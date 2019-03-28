Почему мечтать полезно и как делать это правильно

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Мечты — это способ окунуться в мир, где ты счастлив. Некоторые считают, что делать подобное глупо, другие только этим и живут. Ученые пришли к выводу, что способность мечтать — это одна из основных характеристик успешного и счастливого человека. Мы разберем основные причины того, почему стоит строить воздушные замки, и узнаем, как правильно делать это, чтобы не потерять связь с реальностью и воплотить свои желания.

Мы в AdMe.ru пришли к выводу, что мечты — это один из самых легких и приятных способов поменять свою жизнь к лучшему. И вот почему.

1. Вы сможете понять, чего хотите от жизни

Проблема с поиском себя и своего места в жизни порой затягивается на неопределенный срок. Чтобы избежать подобных ситуаций, попробуйте упражнения «Детство» и «20 любимых занятий» из книги «Мечтать не вредно» лайф-коуча по достижению целей Барбары Шер и эксперта по психологии Энни Готтлиб. Первое упражнение поможет разобраться с тем, чем вы чаще всего занимались в детстве. Выпишите на бумагу все хобби и занятия, которые вас увлекали, по годам жизни. А после проанализируйте, какое дело сопровождало вас на протяжении всего сознательного пути. Это и будет та самая красная нить, над которой стоит задуматься.

Упражнение «20 любимых занятий» поможет проанализировать, чем вы занимались, занимаетесь или почему перестали это делать. Напишите на листке бумаги не меньше 20 любимых занятий, а если не набирается такое количество, не отчаивайтесь и отмечайте любую мелочь: нравится чесаться, когда чешется, например. После задайте несколько сопутствующих вопросов к этим хобби. Когда я в последний раз этим занимался? Стоит денег или это бесплатно? В одиночку или с кем-то? Запланированно или спонтанно? Есть ли риск для здоровья? Это что-то быстрое или медленное? Теперь выявите закономерности. Они-то и подскажут ваши реальные интересы и дадут правильный вектор в определении дела вашей жизни.

2. Научитесь ставить конкретные цели и достигать их

Каждая мечта состоит из ряда целей, которые необходимо правильно ставить. А любая цель имеет такие характеристики, как конкретность, измеримость, временные рамки, достижимость и значимость. Поэтому не забудьте проверить ее по всем параметрам и, если это что-то масштабное, разбить на подцели и задачи.

3. Познакомитесь с собой поближе

Порой мы сталкиваемся с тем, что не можем понять, чего на самом деле хотим. Одна из причин в том, что мы плохо себя знаем, а это влияет не только на наш выбор начинки в булочке, но и на дальнейшие решения и поступки в жизни. Упражнение «Идеальный день» поможет составить картинку вашего будущего и определить основные черты вашей личности, выявить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в реальной жизни на пути к достижению мечты. Все, что вам нужно, — представить, как выглядел бы ваш идеальный день с момента пробуждения до ночного сна. Представив это, составьте таблицу и запишите в нее ответы на некоторые вопросы:

поможет составить картинку вашего будущего и определить основные черты вашей личности, выявить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в реальной жизни на пути к достижению мечты. Все, что вам нужно, — представить, как выглядел бы ваш идеальный день с момента пробуждения до ночного сна. Представив это, составьте таблицу и запишите в нее ответы на некоторые вопросы: Что именно в этом дне необходимо для вашего счастья?

Что необязательно, но желательно?

Что есть просто баловство, без которого можно обойтись?

Что изменится, если вы оставите только необходимое?

Какие из составляющих идеального дня у вас уже есть, а какие отсутствуют? Сравните реальность и фантазию. Задайте финальные вопросы: Что необходимо сделать, чтобы получить желаемое?

С какими трудностями придется столкнуться? Посмотрите правде в глаза и начните действовать уже сегодня.

4. Сделаете слабые стороны своим преимуществом

Научитесь себя хвалить и посмотрите на себя со стороны, а упражнение «Да будет похвала» поможет вам в этом. Попросите своих друзей или родственников описать вас. Но не одним словом («милая», «красивая»), а хотя бы в нескольких предложениях. Воспринимайте эту информацию не как лесть, а как факты. Так вы увидите, что ваши слабые стороны — только у вас в голове и, возможно, вы излишне требовательны к себе и самокритичны.

5. Забудете, что такое страх перемен, и начнете получать от этого удовольствие

Перемены всегда сложны. Но чтобы прийти к ним, можно выполнить упражнения на проработку вашего страха. К примеру, вы долго боялись устроиться на новую работу, но вам очень хотелось. Возьмите листок бумаги и пропишите, что будет, если вы пойдете туда, и что случится, если не сделаете этого. Таким образом вы не только проработаете свой страх, но и просчитаете риски, обезопасите себя от возможных неудач.

6. Вас не будет пугать выгорание на рабочем месте

Мечты не только помогают добиваться конкретных целей, но и держат на плаву. Ученые доказали: когда человек фантазирует, ему легче справляться со стрессом и находить эффективные решения сложных задач. Этот процесс не только позитивно сказывается на психическом состоянии человека и его способности мыслить, но и в целом положительно влияет на весь организм.

7. Подружитесь с семьей и найдете в ней поддержку

Порой на пути к мечте встречаются различные препятствия. Одним из них может оказаться сопротивление собственной семьи. Хоть данный факт и может стать мощным мотиватором, чтобы доказать им, что ваш путь верный, но в погоне за этими иллюзорными доказательствами можно забыть, куда вы на самом деле стремились и что по-настоящему важно. Поэтому лучшим выходом станет не сопротивление с их стороны, а поддержка. Поговорите с родителями об этом, обсудите их взгляд на вашу жизнь, выскажите свое видение. Так вы узнаете их приоритеты, страхи касательно будущего, а также сможете показать, насколько это серьезно для вас.

8. Научитесь ценить и поддерживать себя самостоятельно

Некоторых в детстве родители награждали за хорошие оценки или поведение. А сейчас вам предстоит делать то же самостоятельно, и поможет в этом упражнение «Награди себя». Суть его в том, чтобы поощрять себя за маленькие победы, будь то утренняя зарядка или несколько сброшенных килограммов. Побалуйте себя новой сумочкой за то, что вы уже неделю выделяете время на исполнение мечты. Да, это небольшие шаги, но это то, ради чего стоит идти дальше, а поощрение даст стимул к выполнению более сложных задач.

9. Научитесь организовывать себя и свое время

Тайм-менеджмент — это не легенда, а реальность, которая поможет встроить желания, мечты и цели в вашу жизнь. Упражнение «Планировочная стена» станет вашей совестью и путеводительной звездой. Составьте график целей на год, на месяц и на неделю. И не забудьте про графу «отдых», ведь он так полезен для того, чтобы дойти до победного конца.

10. Воплотите свою мечту и станете наконец самым счастливым человеком в мире

Когда вы придете к тому, что желаемое наконец-то свершилось, не удивляйтесь. Теперь эти знания можно передать детям, родственникам и переходить к осуществлению следующей мечты. Надеемся, она у вас не одна. Не бойтесь ставить высокие цели и мыслить масштабно. Целясь в луну, вы, даже если промахнетесь, останетесь среди звезд.

Какие ваши мечты уже сбылись? Поделитесь своим опытом в комментариях и вдохновите окружающих.