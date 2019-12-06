Почему многие до сих пор не верят в то, что американцы были на Луне

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50 лет назад, в 1969 году, астронавты США Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, которые ступили на поверхность Луны. Третий член миссии Майкл Коллинз ожидал коллег на окололунной орбите. Высадка на Луну стала главной победой США в космической отрасли. Однако вскоре возникла конспирологическая теория о том, что американцы якобы никогда не были на Луне, а вся миссия — это фейк, постановка правительства, Голливуда и NASA. Со времени высадки корабля «Аполлон-11» на поверхности Луны успели побывать 12 американских астронавтов и ни одного космонавта из других стран. Этот факт только усилил сомнения скептиков.

Мы в AdMe.ru решили положить конец теории «лунного заговора» и по пунктам разобрать факты, которые у многих до сих пор вызывают вопросы.

Откуда возникла теория про «лунный заговор»

Основы теории были заложены в 1976 году писателем Биллом Кейсингом и его книгой «Мы никогда не летали на Луну. Американская афера на $ 30 млрд». Одним из аргументов сторонников заговора стала трагическая гибель 3 астронавтов в 1967 году. Их готовили к первому пилотируемому полету на Луну, но они сгорели заживо в ходе испытаний на Земле за месяц до назначенного старта. Якобы эти космонавты собрались рассказать всем правду о готовящемся глобальном фейке, и за это американские власти их убили. В книге Билл Кейсинг описывает многочисленные «ляпы» на тех фото и видео, которые сняли астронавты на Луне. Также он говорит о непреодолимых технических трудностях, с которыми должны были столкнуться специалисты в ходе миссии. Кейсинг же породил версию о том, что все материалы были сняты на Земле лучшими голливудскими специалистами. Особо впечатлительные люди даже умудрились разглядеть в скафандре астронавта силуэт оператора.

По мотивам книги сняли фильм «Козерог-1», и в это же время появились слухи о том, что высадку американцев на Луну снял режиссер фильма «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрик. Более того, 20 лет назад появилось видео, где режиссер признавался в том, что имел место подлог, на самом деле никто на Луну не летал. Конечно, позднее выяснилось, что Кубрик никакого интервью не давал, фразы были смонтированы, а его роль сыграл актер. Впоследствии автор этого псевдодокументального фильма подтвердил, что этот проект был просто хорошо поставленным розыгрышем. Так или иначе, идея «лунного заговора» прочно засела в головах масс, стала очень популярной и не теряет поклонников по сей день. Согласно недавним опросам, в России в «лунный заговор» верят 57 %, в Великобритании — 21 %, в США — 5 % респондентов. Ниже мы попробуем разобрать основные аргументы конспирологов.

1. Почему астронавтов не погубила высокая радиация?

Что не так? Сторонники «лунного заговора» убеждены в том, что Армстронг, Олдрин и Коллинз не могли долететь до Луны и вернуться на Землю целыми и невредимыми, так как их непременно убили бы радиационные поля пояса Ван Аллена и лучи на Луне. Дело в том, что магнитосфера Земли сдерживает потоки смертельной для человека солнечной радиации, а когда астронавты вылетели из этой зоны, они оказались под воздействием сильных лучей. Опровержение. Во-первых, маршрут корабля «Аполлон-11» успешно миновал зоны с наиболее высокой радиоактивностью. Во-вторых, пролет через радиационные пояса не особо опасен, если корабль имеет достаточную радиационную защиту. В-третьих, астронавты находились в поясе Ван Аллена 53 минуты и получили минимальную дозу радиации — от 0,18 до 1,14 рад при максимально допустимой дозе в 50 рад.

2. Как может развеваться флаг, если на Луне нет атмосферы?

Что не так? На снимках флаг, установленный Баззом Олдрином, развевается — как будто под воздействием ветра. Однако, как известно, на Луне нет атмосферы, а значит, не может быть и ветра. Скептики делают вывод, что этот кадр был сделан на Земле. Опровержение. На Луне действительно нет воздуха, поэтому, как видно на фото, верхний край флага удерживает специальный стержень — иначе полотнище бы обвисло. Однако стержень был складным, и его раздвижной механизм заело, так что у Базза не получилось растянуть флаг на полную длину. Поэтому ткань выглядит так, как будто колышется под воздействием ветра, хотя, например, на этом видео видно, что на самом деле полотно не движется.

3. Как удалось сделать такие яркие фотографии, если источник света был всего один — Солнце?

Что не так? Единственный возможный источник света на фото с поверхности Луны — это Солнце. Поэтому может показаться, что все объекты, которые находятся в тени, должны быть максимально затемненными. Тем не менее на фотографиях мы ясно видим и астронавта, спускающегося из аппарата, и все предметы. Это может означать, что где-то спрятан специальный осветительный прибор. Опровержение. На самом деле Солнце на этих фотографиях совсем не единственный источник света. Его лучи могут спокойно отражаться от лунной поверхности и рассеиваться в разные стороны, подсвечивая все близко расположенные объекты. Чтобы проверить это на личном опыте, можно повернуться лицом к своей тени в солнечный день. Вы увидите тот же эффект.

4. Где звезды на снимках и видео?

Что не так? Ни на фото, ни на видео, предоставленных астронавтами, мы не можем разглядеть звездное небо, хотя на Луне звезды должны светить ярче, чем на Земле. Опровержение. Отсутствие звезд легко объясняется короткой выдержкой на фотоаппарате. Если бы она была длиннее, то звезды были бы видны, а вот космонавты — нет. Детализация любого снимка зависит от количества света, который попал на пленку. Если света мало, то фотография получается темной, если много, то засвеченной. Так вот, короткая выдержка позволяет увидеть хорошо освещенные предметы, но не звезды. Кстати, подобный курьез случился со снимком МКС, который был сделан в 2011 году. Звезд на нем тоже не видно.

5. Почему нет кратера от высадки корабля?

Что не так? Теоретически при посадке на Луну модуль должен был оставить видимый кратер на поверхности, но ни на одном фото воронки под кораблем нет. Опровержение. На самом деле лунная гравитации в 6 раз слабее, чем на Земле, так что эффект от удара там будет существенно меньше. Перед касанием поверхности модуль «Орел» спускался со скоростью около 15 см в секунду, поэтому посадка оказалась очень плавной и мягкой.

6. Почему след Армстронга на Луне не совпадает с отпечатком его сапог?

Что не так? Сторонники теории «лунного заговора» сравнили фотографию ботинка Нила Армстронга из музея со снимком следа на поверхности Луны и пришли к выводу, что подошва обуви астронавта не совпадает со следом, который он оставил на грунте. Опровержение. Начнем с того, что знаменитое фото следа на Луне — это не отпечаток ботинка Армстронга. Это след Базза Олдрина. Кроме того, в экипировку экипажа кроме ботинок также входили специальные протекторы на толстой подошве, похожие на галоши. Они использовались космонавтами для защиты скафандра от попадания пыли и разрывов. Именно эти протекторы и оставили знаменитые следы.

7. Что, если образцы привезенного с Луны грунта — всего лишь упавшие на Землю куски метеоритов?

Что не так? Образцы грунта и осколки породы внеземного происхождения, привезенные космонавтами в качестве доказательства своего пребывания на Луне, вполне могут быть собранными в Антарктике метеоритами, которые упали на Землю. Опровержение. Действительно, в Антарктике порой можно отыскать метеориты и каменные осколки, которые были выбиты сильными ударами астероидов. Однако у них другой изотопный состав, поскольку при прохождении через плотные слои атмосферы метеориты плавятся от трения. А вот на осколках, которые космонавты взяли с поверхности Луны, таких следов нет, а значит, они были привезены на Землю, а не упали сами.

8. Почему никто, кроме NASA, не может представить доказательства пребывания американцев на Луне?

Что не так? Скептики говорят, что единственное неопровержимое доказательства того, что американцы были на Луне, — это фотографии, снятые с орбиты Луны спутником Lunar Reconnaissance Orbiter. Однако этот аппарат находится в ведении NASA, поэтому веры этим снимкам нет. Опровержение. На самом деле помимо американских снимков есть еще одно доказательство — фотография, которую сделал индийский аппарат «Чандраян-1» в 2009 году. Кстати, китайские власти также уверяют, что в 2010 году смогли снять место высадки миссии, но так и не представили доказательства.

Почему на самом деле «лунный заговор» невозможен

Не хочется огорчать всех любителей конспирологии, но многие эксперты по видео- и киносъемке объясняют, что технологии 1960-х годов просто не позволили бы создать даже в самой лучшей голливудской студии подобные фото- и видеодоказательства. Особенно сложно пришлось бы с постановкой света и тенями. Такая имитация могла быть реализована только при помощи специальных лазерных установок, которых в те годы просто не было. Не факт, что даже сегодня получилось бы снять подобную картинку. Ну и последнее. Если бы «лунный заговор» на самом деле существовал, то рано или поздно он бы развалился из-за слишком большого количества посвященных в него людей. Математик из Канады Дэвид Граймс даже создал особую модель, которая просчитывает продолжительность заговора до его раскрытия в зависимости от того, сколько человек в нем задействовано. Так вот, согласно его вычислениям, этот заговор мог продержаться не более 4 лет, так как в нем участвовало бы не менее 411 тыс. человек.