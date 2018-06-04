Ученые объяснили, почему мы стареем, и рассказали, как можно этого избежать

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Когда мы начинаем стареть и можно ли как-то это остановить? Ученые выяснили, что процесс старения начинается примерно после 25 лет. Любопытно, но старение лишь на 20 % определяется генами, а все остальное — это наши привычки и образ жизни. Что касается эликсира молодости, то его создания, кажется, придется подождать.

AdMe.ru ознакомился с исследованиями ученых и выяснил, по каким причинам мы стареем, почему омарам повезло чуть больше, чем людям, и что поможет продлить жизнь без больших усилий.

В чем заключается причина старения?

Начнем с самого интересного: единой теории, которая смогла бы просто объяснить причины старения, на сегодняшний день нет. Процесс старения обусловлен многими факторами, а ученые пока что пришли к следующему более-менее общему выводу: со временем организм «накапливает» повреждения, а бороться с ними ему становится все сложнее и сложнее. Одна из самых актуальных и интересных теорий старения связана с так называемыми теломерами. Все мы знаем, что клетки в живом организме постоянно делятся, но чем старше организм, тем больше мутаций может накапливаться в клетках. Так вот, концевые участки ДНК под названием теломеры с каждым новым делением укорачиваются. А еще они призваны защитить организм от изнашивания. В какой-то момент теломеры становятся слишком короткими, и клетка перестает делиться. Но существует фермент теломераза, который может защитить концевые участки ДНК от изнашивания. За это открытие в 2009 году группе ученых была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. И вот здесь начинается самое интересное.

А при чем тут омары?

В человеческом организме не заложена способность сохранять теломеры на долгие годы. Зато она есть у омаров: они постоянно вырабатывают этот фермент, ДНК самовосстанавливается, чем обеспечивается биологическое бессмертие организма. По факту омар не живет вечно, но в идеальных условиях, возможно, смог бы — в том случае, если его не съедят, не ранят и если он не заболеет чем-то опасным. Не стареют и некоторые другие животные: млекопитающее голый землекоп не болеет раком и по факту не стареет, речная жемчужница способна жить более 200 лет и умирает потому, что ее ножка попросту разрушается из-за веса раковины, а у форели, как и у омара, теломераза работает во всех тканях организма. Только вот перенести эту схему на человека не так-то просто: попытки удлинить теломеры в лаборатории заканчиваются неконтролируемым делением клеток, что в теле человека может привести к онкологии. Ученые из Стэнфорда разработали новую технологию для удлинения теломер безопасным способом, но насколько она эффективна и жизнеспособна, пока что никто не знает. Так что секрет омаров и других «бессмертных» животных о том, как сдержать злокачественное перерождение постоянно делящихся клеток, а значит, и открыть «эликсир вечной молодости», нам только предстоит узнать. Но шансы есть.

Можно ли как-то замедлить старение?

И все-таки скорость старения во многом зависит от внешних факторов: нашего образа жизни, питания, среды обитания. Но одним из самых главных факторов является стресс. Чем больше вы нервничаете, тем короче ваши теломеры. Вот как этот процесс объясняет нобелевский лауреат Элизабет Блэкберн.

«Представим, что начальник вызывает вас к себе в кабинет. Вы начинаете переживать, потому что думаете: „Меня вот-вот уволят“. Сосуды сужаются, уровень гормона стресса кортизола резко подскакивает, и из-за этого снижается уровень теломеразы. А это не слишком хорошо для теломер. Но если вы научитесь видеть в стрессовых ситуациях скорее вызов, чем опасность, то кровь наполнит ваше сердце и мозг, а организм получит лишь небольшой энергичный выброс кортизола. И благодаря такой предсказуемой реакции ваши теломеры прекрасно справятся со стрессом и не пострадают». Элизабет Блэкберн

Кроме того, ученые выяснили, что долгий и крепкий брак и длительная дружба также способствуют бесперебойной работе теломер. Выходит, чем позитивнее мы относимся к жизни, тем выше наши шансы прожить дольше! Мы в состоянии влиять на работу наших клеток, а значит, и на нашу жизнь. Это ли не здорово? Да, до создания эликсира вечной молодости человечеству пока далеко. Но уже сейчас каждый может попробовать научиться справляться со стрессом, а еще почитать советы нейробиологов, которые помогут замедлить старение. Главное, помните: каждый возраст по-своему прекрасен, а счастье не зависит от количества морщин.