Невролог рассказала о своей работе и поделилась советами, которые многим облегчат жизнь
Зачем врач бьет молоточком по коленке? Почему песни застревают в голове? Нормально ли видеть звуки? Как избавиться от мигрени, укачивания и бессонницы? И насколько опасно излучение во время компьютерной томографии?
Вряд ли есть раздел медицины, в котором грань между наукой и эзотерикой, правдой и вымыслом была бы тоньше, чем в неврологии. Чтобы разобраться, что же в ней есть от серьезной доказательной медицины и как она может помочь каждому из нас, мы в AdMe.ru изучили блог невролога Ирины Галеевой.
Зачем неврологи бьют людей молотками и щекочут пятки?
Представьте: упал груз на плечи человека; человек присел, колени согнулись, мышца на передней поверхности бедра резко растянулась, сигнал от нее летит в спинной мозг, и организм рефлекторно выпрямляет ноги. Вся эта сложная программа называется «коленный рефлекс». Оказалось, что, если стукнуть молоточком под надколенником, сухожилие квадрицепса натянется и потянет за собой мышцу — как будто на спину резко упал груз.
На осмотре невролога проводится еще один забавный тест: врач легким движением проводит по наружной поверхности стопы, обычно концом ручки молотка. Пациент со смехом поджимает ноги: «Ой, доктор, я боюсь щекотки!» Если стопа скукоживается — все в норме, если нет — возможно, есть поражение где-то в головном или спинном мозге, например опухоль, инсульт и т. д.
Что лучше — КТ или МРТ?
КТ — компьютерная томография — это склеенная компьютером серия рентгеновских снимков, из которых получается трехмерная модель организма. Это быстрый и дешевый метод. Но, к сожалению, на КТ нельзя увидеть многие важные вещи, например ишемический инсульт в первые 5 часов, межпозвонковые диски в шейном и грудном отделе позвоночника. Некоторые думают, что КТ опасна для мозга, но это не так: облучение от нее незначительно — столько же радиации может получить человек при полете на самолете.
МРТ — магнитно-резонансная томография — это считывание компьютером ответных реакций тканей на электромагнитное излучение, из чего также получается трехмерная модель организма. МРТ дает намного большую детализацию, но этот метод дорогой, долгий и противопоказан многим пациентам. Поэтому в экстренной медицине обычно используется КТ, а если нужна полная диагностика — МРТ. К сожалению, ее нельзя делать людям с имплантами: МР-томограф — мощный магнит. Если подойти к томографу, он начнет притягивать металлические пуговицы и запонки, из карманов вылетят монеты, а каталки томограф втягивает в себя с такой силой, что сминается металл.
Почему песни застревают в голове?
Наверное, многим знакомо явление «ушной червь» — заевшая в голове мелодия. Интересно, что если постепенно уменьшать громкость знакомой музыки, то человек будет слышать ее даже на нулевой громкости, а если дать человеку послушать известную мелодию с «участками» тишины, он даже не заметит этого. И даже МРТ покажет, что человек слышит мелодию в этот период тишины. Только вдумайтесь: музыка, играющая в голове, активирует слуховые зоны мозга как настоящая!
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Избавиться от «ушного червя» помогают:
- прослушивание заевшей мелодии до кульминации;⠀
- решение умеренно сложных задач типа судоку;
- жевательная резинка.
Я вижу звуки. Я сошел с ума?
Нет, просто у вас синестезия — особенность восприятия, когда раздражитель одной модальности вызывает ощущения другой. Например, человек видит звуки или слышит цвета.
Синестезия бывает разных видов: графемно-цветовая (когда, например, ноль воспринимается как белый, тройка — желтая), кинетико-слуховая (способность слышать звуки при наблюдении за движущимися предметами — как будто гифки со звуком) или хроместезия (когда каждая нота обладает своим цветом, а мелодия переливается всеми цветами радуги).
Синестезия — это не заболевание, и лечить ее не нужно. По некоторым данным, синестезия есть у 1 человека из 25. Если вы обнаружили у себя синестезию — просто наслаждайтесь вашей особенностью, а еще можете вступить в Российское синестетическое общество.
Как быстро уснуть, когда не получается?
Если вы не соблюдали режим, пили кофе во второй половине дня и вообще всячески грешили перед богом сна, есть несколько способов, которые могут вам помочь заснуть:
- Расслабляющие фантазии. Представляйте себя в приятном месте с приятными людьми. Различные фантазии, связанные с прикосновениями к телу, также хорошо помогают отвлечься от тревожных мыслей. Лично я предпочитаю мечтать о массаже в 6 рук — меня вырубает от одной мысли об этом.
- Можно постараться закрыть глаза и закатить их как можно выше. Это физиологичное положение для глазных яблок во время сна. Так организм получит сигнал, что пора отдыхать.
- Можно сделать постель уютнее, если выбраться из нее и полежать пару минут на холодном твердом полу. Мой муж с этой целью вообще стоит зимой на балконе. После этого постель кажется невероятно теплой и мягкой!
Мигрень или не мигрень?
Мигрень кажется распространенным явлением, однако статистика говорит, что ею страдает лишь 15 % людей. Многие люди неверно называют свои головные боли. Не любая головная боль — мигрень. Мигрень имеет свои четкие признаки.
- Мигрень — это очень больно. До такой степени, что человек порой может просто лежать в постели, свернувшись калачиком и боясь лишний раз вздохнуть.
- К симптомам мигрени относятся болезненность височной артерии — иногда вокруг нее даже возникает гематома; тошнота и рвота или отвращение к пище; изменение цвета лица, когда человек во время приступа либо бледнеет, либо краснеет; повышение чувствительности: многих раздражает яркий свет, громкие звуки или запахи.
- Характерны для мигрени и изменения настроения: перед приступом некоторые испытывают нездоровую эйфорию или раздражительность. Во время приступа большинство ощущает беспомощность и отчаяние. Зато после — особый душевный подъем. Также многие становятся социофобами и избегают любого контакта с людьми.
- Мигрень часто сопровождает патологическая сонливость. Часто она даже начинается во время сна — люди просыпаются с головной болью.
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Ауры — предвестники мигрени. Они бесконечно разнообразны, необычны, а порой даже приятны! Аура могла бы быть развлечением, если бы за нею не шла головная боль. Ауры часто бывают галлюцинациями: звездочки; рябь перед глазами; пятна, переливающиеся всеми цветами радуги; шипящие звуки или неприятные запахи; онемение или вибрация в кистях рук, языке и губах. Бывает, что предметы выглядят меньше или больше своих реальных размеров — как в «Алисе в Стране чудес», например. Аура может быть в виде страшного предчувствия, тревоги или страха смерти. Бывают ауры удовольствия и восторга либо человек может перестать распознавать речь, узнавать лица или ранее знакомую музыку.
Как прервать приступ мигрени без лекарств?
- Сон. Иногда даже кратковременный сон помогает пациентам купировать приступ.
- В самом начале приступа некоторым пациентам помогает физическая активность.
- Сильные эмоции. В моей жизни приступ дважды спонтанно прерывался от сильных эмоций. Один раз поступил пациент в критическом состоянии. Я очень испугалась за него. И когда «закончила спасать», с удивлением осознала, что боль прошла.
- Висцеральные реакции. Иногда пациентам могут помочь такие методы, как чихание, рыгание, сморкание, жадное поглощение пищи... Что делать, для борьбы с адской болью все способы хороши!
Что такое панические атаки?
Панические атаки коварны. Они маскируются под множество других болезней, вызывая учащенное сердцебиение, боли в грудной клетке, удушье, одышку, затруднение дыхания, ощущение комка в горле, тошноту и боли в животе, онемение и покалывание конечностей, головокружение. При таких симптомах человек подозревает у себя инфаркт, инсульт или другое смертельное заболевание.
Главный симптом панической атаки — чувство тревоги и страха — часто игнорируется. Даже врачи часто думают, что испугаться таких страшных симптомов нормально, и верный диагноз ставится редко. А жаль: пациент не так мучительно переживает приступ, если знает, что это не смертельно. Если вы заподозрили у себя паническую атаку, соберите выписки от терапевта, кардиолога и невролога, подтверждающие, что вы здоровы, и поговорите с психиатром.
Для меня почти все люди на одно лицо. Это болезнь?
Я плохо запоминаю лица людей, потому что страдаю прозопагнозией — неузнаванием лиц. Прозопагнозия может развиться при опухоли или инсульте, но может быть врожденной, как у меня. В общении со знакомыми она почти не ощущается, ведь мы различаем людей не только по лицу. Проблемы начинаются при общении с новыми людьми.
Я запоминаю пациентов по одежде. Допустим, молодая девушка в зеленой кофте — с панической атакой. Но если девушка снимет кофту, я не смогу найти ее среди других пациентов. Доходит до абсурда. Запоминаю пациента: у него лысина и кожаная куртка. После осмотра пишу направление, выхожу в коридор, а там трое лысых в кожаных куртках сидят! И кто же из них мой пациент?
Чем опасны оральные контрацептивы и ЗГТ?
Комбинированные оральные контрацептивы — КОК — вредят нашему организму больше, чем курение. А если у женщины есть фактор риска инсульта, то, принимая КОК, она подписывает себе приговор. Например, при мигрени с аурой прием КОК повышает риск инсульта в 8 раз! ⠀
Заместительная гормональная терапия — ЗГТ — назначается женщинам после менопаузы, чтобы компенсировать снижение выработки половых гормонов. Еще недавно считалось, что это очень полезно, и во многих клиниках ЗГТ используют как антиэйдж-терапию. Но последние исследования говорят о том, что это также значительно повышает риск инсульта.
С осторожностью относитесь к гормональной терапии, если:
- вам больше 35;
- вы курите;
- у вас есть гипертоническая болезнь, даже если вы ее контролируете приемом препаратов;
- у вас было повышенное давление во время беременности;
- у вас есть сахарный диабет;
- у вас есть ожирение;
- вы страдаете мигренью с аурой;
- у вас был тромбоз в анамнезе либо вам установили тромбофилическую мутацию.
Почему возникает метеозависимость?
Метеозависимость — миф! У нас есть сложная система гомеостаза — саморегуляции, которая позволяет нам сопротивляться влияниям окружающей среды. Например, мы не остываем до комнатной температуры, как сосиска из микроволновки.
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Любая геомагнитная буря слабее магнитного поля при проведении МРТ, но пациенты почему-то не корчатся в томографе от боли. А колебания давления, к примеру, в Москве — в пределах 720–770 мм рт. ст. Если бы это имело значение, то пассажиры среднестатистического самолета, где давление опускается до 635 мм рт. ст., вывозились бы из аэропорта сразу в реанимацию.
ВСД — вас считают дураком?
Вас считают дураком, если поставили диагноз «вегетососудистая дистония» и дали рецепт на «фуфломицин». Диагноза «ВСД» нет в Международной классификации болезней (МКБ-10). Российские врачи зачастую ставят такой диагноз либо из-за низкой квалификации, либо из-за начальства, которое требует от невролога кодировать заболевание по профилю. И он такой: «Вот вам ваша G90.9!», чтобы хотя бы направить пациента на бесплатный анализ крови.
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Если у нас «нашли ВСД» и посоветовали сосать глицин — смотрите заголовок. Если же послали обследоваться — возможно, у доктора не было другого выхода. В этом случае вам обязательно надо сдать клинический и биохимический анализы крови и анализ мочи. Дальнейшее обследование — только по жалобам (обмороки, боли в сердце и т. д.). Большинство признаков «ВСД» возникает из-за депрессии или тревожного расстройства.
Почему бывают обмороки и что с этим делать?
По статистике, каждый 2-й человек пережил обморок — временную утрату сознания: если мозг получает меньше крови, то он, как мотор, уменьшает обороты при слабой подаче топлива. Если человек упал в обморок, нужно убедиться, что есть дыхание и пульс. Уложить на бок. Вызвать скорую. Как правило, человек приходит в себя в течение нескольких минут. ⠀
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После впервые случившегося обморока нужно исключить смертельно опасные состояния, которые сопровождаются обмороками, например внутреннее кровотечение или инфаркт: обследоваться у терапевта и невролога, сдать клинический и биохимический анализы крови, сделать ЭКГ.
Как избавиться от признаков укачивания?
Да, это возможно! Космонавтам перед полетами проводят вестибулярные тренировки. Кстати, любой желающий может потренировать свой вестибулярный аппарат в Центре подготовки космонавтов, например покрутиться час на оптико-кинетическом кресле за 6 000 рублей.
Но самый эффективный способ — воссоздавать условия вестибулярного страдания. Укачивает в транспорте? Катайтесь с лихачами по пробкам! Укачивает в море? Купите билет в морской круиз! Серьезно. На себе проверила эффективность. После нескольких дней на горных серпантинах Грузии меня перестало укачивать в московских пробках.
Если вестибулярный аппарат действительно разрушен болезнью, человека может укачивать даже на твердой земле. Он страдает от головокружения и тошноты в том числе и лежа в кровати, а при попытке встать теряет равновесие. На этот случай разработан специальный прибор BrainPort — искусственный вестибулярный аппарат.
Какие обследования нужны при болях в спине?
Первое и самое главное — осмотр невролога. В большинстве случаев других обследований не требуется. Большинство болей в спине возникает из-за повреждения мышц, а не позвоночника. Даже если при обследовании найдут изменения в позвоночнике, скорее всего, боли не из-за них. У многих есть межпозвонковые грыжи, но боли их не беспокоят, и наоборот.
Проведение МРТ необходимо, когда есть подозрение на серьезную патологию либо если подозрительная боль возникла до 20 либо позже 50 лет, имеет необычный характер, локализована в грудном отделе, не уменьшается после 4–6 недель правильного лечения или присутствуют неврологические нарушения.
УЗИ позвоночника и рентген проводить не нужно — они в данном случае неинформативны.
А вы когда-нибудь были у невролога? Что своем состоянии или неврологии в целом вам было бы интересно узнать?
Фото на превью doctor_galeeva