Откуда берется чувство беспомощности и почему им заражаются мужчины после 35 лет

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«Сяду на диету с понедельника», «Меня никогда не повысят», «Я пытался бросить курить, но это невозможно» — миллионы людей произносят эти фразы чуть ли не каждый день. Но кто бы мог подумать, что это выражения-маркеры, за которыми скрывается опасный психологический синдром. Он не дает нам жить счастливо и погружает в болото депрессии. Особенно тяжело приходится мужчинам, которых синдром выученной беспомощности поджидает на каждом шагу.

AdMe.ru решил разобраться, почему одни люди легко меняют свою жизнь, а другие не могут набраться сил, чтобы все исправить.

Все началось с собак, которые терпели удары током

В 60-х годах ХХ века психолог Мартин Селигман участвовал в экспериментах по схеме Павлова и ставил опыты на собаках. Ученый решил выработать у песиков условный рефлекс на неприятный звук, а в качестве отрицательного подкрепления бил животных током (говорят, не сильно). Психологи заперли собак в клетках и включали ток каждый раз, как только раздавался сигнал. Через некоторое время клетки открыли и снова включили страшный звук, но собаки, вопреки ожиданиям, не бросились наутек: они лежали на полу и покорно ждали разряда. Чуть позже Селигман задействовал 2 группы собак: одни оказались в безвыходной ситуации с током, а вторые могли спасти себя и своих неудачливых товарищей, нажав кнопку. Спустя несколько циклов клетки снова открыли, но убежали только те собаки, которые могли нажимать кнопку. Животные, которые ранее не могли влиять на ситуацию, бежать даже не пытались: они научились беспомощности. Так благодаря несчастным собакам родилась теория о выученной беспомощности: индивид, который долго испытывает дискомфорт и не может повлиять на исход ситуации, впадает в депрессию и становится пассивным. Другими словами, если жизнь постоянно отвешивает человеку оплеухи, тот через некоторое время смиряется и перестает пытаться изменить ситуацию.

В ситуации затяжного стресса некоторые люди ведут себя как собаки из опыта

Психологи говорят, что человека, страдающего состоянием выученной беспомощности можно вычислить по ключевым словам. Фразы «Не могу», «Не хочу», «У нас в семье все полные/ двоечники/ вспыльчивые», слова «всегда», «никогда» в речи человека показывают неверие в собственные силы и страх неудачи. Люди постоянно сталкиваются с этим феноменом, который не дает нормально жить: Зависимые от никотина не могут бросить курить, хотя и предпринимали несколько попыток.

Жертвы домашнего насилия ищут оправдания, чтобы не уходить от тирана.

Люди с избыточным весом не могут сбросить лишние килограммы и находят этому убедительные доводы: роды — у женщин, сидячая работа — у мужчин, наследственность и возраст — у обеих групп.

Ученики бросают попытки понять геометрию, «потому что сложно». Все эти ситуации не безвыходные, и миллионы людей бросают курить, уходят от супругов-алкоголиков, садятся на диету и доказывают теоремы. А другие опускают руки и плывут по течению. Почему?

Некоторые ученые по старой привычке обвиняют во всем родителей. Действительно, дети уже с раннего возраста учатся беспомощности. В семьях с властными родителями или гиперопекой часто вырастают безынициативные пессимистичные люди. Учителя и преподаватели в школе подливают масла в огонь: чрезмерно сложные задания и завышенные требования к ученикам отбивают у детей охоту учиться и прививают состояние беспомощности. Тот самый Селигман, который бил током собак, считает, что во всем виноваты мы сами, точнее наш объяснительный стиль (то, как мы интерпретируем жизненные события). Если вы ищете причину неудач в себе, то вы не клиент психолога. Если же в ваших проблемах постоянно виноваты правительство/ шеф/ супруг/ другой вариант — добро пожаловать в объятия выученной беспомощности.

У мужчин есть врожденные особенности, из-за которых они тяжелее переживают стресс

После собак психологи переключились на мышей: закрыли их в клетках и начали бить током, чтобы вызвать ощущение выученной беспомощности. Оказалось, что самки грызунов до последнего сражаются за свою свободу и не поддаются унынию. У людей происходит то же самое: женщины реже скатываются в пучину депрессии из-за того, что весь мир против них. Женщины чаще ходят к врачам (в том числе к психологам), не стесняются плакать или просить совета. К тому же дамам легче признать, что у них что-то не получилось.

Болевой порог у женщин выше. А в стрессовых ситуациях психика женщин не деформируется, в отличие от мужской.

Любимая женская забава шопинг — отличная профилактика ощущения беспомощности. Представительницы прекрасного пола бессознательно используют его, чтобы избавиться от чувства тревожности.

Мужчины острее переживают кризис среднего возраста и потерю внешней привлекательности. К тому же представители сильного пола чаще смотрят новости и ощущают себя участниками глобальных событий, которые не в силах изменить.

Даже самый закоренелый «всепропальщик» может изменить отношение к жизни

В жизни любого человека бывают периоды, когда неприятности идут одна за другой: ломается машина, дети из школы приносят двойки, орет шеф, а сосед сверху заливает квартиру кипятком. Чтобы человек не впадал от всего этого в депрессию, психологи придумали кучу способов, а мы выбрали самые действенные: Когнитивно-поведенческая терапия с психологом, который поможет избавиться от вредных пессимистических установок.

Выученная беспомощность «боится» физических нагрузок. Правда, ученые до сих пор точно не знают, как на нас влияет бег, кручение педалей и отжимания. Но люди, которые пережидают неприятности, лежа на диване, рискуют вовсе никогда не выздороветь.

Некоторые задачи вроде затянувшегося ремонта или большого проекта на работе действительно кажутся неподъемными: хочется все бросить и убежать в закат. Однако здесь можно применить технику поисковой активности: сосредоточиться не на результате, который еще неизвестно когда будет, а на промежуточных задачах. Разбить одно большое дело на десяток маленьких.

Приобретайте новые знания: учите языки, разбирайтесь в устройстве адронного коллайдера или научитесь водить машину. Каждое новое умение ваша психика будет оценивать как победу. Постепенно в мозге разовьются новые нейронные связи и вы возьмете жизнь под контроль.

Тот самый Мартин Селигман, которого мы упоминали в начале статьи, разработал теорию научного рационального оптимизма. Он считает, что оптимистами не рождаются и можно запросто научиться мыслить позитивно.

Не смотрите новости или, если не можете обойтись без них, выбирайте СМИ со взвешенной позицией повествования. Новости, в которых кричат о том, что наш мир обречен и повсюду несправедливость, провоцируют ощущение беспомощности.