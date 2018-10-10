Как новое открытие приближает нас к победе над раком

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«До открытий, сделанных лауреатами премии 2018 года, прогресс в терапии рака был скромным. Эпохальные исследования этих двух ученых стали поворотным пунктом в борьбе человечества с раком. Мы узнали, что болезнь управляема», — с такими словами академия объявила лауретов Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине — Джеймса Эллисона (США) и Тасуку Хондзе (Япония).

Мы в AdMe.ru решили максимально просто и понятно разобрать, в чем смысл революционного открытия ученых в борьбе с самой смертоносной болезнью нашего времени.

Для начала: почему никто не может вылечить рак?

Дело в том, что это настолько хитрая болезнь, что раковые клетки научились маскироваться и прятаться от иммунной системы, отчего в большинстве случаев та просто неспособна их распознать. В помощь иммунитету придумали разные способы лечения рака: хирургический способ (вырезание опухоли), лучевая терапия и химиотерапия (уничтожение ее клеток), которые, стоит признать, далеко не всегда эффективны. Особенно на поздних стадиях.

Как предлагают лечить сейчас

Но! Лауреаты Нобелевской премии этого года еще 20 лет назад поняли, что спасение стоит искать в другом направлении: не нужно уничтожать раковые клетки, а нужно сделать так, чтобы они стали видимыми для иммунной системы, которая в таком случае успешно расправится с ними сама. Так и появилась иммунотерапия.

Как можно проще: в чем суть метода

Наша иммунная система самостоятельно ищет в организме вредоносные клетки и уничтожает их. Однако, как мы уже сказали, раковые клетки каким-то способом обходят эту естественную защиту, в результате чего опухоль быстро растет. Оказывается, вот в чем дело. У иммунных клеток есть специальные рецепторы, с помощью которых они распознают опасность. Если они чувствуют некую угрозу, «включается сигнализация» и иммунная система начинает активно бороться с вредоносными клетками. Однако есть риск, что в пылу такой зачистки иммунитет может начать уничтожать и здоровые клетки организма. Чтобы они не попадали под иммунный удар, существует специальный механизм, который вовремя останавливает клетки иммунитета, — и это специальные рецепторы, или, как их чаще называют, чек-пойнты («контрольные точки»). Иммунные клетки используют их для саморегуляции, а раковые клетки научились использовать их для собственной невидимости: они вырабатывают большое количество специальных белковых активаторов, которые воздействуют на чек-пойнты и подавляют иммунитет. Образно говоря, раковая клетка соединяется с иммунной и ставит ее на предохранитель. Что сделали лауреаты Нобелевской премии: помимо открытия всей этой схемы, они изобрели чек-пойнт-ингибиторы (дословно: «подавляющее средство для контрольных точек»), которые блокируют чек-пойнты и позволяют иммунитету выйти из спящего режима, распознать опухоль и начать борьбу с ней. Использование этих ингибиторов привело к неизмеримому увеличению продолжительности жизни многих людей даже с поздними стадиями рака. Собственно, на этом и основана иммунная терапия рака, которая сейчас широко изучается и уже используется в борьбе с некоторыми видами рака.

Почему пока нельзя объявить этот метод окончательной победой над раком

Есть один большой минус: снятие иммунитета с тормоза в ряде случаев может привести к тому, что иммунитет начинает атаковать свои собственные клетки. И проблема эта немаленькая. В результате подобного лечения возникают сильные побочные эффекты — начиная от усталости и тошноты, заканчивая воспалением легких или в индивидуальных случаях даже смертью. Но, несмотря на эту проблему, нельзя не назвать подобное открытие настоящей революцией в лечении рака. Блокировочные препараты уже эффективно применяются в борьбе с раком легких, почек, лимфомой и меланомой, показывая полную ремиссию всего лишь за несколько месяцев.

Что из этого получится в будущем

«Эта терапия помогает не всем, но она спасла уже много жизней. А главное, она произвела революцию в нашем понимании того, как можно обуздать или, напротив, активизировать иммунную систему для борьбы с раком и другими заболеваниями. Мне кажется, это лишь вершина айсберга. Многие лекарства [действующие на основе этого принципа] нам еще только предстоит открыть». Бывший коллега Аллисона Серхио Кесада, ныне профессор Университетского колледжа Лондона

«Думаю, этот принцип терапии радикально изменит подходы к лечению рака в ближайшие 10–20 лет. Мой прогноз: классическая химиотерапия сдаст позиции и практически выйдет из употребления в ближайшие десятилетия, ее заменят таргетная и иммунотерапия. А про антрациклины и таксаны (противоопухолевые средства) потом будут детям в вузах рассказывать на занятиях по истории медицины, а они будут чесать затылки и говорить: „Ну надо же, какая дикость! Какое счастье, что мы живем не в те времена“». Илья Фоминцев, директор Фонда профилактики рака

Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе начали этот путь еще в 90-х годах. В 2010 году иммунотерапия показала клиническую эффективность в борьбе с меланомой, а в 2013 году научный журнал Science назвал новый подход главным научным достижением года. И вот наконец в 2018 году первооткрыватели иммунотерапии были удостоены Нобелевской премии. Это еще раз подчеркивает, за чем стоит будущее. Исследования дают надежду на то, что в ближайшее время будут найдены молекулы, которые позволят лечить и другие виды рака на любой стадии. И это, конечно же, чудо.