Крутые технические новинки, о которых раньше мы могли только мечтать

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Еще несколько лет назад крутыми новинками были смартфон, карта памяти на 8 Гб или гироскутер. Сейчас появляется множество девайсов, которые упрощают жизнь. Мы нашли технологии и устройства, которые уже существуют, и может быть, через пару лет мы не вспомним, как вообще без них обходились.

AdMe.ru собрал новинки техники, которые определенно упрощают жизнь. Будем рады, если вы найдете что-то интересное для себя в нашей подборке.

1. Браслет для управления компьютером

Kai — первый в мире универсальный контроллер жестов: с его помощью можно увеличивать, листать, крутить, уменьшать объекты на экране, закрывать программы. Это мышка, клавиатура и джойстик в одном устройстве. Браслет упростит работу с компьютером дизайнерам, разработчикам, проектировщикам и просто любителям игр. Подключается через Bluetooth к любому устройству на Mac, Windows или Linux. С его помощью можно управлять дроном. Узнать, что еще умеет эта вещица, можно здесь.

2. «Примерка» вещей в интерьере

В приложении IKEA Place можно «примерить» любую вещь в интерьере: стул, диван, декоративную вазу, шкаф, кухонный комбайн и много чего еще. На фото выше — 3D-комод из программы и настоящий комод, который пользователю привезли после покупки. Приложение избавит продавцов от возвратов, а покупателей — от разочаровывающих товаров. Такую же онлайн-примерку предлагает и компания Amazon. Вот как это работает у нее:

Еще в приложении Amazon можно не только «поставить» будущую покупку у себя дома, но и найти любой товар по фото.

3. Продуктовый магазин на колесах

Robomart — беспилотный электрокар для доставки свежих продуктов. Разработчики говорят, что строят самый доступный в мире продуктовый магазин. Доставка бесплатная, заказать ее можно будет через приложение на смартфоне. Сейчас это пилотный проект, но уже 50 компаний по всему миру заказали себе Robomart. Очень может быть, что появление таких курьеров изменит сферу доставки, как Uber изменил сферу такси.

4. Солнцезащитные очки с HD-камерой

Spectacles V2 умеют снимать фото и видео в HD-качестве. Очки подзаряжаются от чехла-кейса, хранят до 3 тыс. фото, синхронизируются со смартфоном. Посмотреть фото или видео обладателей очков можно в Instagram. Обратите внимание: если вы покупаете очки в России, сделать это можно только в магазинах, товар которых проходит проверку и сертификацию. Нельзя заказывать очки на AliExpress, везти их из отпуска домой или покупать с рук: если у очков с камерой нет сертификата в России, их покупателя могут оштрафовать. Очки помогают безопасно и быстро снимать фото и видео на аттракционе, на прогулке, в бассейне или на вечеринке. Они станут крутым помощником на отдыхе: не надо доставать телефон или камеру, бояться их уронить или намочить, да и руки свободны. Сплошное удовольствие.

5. Колонка-помощник

Сразу несколько компаний выпустили такие колонки — Amazon Echo Show, Google Home, Apple HomePod, Microsoft Invoke. Сегодня умный голосовой помощник не кажется критично необходимым, но лет через 10 он может стать неотъемлемой частью нашей жизни. Как смартфон. У колонки можно узнать погоду, попросить ее включить музыку, выключить свет, отрегулировать температуру в доме, разбудить вас или напомнить о назначенных делах. Ей можно надиктовать сообщение, попросить заказать пиццу или перезвонить маме. Или, например, отменить будильник — мелочь, а приятно.

6. AirBar делает экран любого ноутбука сенсорным

AirBar подключается к любому ноутбуку через USB и делает его экран сенсорным. Это интересное решение для тех, кто много времени проводит за ноутбуком и хотел бы упростить и ускорить работу с ним, не покупая новый. Планку нужно подбирать под размер дисплея. Вот как это работает:

7. Модульная акустическая система

BeoSound Shape — модульная акустическая система, которую можно собрать под любые задачи: для просмотра фильмов в гостиной, музыкального сопровождения в кафе или ресторане. Колонки спроектированы так, чтобы в любом помещении была хорошая акустика, а качество звука соответствовало живому присутствию на концерте. Музыку можно включить на телефоне, планшете или другом устройстве через Bluetooth.

8. Самые дешевые очки виртуальной реальности для смартфона

Aryzon — очки, которые помогают увидеть трехмерное изображение на смартфоне. По словам производителей, это самая доступная и компактная гарнитура дополненной реальности — стоит она € 29,99. Через Aryzon можно визуализировать 3D-модели, играть в игры. Она спроектирована из линз и зеркал так, что пользователю не нужно покупать ничего дополнительно. Здесь можно ознакомиться с деталями проекта. Вот так выглядит изображение в гарнитуре:

9. Чехол, который прилипает к любой поверхности

Anti-Gravity Case — чехол для смартфона, который крепится на все: зеркало, дверь, окно, стол, шкаф, машину. Прочный, защищает телефон от ударов, устойчив к различным температурам, легко моется. Этот чехол-липучка помогает решить массу задач: позвонить, когда руки заняты, смотреть любимые видео во время приготовления ужина или принимая ванну, не класть телефон куда попало в общественном туалете. Посмотреть, как пользуются этой штукой, можно здесь.