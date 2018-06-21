Откуда берутся расширенные поры и как добиться гладкой кожи без дорогих салонных процедур

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Откуда взялись эти огромные поры? Чтобы их скрыть, приходится изощряться в подборе праймера, тонального крема, пудры, покупать матирующие салфетки, смотреться в зеркальце каждый час, пудрить нос, вечером смывать это все, а утром — повторять. На выходных подключается тяжелая артиллерия: скрабы, маски, народные рецепты, полоски. Однако чтобы решить проблему расширенных пор, нужно подойти к ней комплексно. И мы расскажем, как.

AdMe.ru разобрался, почему поры выглядят расширенными, отчего появляется жирный блеск на лице, и собрал рекомендации, как сделать поры меньше, не выбрасывая деньги на неработающие средства.

Откуда берутся расширенные поры и что с ними делать

Поры кожи выделяют маслянистое вещество, которое называют себум, или кожное сало. Оно нужно для того, чтобы кожа не пересыхала, обогащалась кислородом, получала полезные вещества из косметики. Если кожа выделяет слишком много себума и не получает правильного ухода, поры забиваются, становятся шире, могут появиться угри. Основные причины появления расширенных пор: Повышенная выработка себума. Это может быть связано с питанием, стрессом, пребыванием на солнце без защиты, неподходящим уходом и комедогенной (забивающей поры) косметикой. Потеря эластичности. С возрастом уменьшается выработка коллагена, кожа становится менее упругой, поры выглядят крупнее. Повреждения на солнце тоже приводят к разрушению коллагена. Генетика. Ученые выяснили, что у азиатских женщин поры не сильно меняются с возрастом, а у индийских становятся больше. Мы не изменим генетику, но, изменив подход к уходу и питанию, поможем коже выглядеть лучше. Что можно сделать: уменьшить выработку себума: пересмотреть питание, уходовые процедуры и состав косметики;

защитить кожу от разрушения коллагена на солнце, используя солнцезащитный крем каждый день;

остановить увеличение пор регулярной очисткой, увлажнением и некомедогенной косметикой (то есть такой, которая не забивает и не расширяет поры). Такой подход не изменит тип кожи, но поможет сделать поры меньше и чище, насколько это возможно.

Правильное питание

Если лицо блестит уже через час после утреннего ухода, то, возможно, кожа вырабатывает слишком много себума. Что делать: Сократить в рационе углеводы : сахар, белый хлеб, белый рис — из-за продуктов с высоким гликемическим индексом кожа производит больше себума, поры забиваются, может появиться акне.

: сахар, белый хлеб, белый рис — из-за продуктов с высоким гликемическим индексом кожа производит больше себума, поры забиваются, может появиться акне. Добавлять в еду травы и специи : корицу, орегано, гвоздику, имбирь, чеснок. Они предотвращают процессы, которые ведут к старению кожи, потере ее упругости.

: корицу, орегано, гвоздику, имбирь, чеснок. Они предотвращают процессы, которые ведут к старению кожи, потере ее упругости. Пить зеленый чай : он содержит полифенолы, которые снижают выработку себума и помогают бороться с угрями.

: он содержит полифенолы, которые снижают выработку себума и помогают бороться с угрями. Есть больше рыбы и овощей: они снижают вероятность появления акне.

Очищение и увлажнение

Кожу с расширенными порами нужно очищать и увлажнять дважды в день. Остатки косметики, ороговевшие частички кожи и грязь забивают поры, провоцируют их расширение и появление угрей. Очистив кожу, ее нужно увлажнить средством, которое защитит от солнца, грязи, потери влаги и поможет сохранить эластичность. Что делать: Пользоваться пилингами , в составе которых есть салициловая кислота (до 1 %), гликолевая или молочная кислоты (2−5 %), так как они стимулируют клеточную регенерацию и помогают порам оставаться чистыми.

, в составе которых есть салициловая кислота (до 1 %), гликолевая или молочная кислоты (2−5 %), так как они стимулируют клеточную регенерацию и помогают порам оставаться чистыми. Не использовать скраб: абразивные частички могут повредить кожу и вызвать воспаление, после чего поры будут выглядеть больше.

абразивные частички могут повредить кожу и вызвать воспаление, после чего поры будут выглядеть больше. Очищать лицо гелевыми, пенящимися средствами — они больше подойдут для жирной или комбинированной кожи, чем лосьон или флюид.

Не умываться обычным мылом. pH мыла — от 8 до 10, поэтому оно может разрушить защитный барьер кожи, что приведет к повышенной выработке себума. Можно использовать средства, рН которых не превышает 5,5.

pH мыла — от 8 до 10, поэтому оно может разрушить защитный барьер кожи, что приведет к повышенной выработке себума. Можно использовать средства, рН которых не превышает 5,5. Дополнительно очищать лицо с 12:00 до 16:00 (конечно, если есть такая возможность). В это время кожа активнее всего производит себум, поэтому мы можем заметить жирный блеск в середине дня.

(конечно, если есть такая возможность). В это время кожа активнее всего производит себум, поэтому мы можем заметить жирный блеск в середине дня. Пользоваться солнцезащитным кремом, поскольку без него разрушаются коллагеновые волокна, кожа становится менее эластичной, а поры заметнее.

поскольку без него разрушаются коллагеновые волокна, кожа становится менее эластичной, а поры заметнее. Пользоваться кремом на водной основе или гелем: они увлажняют кожу, не забивая поры.

Подбираем безопасную косметику

Косметика считается комедогенной, если в ее составе есть вещества, забивающие поры: воск, масла, тальк и другие подобные компоненты. Для кожи с расширенными порами полезна косметика, которая уменьшает выработку себума и не забивает их. Полезные компоненты в косметике: нордигидрогваяретовая кислота (Nordihyroguaiaretic Acid, NDGA) и саркозин (Sarcosine) помогают уменьшить выработку себума;

ниацинамид (Niacinamide), цинка глюконат (Zinc Gluconate), цинка сульфат (Zinc Sulfate), кофеин (Caffeine), биотин (Biotin) и экстракт коры энантии (Enantia Chlorantha Bark Extract) регулируют работу сальных желез. Лучше не покупать косметику, которая содержит: Тальк: забивает поры, если его много в составе. Безопаснее пользоваться минеральной пудрой — она не забивает поры. Спиртовые компоненты — они пересушивают кожу и нарушают естественный процесс отшелушивания старых клеток. Минеральное масло: недорогой, легкий, но при этом комедогенный компонент многих косметических средств.

А у вас есть свои средства для борьбы с расширенными порами?