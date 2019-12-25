Почему нам снятся кошмары и разные шизофренические сны

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Человек проводит во сне треть своей жизни. Громадная часть, согласитесь? И хотя сон и его возможности интересовали человечество с давних пор, в изучении этой темы и получении точных данных наука продвинулась не сильно. С развитием технологий стало возможным изучать деятельность мозга во время сновидения, и ученые и психологи всего мира делятся своими результатами, малыми шагами приоткрывая завесу неопознанной, но такой интересной области.

Мы в AdMe.ru и наверняка вы тоже хотя бы раз в жизни видели такой сон, который запоминался надолго, а смысл его, возможно, так и не был раскрыт. Сегодня мы расскажем о том, что изучено о кошмарах и странных снах, которые мы видим.

Почему нам снятся странные сны?

Наверняка у каждого есть история о сне, в котором творилось черт-те что, а когда мы просыпались, это казалось просто полным бредом. И если вас интересовал вопрос, почему так происходит, то вот несколько объяснений. Каждому снятся свои неповторимые сны, ведь в течения дня, недели, месяца люди испытывают самые разные эмоции и переживания. Когда мы засыпаем, наш мозг продолжает усердно трудиться, распределяя воспоминания в кратковременную и долговременную память. Он сопоставляет события, которые произошли недавно, с теми, что произошли давным-давно. Поэтому вам может присниться ваш питомец из детства, играющий с вами в новой квартире, в которой вы находитесь сейчас. Все это происходит в стадии быстрого сна, которая продолжается 10–20 минут и повторяется несколько раз за ночь. Эта фаза известна также как «парадоксальный сон», который получил свое название из-за физиологического сходства с бодрствующим состоянием человека. Именно в этой фазе все области мозга становятся активными, кроме участка, отвечающего за логику. К тому же во время сна снижается концентрация серотонина и норадреналина — нейромедиаторов, также отвечающих за логику и внимание. Поэтому неудивительно, что наши сны теряют всякий здравый смысл и нормальность. Только проснувшись и включив логику, мы понимаем, что все увиденное происходило во сне.

Почему нам снятся кошмары?

А что насчет кошмаров? Почему нам снятся апокалипсисы, мертвецы, погони и другие не самые приятные сны? Швейцарские и американские ученые провели исследование, в ходе которого нашли ответ на этот вопрос. По их мнению, это своего рода тренировка нервной системы, которая помогает человеку справляться с негативными эмоциями в реальной жизни. В своей статье ученые пишут о том, что эмоции, которые мы испытываем во сне, помогают разрешению эмоционального напряжения и подготавливают человека к будущим возможным стрессам. При помощи электроэнцефалограммы ученые изучили активность различных участков мозга во время сна. 18 добровольцев несколько раз за ночь будили и спрашивали, какие сны им снятся и страшные ли они. Благодаря их ответам и анализу мозговой активности исследователи выявили две области мозга, которые отвечают за возникновение кошмаров. Это островковая доля и поясная кора головного мозга. Самое интересное, что обе эти области мозга активизируются в тех же ситуациях, когда человек беспокоится или пугается в реальной жизни. Островковая доля отвечает за оценку эмоций и запускается автоматически, как только человек чувствует беспокойство. А поясная кора готовит к адекватному реагированию во время возникновения угрозы и контролирует то, как человек ведет себя перед лицом опасности. В ходе дальнейшего исследования ученые установили, что те, кому дольше и чаще снились кошмары, реагировали на негативные образы в реальной жизни менее эмоционально. Пока становится понятно, что так наше подсознание общается с нами и помогает решить волнующие вопросы. Например, погоню во сне психологи часто связывают с неразрешенными проблемами человека в реальной жизни. Но, как говорилось выше, сны исследованы еще крайне недостаточно и много интересных открытий только впереди.

Еще несколько фактов о сне, о которых вы, возможно, не знали

Вновь приобретенные навыки и знания, такие как игра на пианино, например, размещаются по необходимым «полочкам» мозга, когда вы спите. Это облегчает их запоминание в будущем. Независимо от того, готовитесь ли вы к экзамену или просто хотите запомнить свой список дел на завтра, хороший ночной сон поможет в этом.

Без сна человек проживет меньше, чем без еды. Рекордное количество дней, проведенных без сна, — 11. Но не рекомендуем повторять подобный опыт, так как, кроме серьезных проблем с психикой, это может привести к летальному исходу.

До 15 % населения планеты составляют люди, которых называют лунатиками. Они могут не только сидеть на кровати или бродить по комнатам, но также выходить из дома и даже уезжать на большие расстояния. И это миф, что лунатиков не надо будить. Во многих случаях это даже необходимо.

У людей, которые пренебрегают сном и спят мало, чаще повышается аппетит, поскольку уровень их лептина (гормона, регулирующего аппетит) падает.

В течение 5 минут после пробуждения мы забываем 50 % наших снов, а еще через 5 минут забываем практически все, что нам снилось. Зигмунд Фрейд полагал, что таким образом мозг старается быстрее стереть все из памяти, ведь сны — это наши потаенные мысли. Но в современном мире есть другая гипотеза, согласно которой утром мы просто включаем мозг на полную и в результате его активной деятельности забываем сны.