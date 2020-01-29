ООН предлагает нам спасти Землю, пока не поздно. Принять участие может каждый, и это не так сложно, как мы думаем

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Экспертный совет ООН пришел к выводу, что наша планета скоро будет перенаселена, поэтому она нуждается в перезагрузке. Сложно в это поверить, но довольно скоро люди уже не смогут есть все, что хотят. Биосфера Земли страдает от наших прихотей, а проблема транспорта душит почти любой город. Что же делать с перенаселением, неужели придется отказываться от рождения детей? Но на самом деле все не так мрачно, и выход у нас есть, если мы будем следовать простым и разумным правилам.

AdMe.ru стало известно, что ООН разработала рекомендации, которые подсказывают, как мы вместе можем спасти планету. А из бонуса вы узнаете, что очистить воздух можно даже в крупных городах.

Нам придется изменить привычки питания

В частности, умерить потребление такого модного продукта, как авокадо. Ведь ради того, чтобы вырастить как можно больше этой культуры, в Южной Америке вырубают леса. Спрос рождает предложение. Согласно данным Ассоциации экспортеров Перу (ADEX), плантации авокадо в этой стране увеличат на 25 % к 2021 году. При этом авокадо потребляет много чистой воды, а землю и воду эта культура отбирает у более неприхотливых растений, животных и людей. Конечно, сам фрукт ни в чем не виноват, но если человек начинает что-то превозносить, все остальное отходит на второй план. Нечто подобное произошло в Чили. Из-за высадки авокадо там высыхают реки, и целые города остаются без питьевой воды. Посмотрите, как выглядит фруктовая плантация в Петорке (регион Вальпараисо). Реки Петорка и Ла-Лигуа давно пересохли, у людей в домах нет воды, но зато по всей местности высажены тысячи гектаров авокадо. Местные жители считают, что именно бесконтрольное культивирование авокадо и других популярных фруктов привело к засухе в их субтропическом регионе.

Что же делать? Решение заключается в употреблении сезонных продуктов. Надлежащим примером служит Япония, где люди чувствуют меру. Японцы едят то, что растет именно в это время года. Клубнику в основном едят в мае-июне, а не массово выращивают на Новый год. Основу рациона японцев составляют растительные продукты местного происхождения. Дополняют их рыба и морепродукты (1/4 рациона), затем уже идет мясо (1/10 рациона).

Пищу в Японии не принято выбрасывать, и потому ее готовят небольшими порциями, а вместо фруктовых соков едят сами фрукты и овощи. Разумная система потребления продуктов заключается в том, что нужно употреблять в пищу еду, которая растет под рукой, а не заказывать ее с другого конца света. И эта рекомендация подходит почти всем регионам, где нет постоянной зимы.

Необходимо поддерживать местную биосферу

Зоопарки, биопарки, океанариумы и порой даже заповедники содержат экзотических животных, а должны заботиться о сохранении лишь тех видов, которые обитают в местной биосреде. Когда местные животные обитают в условиях, максимально близких к естественным, они могут быть возвращены в дикую природу, в отличие от гостей с другого конца света, которые привыкли к кормлению и заботе и выжить без помощи человека уже не в состоянии. По этому принципу работают заповедники Австралии. Действует карантин на государственном уровне: на материк нельзя привозить биологические виды, которых там нет. В противном случае это может уничтожить существующую экосистему. Самый показательный пример — завоз в Австралию кроликов в 1859 году. Животные нанесли серьезный урон местной природной среде и продолжают делать это по сей день, ежегодно уничтожая сельскохозяйственные культуры на миллионы долларов. Австралийцы считают, что все животные должны обитать в своей среде, перестав развлекать человека своим присутствием там, где им не следует быть. А самих животных всегда можно посмотреть на видео. Это безопаснее. YouTube всегда есть что показать.

Активнее пользоваться общественным транспортом и велосипедами

Проблема обилия транспорта в крупных городах мешает всем. ООН предлагает вместо личных автомобилей пользоваться только общественным транспортом: метро, автобусы, такси. Не помешают также велосипед и пешая прогулка, если работа расположена неподалеку от дома. Также допускается использование каршеринга, ведь это тоже общественные автомобили. Только в этом случае лучше брать попутчиков: так можно помочь людям сэкономить на бензине. А личный транспорт, по мнению ООН, должен остаться только для деревень и маленьких городов, где нет альтернатив его использованию. Этот метод рационального использования транспорта уже встречается во многих крупных городах. Европейские столицы давно закрывают исторический центр для личного транспорта. Во многих азиатских городах местные жители пересаживаются на велосипеды. А Япония и Китай даже используют личный транспорт по системе «день через день». За рулем сегодня водитель или нет, определяет последняя — четная или нечетная — цифра его номерного знака.

Что можно сделать для спасения планеты, не вставая с дивана? ООН на этот случай составила «Руководство по спасению мира для лентяев». В нем выделяется 3 уровня сложности. Проверьте, на каком находитесь вы.

Рекомендации 1-го уровня: для ленивых

Самое простое — это: Экономить электричество. Например, подключив бытовую технику к удлинителю, отключать его от сети, когда техника не используется.

Перестать пользоваться бумажными квитанциями и оплачивать счета по интернету.

Покупать продукцию только тех компаний, которые используют экологически ответственные методы производства и не наносят вреда окружающей среде.

Распространять полезную информацию в соцсетях, рассказывая о конкретных примерах по хештегу #globalgoals.

Рекомендации 2-го уровня: для сочувствующих

Чуть сложнее будет делать следующее: При стирке убедитесь, что барабан машины заполнен целиком.

Принимайте недолгий душ. Принимая ванну, вы расходуете намного больше литров воды, чем при 5—10-минутном душе.

Покупайте товары в магазинах по соседству. Поддержка местного бизнеса обеспечивает занятость населения и помогает сократить пробег грузовых автомобилей.

Старайтесь избегать маркетинговых уловок, покупая больше, чем следует.

Переработка бумаги, пластика, стекла и алюминия предотвращает разрастание свалок.

Стоит покупать товары в минимальной упаковке и использовать многоразовую бутылку для воды и чашку для кофе.

Ходите за продуктами со своей сумкой, отказавшись от пластиковых пакетов.

Отдавайте то, что вам не нужно, в благотворительные организации, давая вторую жизнь одежде, мебели и книгам, которыми вы пользовались аккуратно.

Рекомендации 3-го уровня: для понимающих

Самым сложным, но необходимым для общего блага человечества считается борьба за равные права и ведение просветительской деятельности среди знакомых и коллег. Убедитесь в том, что ваша управляющая компания использует технологии энергоэффективного отопления и охлаждения, а также устанавливает термостаты на более низкую температуру зимой и высокую — летом.

Обращайте внимание на проблемы социального и гендерного неравенства во всем мире. Так, женщины получают на 10–30 % меньше мужчин за ту же самую работу. Неравенство в оплате труда сохраняется во всех странах мира. Выступите в поддержку равной оплаты за труд равной ценности. Все ли из ваших коллег имеют доступ к медицинскому обслуживанию? Знайте свои трудовые права.

Изменений можно достичь, только если каждый проанализирует и изменит свое повседневное поведение.

Бонус: как очистить воздух в крупных городах

На помощь могут прийти автономные фильтры-башни от компании Studio-Symbiosis. Они используют свои аэродинамические свойства, чтобы втягивать грязный воздух. Проходя через губку-строение, он очищается и обогащается кислородом от растений на крыше. Каждая башня в союзе с неприхотливыми растениями способна за сутки очистить до 32 млн кубометров воздуха.

Компания также планирует снабдить каждого автолюбителя съемным фильтром на крыше. Просто рассекая по дорогам города, такой транспорт будет очищать воздух от вредных примесей. Есть в проекте и дроны-фильтры, которые могут работать даже в закрытых помещениях.

Какой способ спасти планету показался вам наиболее эффективным?