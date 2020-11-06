Почему мы должны перестать пользоваться телефоном в туалете

Согласно недавнему опросу, многие из нас привязаны к своим смартфонами, и это может быть не так безобидно, как кажется. Если вы из тех людей, которые не могут даже в туалет пойти без смартфона, то вы должны знать о некоторых рисках. Эта привычка вредит не только физическому, но и психическому здоровью, а также влияет на нашу работоспособность.

AdMe.ru небезразлично здоровье читателей, поэтому мы законспектировали для вас самые важные тезисы исследований, связанных с использованием смартфона в туалете.

Это способствует распространению вредоносных бактерий

В недавнем исследовании говорится, что телефоны грязнее, чем сиденье унитаза. Отвратительно, не правда ли? На мобильных телефонах детей из средней школы была обнаружена кишечная палочка. Эти вредные бактерии вызывают разные проблемы с пищеварительной системой (например, пищевое отравление). И это далеко не единственный вид бактерий, которые могут перекочевать на телефон из туалета.

Повышается риск возникновения геморроя

Риск возникновения геморроя увеличивается из-за того, что во время сидения на унитазе на органы, которые находятся над унитазом и ничем не поддерживаются, оказывается давление. Хотя для подтверждения этой зависимости необходимо провести ряд дополнительных исследований, известно, что с момента появления смартфонов количество людей, заболевших геморроем, увеличилось. Так что несмотря на то, что пролистывание ленты в смартфоне способствует расслаблению и позволяет не заскучать в туалете, оно же вызывает очень неприятные проблемы.

Наши мыслительные способности ухудшаются

Смартфоны, даже если мы ими не пользуемся в данный момент, мешают сконцентрироваться и нарушают мыслительный процесс, ограничивая нашу способность решать проблемы. Таким образом, время, проведенное вдали от телефона, очень важно для нашего разума. Так что выключить его и позволить себе немного побыть наедине с собой — это именно то, что нам нужно. Когда мы берем смартфон с собой в туалет, мы лишаем себя возможности передохнуть.

Это может вызвать дисфункцию тазового дна

Продолжительное пребывание со смартфоном в туалете может вредить нашим мышцам. Из-за этого некоторые наши органы, такие как кишечник, мочевой пузырь и влагалище, могут опуститься, потому что мышцы тазового дна ослаблены и уже не могут их поддерживать. Отчасти это происходит из-за того, что мы сидим на унитазе, особенно если мы склоняемся над своими телефонами.

Зависимость от телефона увеличивается

С одной стороны, благодаря смартфонам мы контактируем с миром, с другой — они вызывают сильную зависимость. 1 из 10 миллениалов предпочел бы скорее потерять палец, чем лишиться смартфона. Это плохой знак, который ясно говорит о том, что реальные люди, друзья перестают быть важными для нас.