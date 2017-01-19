Почему люди разговаривают во сне?

Почему люди разговаривают во сне?

Статистика говорит, что 25 % детей и около 5 % взрослых разговаривают во сне. Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему это происходит.

Чаще других разговаривают во сне дети (из-за особенностей, связанных с развитием головного мозга) и эмоциональные люди. Регулярно разговаривают во сне и те, кто испытывает недостаток сна или стресс. Также мы можем начать болтать из-за депрессии, алкоголя и высокой температуры.

На первой и второй стадии сна разговор может состоять из полной тарабарщины или сложных монологов и длиться не более 30 секунд. На третьей и четвертой стадии это больше похоже на бормотание или стоны. Но не стоит искать в словах какой-либо смысл. То, что мы болтаем во сне, не имеет ничего общего с реальностью.

Для большинства из нас разговоры во сне — временное явление, которое не нуждается в лечении, так как проходит само по себе.

Хотите спать крепко и тихо? Доктора советуют увеличить количество и качество сна. Это значит не употреблять кофеин и алкоголь перед сном и не нервничать.

Фото на превью Cold Spring Pictures
По материалам self, webmd

6 На склад!
3 Комментарии
  • 19 января 2017
  • 3
  • 8193

Крутотенюшная крутота!

Мне нужно больше интересных статей!

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