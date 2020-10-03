Почему люди с голубыми глазами такие особенные

Ни у кого в мире нет такого цвета глаз, как у вас. Но, если вам повезло родиться с глазами цвета неба, вы еще более особенный человек. Оказывается, голубоглазые люди обладают реальной суперсилой.

Мы в AdMe.ru очарованы красотой лазурных глаз, поэтому решили выяснить, в чем их особенность.

1. Голубые глаза на самом деле не голубые

Нет такого явления, как голубой пигмент глаз. По большей части люди всех рас получают карий цвет глаз из-за меланина — пигмента, который в ответе за цвет кожи. Но голубой цвет глаз — это результат отражения света. По тому же принципу нам кажется голубым океан или небо.

2. Они могут менять цвет

Голубые глаза меняют цвет в зависимости от освещения. Они получают свой цвет от света, которые падает на радужку и отражается. Также вы можете немного изменить оттенок своих глаз, сделать его ярче или приглушеннее с помощью макияжа.

3. У всех голубоглазых людей есть общий предок

Команда ученых из Университета Копенгагена обнаружила, что люди с голубыми глазами могут быть родственниками. 6–10 тыс. лет назад у всех жителей планеты были карие глаза, но в какой-то момент ген, который контролировал уровень меланина, мутировал. Эта мутация ограничила количество производимого меланина и «разбавила» карие глаза до голубых. Все голубоглазые люди унаследовали этот генетический «переключатель» в одной и той же части своей ДНК.

4. Голубые глаза очень редко встречаются

У большинства жителей Земли карие глаза, только 8–10 % людей повезло родиться с голубыми глазами. Если верить «Атласу мира», большинство голубоглазых людей живет в Европе. Финляндия считается страной с самым большим процентом людей с голубыми глазами.

5. У голубоглазых детей от рождения глаза со временем меняют цвет

Нельзя точно сказать, каким будет цвет глаз ребенка, когда он вырастет. У новорожденных младенцев в радужке вообще нет меланина. Через 6 месяцев гены ребенка определяют, сколько меланина будет в радужной оболочке. В зависимости от этого глаза могут остаться голубыми, стать серыми, зелеными или карими.

6. Голубоглазые люди более чувствительны к свету

Если у вас светлые глаза, вам нужно особенно тщательно подходить к защите от солнца. Офтальмологи считают, что люди с радужной оболочкой голубого цвета более чувствительны к свету. Ввиду того что в голубых глазах недостаточно светопоглощающего пигмента, сквозь радужку способно проникнуть больше света, что может повредить глаза.

7. Люди с голубыми глазами лучше переносят боль

Людям со светлыми глазами повезло: по сравнению с кареглазыми у них более высокий болевой порог. Исследователь из Университета Питтсбурга опросил 58 женщин и выяснил, что женщины с голубыми или зелеными глазами испытывали меньше боли и лучше справлялись со схватками. Ученые полагают, что гены, связанные с меланином, определяют также и чувствительность к боли.