Nike обещает $ 1 млн спортсмену, который преодолеет человеческие возможности, и весь мир наблюдает за этой историей, затаив дыхание

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В конце XX века мировой рекорд в забеге на 42 км 195 м принадлежал Белайне Денсамо, который в 1988 году пробежал марафон за 2:06:50. Позже американский физик Майкл Джойнер вычислил, что гипотетический спортсмен, который во время марафона будет тратить энергию исключительно на бег, способен преодолеть дистанцию за 1:57:58. И лучшие легкоатлеты мира попробовали приблизиться к этой отметке и доказать, что человеческие возможности безграничны.

Мы в AdMe.ru решили рассказать историю о стремлении к победе, о силе человеческого духа и желании спортсменов доказать, что невозможное возможно.

Breaking2

Самое короткое время, за которое спортсмен когда-либо пробегал марафон, равняется 2 часам 2 минутам и 57 секундам. Этот рекорд принадлежит Деннису Киметто. В 2014 году группа энтузиастов решила побить этот рекорд и начала собирать деньги на проект, получивший название Breaking2. А уже через год они нашли спонсора в лице компании Nike, которая пообещала $ 1 млн легкоатлету, который бы пробежал марафон за 1:59:59. При этом за сам факт участия в эксперименте атлеты получили по $ 750 тыс. Многие спортсмены и тренеры считали, что это невозможно. Но все в Breaking2 были настроены решительно.

В проекте пригласили принять участие трех именитых легкоатлетов — это Элиуд Кипчоге, Зерсенай Тадесе и Лелиса Десиса. Каждый из них имел собственные цели, но всех их объединяло желание доказать, что человеческие возможности невероятнее, чем мы привыкли думать. Чтобы преодолеть 2-часовой рубеж, спортсменам нужно было бежать каждые 1,5 км на 7 секунд (или на 4 %) быстрее, чем это зафиксировано в последнем мировом рекорде. И это очень быстро.

«Ускоряющие» кроссовки

Компания Nike решила разработать кроссовки, которые ускорили бы бегунов. Сначала ученые пытались облегчить обувь, так как каждые 100 г в весе кроссовок увеличивали энергозатраты легкоатлета на 1 %. Но идея обернулась провалом. Новая форма кроссовок оказалась неудобной и даже опасной. По словам спортсменов, бежать в них по старинке было бы невозможно. Тогда специалисты взяли новый курс и попробовали сделать упор не на легкую обувь, а на обувь с правильным весом. Они добились эффекта, при котором стопа бегуна в кроссовках наклонялась вперед. Это создавало ощущение бега вниз с горы, что должно было облегчить процесс.

В теории атлет, который надел бы эти кроссовки, мог бы бежать на 4 % быстрее. Три спортсмена приступили к тренировкам. На марафоне в Лондоне все три бегуна взяли золото, серебро и бронзу, но они не смогли ускориться на 4 %. Их скорость увеличилась лишь на 3–3,4 %, а этого было недостаточно. На Олимпийских играх в 2016 году легкоатлеты также взяли все призовые места, но так и не преодолели 2-часовой рубеж. Лучший результат показал Элиуд Кипчоге, который пробежал дистанцию за 2:03:05.

1:59:59

6 мая 2017 года Элиуд Кипчоге, Зерсенай Тадесе и Лелиса Десиса вышли на трассу в Италии, чтобы попытаться пробежать марафон за 1:59:59. К тому моменту они тренировались уже 2 года. Перед спортсменами всю дорогу ехал электромобиль с табло, на котором показывалось время забега. Скорость автомобиля была ровно такой, с которой им нужно было бежать, чтобы вовремя финишировать. Но в результате ни одному из участников не удалось преодолеть 2-часовой рубеж. Элиуд Кипчоге финишировал первым — он пробежал марафон за 2:00:25 и побил существующий рекорд, но все равно не вырвался за границу 2 часов.

Но в Breaking2 все еще думают, что преодолеть 2-часовую границу возможно. Для этого Кипчоге тренируется в Кении, в специальном здании лаборатории в лесах Каптагата.