильнее, потому что в присутствии углеводов действие триптофана становится более выраженным.
Источник: ehealthme
Миндаль
В миндале содержится много триптофана — аминокислоты, которая обеспечивает выработку мелатонина — гормона сна. Кроме того, в этих орехах есть много магния, который расслабляет мышцы, после чего так и тянет прилечь.
Бананы
Сахар, который содержится в банане, делает триптофан более доступным для нашего мозга. Вклад вносят также калий и магний, которых достаточно в этом фрукте. Эти минералы расслабляют мышцы, из-за чего по телу разливается та самая приятная слабость.
Источник: livestrong
Грецкие орехи
В грецких орехах содержится меньше триптофана, чем в миндале, зато в них есть уже готовый мелатонин. Исследования показывают, что употребление орехов повышает уровень этого гормона в крови, в результате чего нас может потянуть в сон.
Источник: NCBI
Вишня
Вишня повышает уровень мелатонина, особенно терпкие сорта. Несколько ягод или даже пригоршня не изменят ваше состояние значительно, а вот после стакана вишневого сока, вероятно, начнет клонить в сон.
Источник: medicalxpress
Ромашковый чай
В ромашке содержится глицин — аминокислота, которая обладает мягким седативным действием и расслабляет мускулатуру и нервную систему. Поэтому после ромашкового чая, скорее всего, захочется прилечь, а не сосредоточиться на важных делах.
Источник: NCBI
Тыквенные семечки
Помимо триптофана, в тыквенных семечках содержится много цинка и магния. Эти элементы расслабляют мышцы и нервную систему, вследствие чего может появиться желание вздремнуть.
Источник: sleeprate
Белый рис
Белый рис отличается высоким гликемическим индексом, из-за чего провоцирует сонливость, правда не сразу, а спустя 3–4 часа. Наиболее выраженным снотворным эффектом обладает рис сорта жасмин.
Источник: ajcn.nutrition
Жирные сорта рыбы
Кислоты, содержащиеся в лососе, тунце или другой жирной рыбе, усиливают выработку мелатонина. Эти же кислоты снижают уровень стрессового гормона в крови, из-за чего мы расслабляемся и начинаем искать, где бы прилечь.
Источник: livestrong
Фото на превью pixabay, flickr
По материалам Readerʼs Digest, symptomfind, goodhousekeeping