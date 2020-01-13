13 важных фактов о духах, которые тщательно скрывают парфюмеры

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«Духи говорят о женщине больше, чем ее почерк», — уверял модельер Кристиан Диор. Аромат давно стал невидимым орудием массового обольщения и из предмета роскоши превратился в обязательный атрибут дамского туалета. Согласно статистике, 3 из 4 женщин по всему миру ежедневно пользуются парфюмерией.

AdMe.ru решил развенчать популярные мифы об ароматах и разобрался, какие факты, которые тщательно скрывают парфюмеры, полезно знать каждому, кто хоть раз пользовался духами. А бонус в конце докажет, что эти уникальные свойства берут на вооружение не только потребители, но и целые компании.

1. Нюхать духи на бумажке в магазине не совсем эффективно

На то, как запах зазвучит на коже конкретного человека, влияет его личная «биохимия». Поскольку эти процессы на поверхности кожи у разных людей происходят по-разному, то и аромат будет приобретать новый «флер». Кроме того, индивидуальные особенности могут влиять также на насыщенность и устойчивость запаха. Поэтому часто возникает ощущение, что парфюм кажется более насыщенным или стойким, когда им пользуется другой человек. По этой же причине нюхать духи на бумажке в магазине не совсем эффективно. Кстати, антропологи пришли к выводу, что аромат интуитивно мы выбираем именно таким образом, чтобы усилить запах собственного тела.

2. Парфюм не нужно растирать по коже

Чтобы парфюм держался дольше, достаточно соблюдать всего одно правило: ни в коем случае не растирать духи по коже. Это лишь уменьшает время действия аромата, меняет последовательность раскрытия запахов и разрушает верхние ноты духов. Дело в том, что во время трения выделяется тепло, из-за которого самые летучие компоненты испаряются быстрее других.

3. В парфюмерии часто используют вещества, оказывающие психофизическое воздействие на человека

Ученые давно выяснили, что существуют биохимические процессы, в результате которых молекулы ряда веществ могут оказывать психофизическое воздействие на человека. Зачастую парфюмеры извлекают эти компоненты из сырья и оставляют только оболочку запаха, и растения остаются без своей «силы». Однако, к сожалению или к счастью, так происходит не во всех случаях.

4. Все чаще парфюмерами становятся женщины

В последнее время женщины устроили настоящий «ароматный захват» мужской территории и все чаще выбирают профессию парфюмера. Например, Дафна Бюже создала более 80 ароматов для разных брендов, в числе которых такие акулы модного бизнеса, как Dolce & Gabbana, Kenzo, Valentino и др. Кстати, автором одного из любимых ароматов Dior — J’Adore — также является представительница прекрасного пола — Калис Беккер.

5. Многие запахи создаются искусственным путем

Большинство ароматов создается искусственным путем: лотос, иланг-иланг, сирень, лаванда. Таких душистых заменителей существует около 3 000. В свою очередь, природные эфирные масла, на основе которых делают духи, недешевы. Самое дорогое из них — жасминовое. Чтобы получить 1 литр этого масла, нужна целая тонна цветов.

6. Для большей стойкости аромат лучше наносить сразу после душа

Когда кожа распаренная и влажная, аромат «прилипает» к ней лучше всего. Поэтому не пренебрегайте важным ритуалом: сделайте пару распылений любимых духов на кожу, когда выходите из ванной. Так легкий шлейф продержится в течение всего дня. А чуть позже можно уже более основательно обновить аромат.

7. Одни духи можно использовать до 5 лет

Рекомендованный срок годности флакона духов составляет 3–5 лет. Температура хранения должна составлять 17–22 °C. Но нужно быть внимательными: если вы заметили, что жидкость внезапно изменила цвет или в ней появился осадок, это может говорить о том, что продукт испортился.

8. Для работы парфюмером больше подходит человек со средней чувствительностью к запахам

Примечательно, что для работы парфюмером больше подходит человек со средней чувствительностью к запахам, а не сказочный нюхач, как в романе Патрика Зюскинда. По мнению специалиста, если у человека очень сильное обоняние, ему будет слишком сложно работать с концентрированными ароматами. В связи с этим, чтобы преуспеть в профессии, лучше иметь средний «нюх», в противном случае будет сильно болеть голова.

9. Ароматы не стоит делить на мужские и женские

Маркетологи мировых брендов любят напоминать о физиологической разнице между мужским и женским организмами. Однако в вопросах парфюмерии с биологической точки зрения такое разделение никак не обусловлено. Согласно исследованиям, женская кожа имеет более низкий pH, что оправдывает существование средств по уходу для мужчин. При этом кислотность кожи представителей сильного пола ряд специалистов считает более высокой, а другие — более низкой. Однако одно очевидно: связь между кислотностью кожи и возрастом намного ощутимее, чем между нею же и полом.

10. Аромат лучше наносить на места, где кровеносные сосуды подходят ближе к коже

Любые духи лучше всего держатся и источают аромат на тех местах тела, где температура чуть выше из-за расположенных ближе к коже кровеносных сосудов. Таким образом, запах сохранится гораздо дольше, если распылить парфюм на запястья, у основания шеи, за уши, на виски, на локтевые и коленные сгибы.

11. Разные виды парфюмерии предназначены для разных времен года и суток

Духи — самый концентрированный, стойкий и дорогой вид парфюмерии. Его лучше всего использовать по вечерам, а также в холодное время года. Парфюмированная вода по концентрации душистых веществ находится между духами и туалетной водой. Этот вид сохраняет аромат в течение 5–7 часов. Обильное использование данного парфюма по утрам, увы, не поможет сохранить запах на весь день. Такая манипуляция лишь сделает его излишне резким в первые часы. Туалетная вода — самый легкий парфюм. В ней особенно ярко ощущаются верхние и средние ноты, в то время как шлейфовые слышны лишь слегка. Туалетная вода предназначена для применения несколько раз в день и отлично подходит для жаркого климата.

12. Парфюмерные дома продают не запах, а образ жизни

В статье Perfume Packaging, Seduction and Gender исследовательница из Гётеборгского университета Магдалена Петтерсон Макинтайр подробно описывает механизмы воздействия парфюмерного маркетинга на покупателя. Когда человек покупает духи, он не ждет видимого результата, в отличие от покупки декоративной или ухаживающей косметики. Продается не аромат, а мечта, желанный образ жизни, ускользающая красота. Поэтому на лестнице приоритетов сам запах часто ставится на второе место после рекламной кампании и дизайна флакона. Мужчинам обычно «продают» мужественность, успех у женщин и идею, что аромат сделает их неотразимыми. Женщинам — соблазн, желание, привлекательность, неповторимость.

Бонус: магазины по всему миру используют обонятельный маркетинг

Недавно получил широкое распространение так называемый обонятельный маркетинг. Запах в магазине может существенно повлиять на поведение покупателей. Если вы вдруг почувствовали, что в магазине запахло лавандой, будьте настороже: известно, что аромат лаванды меняет восприятие времени у покупателей, замедляя его. Ретейлеры всех масштабов давно используют музыку для создания особой атмосферы или звуки, способствующие тому, чтобы покупатели задерживались в их магазинах. Сегодня некоторые из них обращаются к обонянию потребителей, распространяя приятные ароматы в своих магазинах. Исследование показало, что покупатели магазинов в 100 раз чаще запоминают запах, чем печатную рекламу или рекламу на радио.

А у вас есть любимый парфюм? Вы покупаете разные или уже давно являетесь ярым поклонником одного аромата?