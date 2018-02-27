8 негласных правил, которые мы выполняем прежде, чем успеваем подумать

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Вы часто придерживаете дверь для других людей? А паркуетесь рядом с чужим автомобилем на почти пустой стоянке? Эти и многие другие вещи мы делаем почти неосознанно. В этой статье мы узнали, что ученые думают на этот счет. Оказалось, что для каждого негласного правила есть свое простое объяснение.

Мы в AdMe.ru собрали 8 таких привычных для большинства правил и разобрались, почему люди им следуют.

1. Уменьшаем звук или полностью его выключаем, когда едем по незнакомой местности

Представьте, что вы едете на важную встречу в незнакомый район города. Скорее всего, вы перестанете болтать с попутчиками, выключите радио или сделаете звук тише и полностью сосредоточитесь на дороге, чтобы не заблудиться. Профессор кафедры психологии в университете Джонса Хопкинса Стивен Янтис в своем исследовании доказал, что в моменты, когда мы акцентируем внимание на слухе, мы хуже ориентируемся в визуальной информации, поступающей в мозг. Именно поэтому часто нам нужно отключить шум, чтобы, к примеру, не проехать нужный поворот.

2. Жестикулируем во время разговора

Если наши руки не заняты во время беседы, то обычно мы их активно используем. И это нормально. Профессор Эндрю Басс из Корнеллского университета в рамках своего исследования установил, что желание жестикулировать во время общения мы унаследовали эволюционно. Ученые проследили, как развивались нейронные сети мозга, помогающие нам жестикулировать и говорить, и выяснили, что социальные сигналы, которые используют птицы и млекопитающие (в том числе и человек), происходят из заднего мозга рыб. Поэтому речь и жесты связаны эволюционно.

3. На почти пустой парковке предпочитаем ставить автомобиль рядом с уже припаркованным

Такое поведение обусловлено тем, что человек — существо социальное. Часто мы поддаемся эффекту толпы и именно поэтому в обычной ситуации, не задумываясь, припаркуемся рядом с единственным автомобилем на стоянке. Научный сотрудник Йельского университета Роб Хендерсон проанализировал исследования на эту тему и выделил несколько причин, из-за которых человек поддается эффекту толпы. Одна из них сводится к тому, что число товаров и услуг вокруг нас стремительно растет. Чтобы протестировать их все, нам просто не хватит времени. Поэтому мы пользуемся тем, что популярно, что протестировано множеством других людей. Из-за этого часто в рекламе мы слышим, что продукт или услугу рекомендуют 9 из 10 специалистов. В нас пытаются включить эффект толпы.

4. Мужчины не пользуются двумя соседними писсуарами

Общественные туалеты — не слишком приятное место, даже если там идеально чисто. Все дело в том, что для каждого из нас важно личное пространство и конфиденциальность. Конечно, есть исключения из правила: беспардонные и бестактные люди. Но в своем большинстве никто не хотел бы справлять нужду под прицелом чужого взгляда. Именно поэтому мужчины предпочитают пользоваться писсуарами, расположенными на некотором расстоянии друг от друга.

5. Не берем последний кусок пиццы/ последний пончик

Это странный факт, так как он противоречит множеству исследований на тему дефицита. В них говорится, что чем более продукт дефицитен, тем сильнее человек хочет его получить. Именно поэтому в рекламных акциях нам говорят, что количество товара ограничено. Но ученые Дэниел Эффрон и Дейл Миллер Стэнфордского университета в ходе экспериментов установили, что люди в большой компании не берут последний пончик, кусок пиццы или жевательную резинку в пачке, так как не чувствуют, что у них есть на это право. Специалисты окрестили такой феномен «диффузия права».

6. Мужчины предпочитают не спрашивать дорогу

Согласно опросу TrekAce, только 6 % мужчин сказали, что они спросят дорогу у незнакомца, если заблудятся. В этом же исследовании было установлено, что мужчины в среднем за 50 лет жизни проезжают около 1,5 тысячи лишних километров, так как не решаются спросить дорогу. Почему так происходит, попытался рассказать психиатр Марк Гоулстон. По его мнению, мужчины не просят о помощи, когда понимают, что заблудились, потому что не хотят чувствовать себя некомпетентными, уязвимыми или даже униженными.

7. Придерживаем дверь открытой для других людей

Нас с детства учат, что придерживать дверь для другого человека — это правильно и вежливо. Но есть ли что-то, кроме желания быть вежливым, что подталкивает нас поступать так? Ученые считают, что есть. В статье Джозефа Сантамарии и Дэвида Розенбаума говорится, что мы придерживаем дверь для других, чтобы свести к минимуму потраченные коллективные усилия. То есть человек, которому мы придержали дверь, не потратил своих сил. Но в следующий раз кто-то придержит дверь нам, и тогда уже мы сами не потратим лишних усилий. По сути, это олицетворяет «золотое правило нравственности» — относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.

8. Покупаем не самые дорогие, но и не самые дешевые вещи

Обычно мы стремимся рационально потратить наши деньги. А потому, за редкими исключениями, выбираем товар, цена и качество которого хорошо соотносятся. Именно поэтому наш взор обычно падает не на самые дорогие товары, но и не на самые дешевые. В первом случае, на взгляд покупателя, стоимость может быть сильно завышенной, а во втором — качество товара может хромать. И хотя такое поведение кажется нам разумным, стоит учитывать, что маркетологи тоже о нем знают. И порой, чтобы продать больше одинаковой продукции, они намеренно размещают рядом дорогой и более дешевый товар. Тогда перед покупателями не возникает дилеммы и они покупают в большинстве случаев более дешевый.

Какие еще правила вы бы добавили в этот список?