Если вы тоже тянетесь за упаковкой стевии вместо сахара, собранные нами факты будут очень кстати

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Сахар дает телу быструю энергию, расщепляясь на глюкозу и фруктозу. Больше всего в глюкозе нуждается наш мозг: 20% всех энергозатрат приходится на него. О вреде сахара говорят много, но будет интересно узнать, какие есть научные исследования на этот счет и какие последствия на самом деле повлечет замена сахара искусственными подсластителями или полный отказ от него.

AdMe.ru разобрался, чем обычно заменяют сахар, чтобы сократить калории, что говорят ученые о пользе сахарозаменителей, откуда берется орторексия и сколько сахара безопасно съедать в день.

1. Чем обычно заменяют сахар

Сахарозаменители по вкусу близки к обычному сахару, но в них меньше калорий. Поэтому их активно используют в диетических продуктах, а те, кто просто хочет похудеть, добавляют искусственные подсластители в чай, кофе и домашнюю еду. Последние 30 лет ученые активно изучают влияние сахарозаменителей на вес, аппетит и здоровье человека. Вот что известно о самых популярных подсластителях: Аспартам: в 200 раз слаще сахара. Разрешен в США и Европе. Согласно исследованию 2016 года, аспартам влияет на переносимость глюкозы и может вызвать серьезные нарушения здоровья.

Сукралоза: в 600 раз слаще сахара, признана безопасной в США и Европе. Но в исследованиях 2017 года есть данные о том, что сукралоза может нанести вред бактериальной среде кишечника и даже в маленьких дозах привести к увеличению веса.

Сахарин: в 300–400 раз слаще сахара, признан безопасным в США и Европе. Но в 2017 году ученые выяснили, что сахарин может вызвать воспаление печени.

Цикламат натрия (натриевая соль цикламовой кислоты): в 30–50 раз слаще сахара, запрещен в США, его нельзя употреблять беременным женщинам. Но в России цикламат натрия есть в продаже: если пользуетесь сахарозаменителем, проверьте состав.

Стевия: натуральный растительный подсластитель, слаще сахара в 200 раз. В исследовании 2015 года есть данные о том, что стевия, как и сахарин, приводит к набору веса и нарушениям в пищевом поведении.

Сахарозаменители помогают снизить вес за счет уменьшения калорий. Но есть данные, что этот эффект кратковременный. Канадские ученые в 2017 году изучили результаты разных исследований о 400 000 человек, которые применяли сахарозаменители. И выяснили, что потребление подсластителей приводило к росту числа случаев ожирения, гипертонии, метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний. Такой эффект можно объяснить тем, что сахарозаменители меняют восприятие вкуса: ухудшается способность распознавать сладость, жирность и калорийность продуктов. Если ощущение вкуса искажено, есть риск съесть больше, чем нужно. В 2018 году появились данные о том, что искусственные подсластители могут вызвать диабет. Механизм их действия отличается от обычного сахара, и ученые продолжают изучать, как сахарозаменители меняют метаболизм.

2. Почему не стоит исключать весь сахар

Человек набирает вес не из-за сладкого, а из-за сигнала, который подает мозг, чтобы спастись от голода. Например, мы исключаем все продукты, в составе которых есть сахар, и заменяем их подсластителями: некалорийными, в сотни раз слаще обычного сахара. Сладость есть, энергии не прибавляется. Организм бьет тревогу. Впервые этот механизм отследили в 2016 году: в нашем мозгу есть отдел, который соотносит вознаграждение в виде сладости с ее энергетической ценностью. И если в нескольких граммах сахарозаменителя, который производитель положил в тортик, содержится 1 калория, а сладости — как в 10 ложках сахара, мы будем ощущать голод. Поэтому кусочек торта, приготовленного с добавлением сахара, даже лучше. Не стоит устанавливать жесткий запрет на все продукты, в составе которых есть сахар. Такой подход может привести еще и к другой проблеме — орторексии.

3. Что такое орторексия

Орторексия — это одержимость правильной, здоровой едой. Если зацикливаться на каждом продукте, который мы едим, беспокойство может перерасти в расстройство пищевого поведения: переедание, нервную булимию, анорексию и прочее. Симптомы орторексии: сильное беспокойство о составе продуктов, тщательное изучение ингредиентов;

урезание рациона: исключается весь сахар, все углеводы, все молочные продукты или все мясо;

навязчивое желание изучать информацию о здоровом образе жизни;

повышенный интерес к здоровью других людей, осуждение их привычек;

деление продуктов на разрешенные и запрещенные. Психологи говорят, что интерес к здоровому питанию уже нездоровый, если человек отказывается идти на встречу с друзьями из-за еды, которая там будет, или испытывает сильное чувство вины каждый раз, когда нарушает свои пищевые правила. Мороженое на выходных не должно вызывать приступ самобичевания.

4. Сколько сахара безопасно есть

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять добавленный сахар в размере 5–10 % от объема калорий. Если перевести в граммы, получится 25–50 г в день, или 6–12 ч. л. Добавленный сахар — это тот, который появился в продуктах искусственно: во время их переработки или приготовления. В составе продукта его обозначают как сахар, декстроза, глюкоза, фруктоза, мед, меласса, мальтодекстрин, кукурузный сироп, концентрат фруктового сока. Фруктоза в апельсинах — это естественный сахар, а вот фруктоза в печенье — уже добавленный. Поэтому нет смысла покупать товар, который производитель позиционирует как диетический, изготовленный на фруктозе. Если продукт переработан, это уже добавленный сахар, его нужно ограничить.

5. Почему проблема не в самом сахаре

Проблема с сахаром в том, что из него проще получить лишние калории. Как мы узнали из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, безопасно съесть сладость, в которой сахара не больше 25–50 г. Например, в шоколадке Twix весом 95 г содержится 46 г сахара. Одну шоколадку в день можно, две — уже нежелательно: кроме сахара, в ней 477 ккал, а в двух шоколадках это уже 954 ккал. Но то же самое можно сказать о других продуктах: растительное масло, на котором мы готовим еду, — почти 900 ккал на 100 г. Пожарив блинчики или мясо, мы получим примерно 500 пустых ккал;

соки и смузи: 0,5 л не подслащенного сока грейпфрута — 190 ккал, ананасового сока без сахара — 265 ккал;

орехи и сухофрукты: в 100 г арахиса — 567 ккал. Проблема, скорее, в том, что мы едим много «невидимых» калорий. Избыток потребления ведет к набору веса, если мы не успеваем это все расходовать. Дело не в самом сахаре. Есть научные исследования, авторы которых нашли в тростниковой мелассе (патоке) и коричневом сахаре антиоксиданты. Это открытие упрощает жизнь: можно заменить белый рафинированный сахар на коричневый.

Заключение

Сахар дает телу быструю энергию, расщепляясь на глюкозу и фруктозу. 20 % этой энергии забирает мозг. Сахарозаменители в сотни раз слаще сахара, но в них меньше калорий. Они искажают вкус, ведут к набору веса, провоцируют воспаление в печени и могут привести к диабету. Мозг соотносит сладость продукта и его энергетическую ценность. Если заменить сахар на подсластитель, мозг компенсирует недополученную энергию чувством голода. Жесткие ограничения в еде могут перерасти в орторексию. При орторексии человек чувствует вину, если съел лишнюю конфету, и жестко делит продукты на разрешенные и запрещенные. ВОЗ рекомендует сократить добавленный сахар до 6–12 ч. л. в день. Добавленный сахар содержится в переработанных продуктах. Коричневый сахар содержит антиоксиданты.

Как вы относитесь к сахару и его заменителям?