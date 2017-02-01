Один близнец остался на Земле, а второй провел год в космосе. И вот что выяснилось

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Совсем недавно наконец были опубликованы первые результаты, пожалуй, одного из самых любопытных космических исследований за всю историю полетов человека.

Скотт и Марк Келли — идентичные братья-близнецы, астронавты, которые приняли участие в следующем эксперименте: Скотт отправился на МКС вместе с другими космонавтами на 340 суток, а Марк остался на Земле. Проект под названием Twin Study был создан для того, чтобы изучить влияние долгих космических полетов на здоровье человека. Обладающие, по сути, одинаковым генным материалом братья предоставили ученым огромное количество медицинских данных, которые будут исследоваться в ближайшем будущем. Но уже стали известны кое-какие результаты и они весьма любопытны.

В хромосомах человека существуют так называемые теломеры — их длина уменьшается с каждым новым делением клеток. Они не могут делиться бесконечно, тем самым являются одним из факторов старения. И вот ученые выяснили, что за время миссии теломеры Скотта стали длиннее, чем у брата. Когда астронавт вернулся на Землю, его теломеры довольно быстро вернулись к предполетному уровню.

Также были обнаружены и некоторые различия в ДНК братьев, однако показатели также вернулись к прежнему уровню спустя некоторое время. Что это означает — ученым пока неясно и только предстоит выяснить, к тому же НАСА планирует провести исследования и с другими астронавтами.

Кстати, эксперимент с близнецами Келли заставляет вспомнить «парадокс близнецов»: в рамках теории относительности Эйнштейн приходил к выводу, что при движении со скоростью, близкой к скорости света, время замедляется. А значит, Скотт мог стать чуточку моложе, проведя один год на борту космического корабля. Конечно, МКС не перемещается со скоростью света, но, возможно, совсем скоро результаты эксперимента прольют свет на вечные вопросы о старении человека.

И кто знает, быть может, благодаря космическим миссиям, человечество вот-вот изобретет напиток вечной молодости. Мы в AdMe.ru будем с нетерпением ждать дальнейших результатов исследований, а вы?