Антрополога Маргарет Мид однажды спросили о первом признаке цивилизации. Ее ответ стоит прочитать каждому из нас

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Маргарет Мид была, пожалуй, самым известным антропологом XX века. Она прославилась своими исследованиями в области социализации детей и подростков в Полинезии, написав нашумевшую работу «Взросление на Самоа». Широкое признание ей принесли не только сила личности, но и беспрецедентная откровенность в изложении фактов и широта взглядов. Маргарет являлась не только антропологом, философом и исследовательницей, но и тонким психологом. Однажды ей задали вопрос о признаке цивилизации, и Мид ответила нетривиально, поразив окружающих мудростью и глубиной мысли.

Мы в AdMe.ru недавно наткнулись на эту историю и с тех пор не можем прийти в себя от осознания того, насколько пылко ученая прошлого века верила в нас всех. Теперь мы точно знаем, как понять, что у человечества все еще есть надежда.

Маргарет родилась в 1901 году, когда женщины носили длинные юбки, а карьера была нужна им только в случае, если не удалось выйти замуж и вручить себя в заботливые руки супруга. Сложно было представить, что через пару десятков лет дамы смогут покорять небо на самолетах, обнажать ноги и добиваться признания в различных областях наук. Увлечение Маргарет антропологией нельзя было назвать случайным: она выросла в семье профессора финансов и энергичного социолога. Как и ее мать, Маргарет интересовалась вопросами взаимодействия общества в целом и отдельных людей. К 22 годам девушка стала бакалавром психологии, в 23 получила степень магистра. Кроме того, Маргарет не было и 30, когда ей присудили степень доктора философии (эквивалент кандидата наук в России, странах СНГ и некоторых других странах).

После защиты магистерской диссертации неугомонная Мид с легкой руки своего преподавателя отправилась за океан, в Полинезию, изучать поведение подростков Самоа и их взаимоотношения с предыдущими поколениями. В результате поездки родилась неоднозначная книга: утверждения и выводы, изложенные в ней, подвергали сомнению многие антропологи XX века. Несмотря на все нападки, слава Маргарет лишь разгоралась. Мид приобрела ощутимый вес в научном сообществе и написала еще несколько работ, ценность которых не оспаривается. Свои ошибки Маргарет учла и использовала в развитии карьеры и научной мысли. В общем, профессиональная жизнь Мид не ограничилась одной поездкой в Полинезию.

В книге «Лучший вид помощи из возможных» доктор паллиативной медицины Ира Бёк приводит историю, которая однажды случилась с умницей Маргарет Мид. Студент спросил Маргарет, что, по ее мнению, можно считать первым признаком цивилизации. Юноша ожидал, что антрополог подойдет к вопросу исключительно с научной точки зрения и назовет, например, глиняные горшки или инструменты для охоты. Но Маргарет в очередной раз удивила окружающих: она применила психологический и философский подходы.

Первым свидетельством цивилизации, по ее мнению, являлась бедренная кость, которая была сломана, а потом срослась. Останки были найдены во время археологических раскопок и принадлежали человеку, жившему 15 000 лет назад. Бедренная кость — самая большая в теле, она соединяет тазобедренный аппарат и колено. Чтобы такой перелом сросся, требуется 3–6 месяцев. Свой ответ Мид пояснила следующим образом: «В животном мире, если существо ломает ногу, оно погибает, потому что не может охотиться, убежать от опасности, найти воду. Раненый зверь — первая добыча для хищников. Залеченное человеческое бедро говорит о том, что на протяжении длительного времени рядом с этим человеком был кто-то, кто перевязал его рану, отнес в безопасное место, кормил и поил. Кто-то, заботившийся о нем и охранявший его, пока тот не поправится. Сросшаяся бедренная кость — доказательство того, что человек помог своему ближнему, не бросил его, спасая собственную шкуру. Оказать помощь кому-то в сложный период — это тот поступок, с которого и начинается цивилизация».

А что вы думаете об ответе Маргарет Мид студенту?