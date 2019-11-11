Почему черные точки — это нормально, а борьба с ними — пустая трата времени

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Принято считать, что идеально чистая кожа — один из главных признаков красоты и здоровья женщины. Поэтому те, кого природа не одарила таким достоинством, стремятся заполучить его любыми способами. Однако, как утверждают специалисты, некоторые изъяны кожи являются вариантом нормы и их вовсе не стоит стесняться.

Мы в AdMe.ru изучили мнения экспертов и выяснили, какие явления скрываются под общим названием «черные точки» и почему они не так ужасны, как кажутся на первый взгляд.

Черные точки, или открытые комедоны, часто путают с так называемыми Sebaceous filaments (в переводе с английского — «сальные нити»). Первые имеют темные и похожие на воск головки, вторые — более светлые, почти не выделяются на поверхности и имеют жидковатую консистенцию. В отличие от черных точек, сальные нити — часть системы защиты кожи, абсолютно естественная особенность строения, с которой вовсе не стоит бороться. Разница между содержимым комедона и содержимым поры видна невооруженным глазом. Если выдавить сальную нить, она и на вид будет ниточкой, белой или чуть желтоватой. Внутреннее наполнение черной точки же гораздо темнее и тверже. Кстати, черные точки — это не грязь в буквальном смысле этого слова, а всего лишь видимое скопление меланина в пробке. В большинстве случаев открытый комедон выпирает на поверхности кожи — словно просится на свободу. В идеале избавляться от них нужно только с помощью умелых рук косметолога.

Почему о сальных нитях не нужно беспокоиться

Сальные нити не относятся к кожным заболеваниям и встречаются у большинства людей. К сожалению, зачастую ошибочно считают, что эта особенность требует специального ухода, хотя лучшее решение в этом случае — успокоиться и ничего не трогать. В волосяных фолликулах нашей кожи практически всегда содержится некоторое количество себума, смешанное с бактериями и ороговевшими клетками. Это говорит о том, что сальные железы находятся в норме. Кроме того, выдавливать сальные нити ни в коем случае нельзя, поскольку тогда железы начнут производить еще больше себума — так работает их защитная функция. Сушить кожу специальными масками и тониками противопоказано по той же причине.

Черные точки есть у большинства людей

С такими проблемами, как расширенные поры и комедоны, сталкивается большинство людей. Даже звезды не всегда могут похвастаться идеальной, фарфоровой кожей, несмотря на то что они регулярно посещают косметолога и могут позволить себе дорогостоящие процедуры. Чтобы улучшить состояние кожи и перестать стесняться ее несовершенств, «изъяны» можно маскировать тональными средствами. Однако стоит помнить, что оптимальнее всего для этой цели подойдут некомедоногенные основы, содержащие компоненты бережного ухода. Такие флюиды совершенствуют внешний вид кожи, не забивая поры, и часто имеют в составе ингредиенты, которые регулируют выработку себума. Кроме этого, специалисты рекомендуют растворять поверхность сальных столбиков BHA-кислотами — тогда верхушки сальных нитей посветлеют и станут менее видимыми. Помогает отшелушиванию отмерших клеток и постоянное увлажнение кожи, а также средства с ненасыщенными жирными кислотами (олеиновой, линолевой, арахидоновой).

А как вы боретесь с черными точками?