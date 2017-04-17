Нужно ли на самом деле удалять зубы мудрости?

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Зубы мудрости — 8-е зубы в ряду или, проще говоря, «восьмерки», которые уже давно не нужны человеку для нормального пережевывания пищи. Они начинают прорезаться в возрасте от 12 до 25 лет, и как раз в этот период многим рекомендуют их удалить. Но так ли это необходимо?

AdMe.ru проанализировал разные мнения по этому вопросу. И вот что нужно знать, чтобы принять верное решение.