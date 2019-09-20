Почему кошки стали мерилом безумия и одиночества и стоит ли верить в этот стереотип

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В современном обществе женщине, у которой в доме больше одной кошки, приписывают психическое заболевание и эмоциональную неустойчивость. Чего только стоят популярные мультфильмы и киноленты, подкрепляющие этот стереотип: сумасшедшая кошатница из «Симпсонов» Элеонора Абернати, Арабелла Фигг из фильмов о Гарри Поттере или эксцентричная Анджела Мартин из сериала «Офис».

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Оксфордского и Орхусского университетов смогли развенчать миф о психических проблемах кошатников. А мы в AdMe.ru покопались в истории и нашли, в какой же момент пушистые существа стали мерилом одиночества и безумия.

Откуда растут ноги у стереотипа

Кошки заслужили плохую репутацию в католических странах Европы еще в Средневековье. Своенравных ночных созданий со сверкающими в темноте глазами приписывали к демоническому миру и ассоциировали с ведьмами. Поэтому женщин, которые подкармливали мурлыкающих комочков, недолюбливали и сторонились. Вообще, за хорошее отношение к кошкам девушка могла получить судебный вердикт и быть казненной вместе с питомцем. В XVIII веке суеверия по поводу любительниц кошек обрели иные рамки: одинокая леди с кошкой автоматически попадала в список старых дев, у которых нет шанса завести мужа и детей.

Психологические проблемы — это миф

Хотя у Кэти Перри всего 2 кошки, статус кошатницы она отстаивает гордо: берет любимцев с собой на гастроли, снимается вместе с ними в клипах. Духи Purr (в переводе на русский — «мур-р-р») и Meow (в переводе на русский — «мяу»), которые Кэти выпустила в 2010-м и 2011 годах соответственно, она назвала тоже в честь своих четвероногих друзей.

На самом деле ученые не собирались развенчивать миф о том, что все те женщины, у которых страсть к кошачьим, одиноки или находятся на грани шизофрении. Целью исследования было выявление способов общения питомца и хозяина. В эксперименте приняли участие 264 человека, которые имели питомца (у 31 участника были кошки, у 184 — собаки, 49 респондентов имели животных и того и другого вида), и 297 без домашнего любимца. Кстати, большинство испытуемых — девушки. Несмотря на довольно широкий возрастной диапазон — от 20 до 37 лет — почти все из них не имели детей. Каждому респонденту предлагалось послушать печальное «мяу», щенячье поскуливание и детский плач. Оказалось, что хозяева усатых слышат тревожные звуки кошек и собак ярче, нежели люди, у которых нет домашних животных. Несмотря на это, ученые уверены, что эмоциональный фон кошатников такой же, как и у собачников или тех, кто не имеет животных. Специалисты отмечают, что мозг человека ассоциирует печальные «мяу» с плачем младенца, а физический ответ на «звук бедствия» — учащенное сердцебиение и быстрота реакции — полностью идентичен поведению родителей. И те, у кого есть кошки и коты, как никто другой острее чувствуют «просьбу о помощи» как питомца, так и ребенка.

Кстати, все испытуемые, у которых были питомцы, не жаловались на депрессии, тревогу или сложности в романтических отношениях. Тесты показали, что обе группы были психически здоровы и удовлетворительно оценивали свою жизнь. Но если эмоциональный фон у собачников и кошатников схож, то, по мнению Дениза Гуастелло, доцента психологии в Университете Кэрролла в Ваукеше, характер и личностные качества отличаются в корне: первые — общительные активисты, а вторые — интроверты-интеллектуалы. Еще бы — хозяин собаки обязан выгуливать четвероногого, а во время прогулки взаимодействовать с нею и с другими собачниками. Кошка же ждет от вас исключительно еды, а «доза» внимания сокращена до минимума. Кроме этого, собачников объединяет консерватизм и дисциплина, а вот кошатники — за новый опыт и любопытство.

Кошки Тейлор Свифт, помимо того что снискали любовь фанатов певицы благодаря ее инстаграму, стали настоящими знаменитостями после своего участия в фильме «Дэдпул-2».

Отношение домашних животных к своим хозяевам тоже разнится: собаки во всем полагаются на человека, он нужен им для выживания; кошки же чувствуют себя отлично без хозяина, если, конечно, они вообще воспринимают двуногого как хозяина. Любители кошачьих есть не только среди женщин. Например, Марк Твен не мог надолго расставаться со своими 19 котами, Шарль Бодлер и Иосиф Бродский посвящали своим кошкам стихи, а Пабло Пикассо рисовал кошек на своих картинах. А как вы считаете, откуда этот стереотип в современном мире и насколько он соответствует реальности?