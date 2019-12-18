Невролог рассказала о своей работе и поделилась советами, которые многим облегчат жизнь

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Зачем врач бьет молоточком по коленке? Почему песни застревают в голове? Нормально ли видеть звуки? Как избавиться от мигрени, укачивания и бессонницы? И насколько опасно излучение во время компьютерной томографии?

Вряд ли есть раздел медицины, в котором грань между наукой и эзотерикой, правдой и вымыслом была бы тоньше, чем в неврологии. Чтобы разобраться, что же в ней есть от серьезной доказательной медицины и как она может помочь каждому из нас, мы в AdMe.ru изучили блог невролога Ирины Галеевой.

Зачем неврологи бьют людей молотками и щекочут пятки?

Представьте: упал груз на плечи человека; человек присел, колени согнулись, мышца на передней поверхности бедра резко растянулась, сигнал от нее летит в спинной мозг, и организм рефлекторно выпрямляет ноги. Вся эта сложная программа называется «коленный рефлекс». Оказалось, что, если стукнуть молоточком под надколенником, сухожилие квадрицепса натянется и потянет за собой мышцу — как будто на спину резко упал груз. На осмотре невролога проводится еще один забавный тест: врач легким движением проводит по наружной поверхности стопы, обычно концом ручки молотка. Пациент со смехом поджимает ноги: «Ой, доктор, я боюсь щекотки!» Если стопа скукоживается — все в норме, если нет — возможно, есть поражение где-то в головном или спинном мозге, например опухоль, инсульт и т. д.

Что лучше — КТ или МРТ?

КТ — компьютерная томография — это склеенная компьютером серия рентгеновских снимков, из которых получается трехмерная модель организма. Это быстрый и дешевый метод. Но, к сожалению, на КТ нельзя увидеть многие важные вещи, например ишемический инсульт в первые 5 часов, межпозвонковые диски в шейном и грудном отделе позвоночника. Некоторые думают, что КТ опасна для мозга, но это не так: облучение от нее незначительно — столько же радиации может получить человек при полете на самолете. МРТ — магнитно-резонансная томография — это считывание компьютером ответных реакций тканей на электромагнитное излучение, из чего также получается трехмерная модель организма. МРТ дает намного большую детализацию, но этот метод дорогой, долгий и противопоказан многим пациентам. Поэтому в экстренной медицине обычно используется КТ, а если нужна полная диагностика — МРТ. К сожалению, ее нельзя делать людям с имплантами: МР-томограф — мощный магнит. Если подойти к томографу, он начнет притягивать металлические пуговицы и запонки, из карманов вылетят монеты, а каталки томограф втягивает в себя с такой силой, что сминается металл.

Почему песни застревают в голове?

Наверное, многим знакомо явление «ушной червь» — заевшая в голове мелодия. Интересно, что если постепенно уменьшать громкость знакомой музыки, то человек будет слышать ее даже на нулевой громкости, а если дать человеку послушать известную мелодию с «участками» тишины, он даже не заметит этого. И даже МРТ покажет, что человек слышит мелодию в этот период тишины. Только вдумайтесь: музыка, играющая в голове, активирует слуховые зоны мозга как настоящая!

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Избавиться от «ушного червя» помогают: прослушивание заевшей мелодии до кульминации;⠀

решение умеренно сложных задач типа судоку;

жевательная резинка.

Я вижу звуки. Я сошел с ума?

Нет, просто у вас синестезия — особенность восприятия, когда раздражитель одной модальности вызывает ощущения другой. Например, человек видит звуки или слышит цвета.



Синестезия бывает разных видов: графемно-цветовая (когда, например, ноль воспринимается как белый, тройка — желтая), кинетико-слуховая (способность слышать звуки при наблюдении за движущимися предметами — как будто гифки со звуком) или хроместезия (когда каждая нота обладает своим цветом, а мелодия переливается всеми цветами радуги). Синестезия — это не заболевание, и лечить ее не нужно. По некоторым данным, синестезия есть у 1 человека из 25. Если вы обнаружили у себя синестезию — просто наслаждайтесь вашей особенностью, а еще можете вступить в Российское синестетическое общество.

Как быстро уснуть, когда не получается?

Если вы не соблюдали режим, пили кофе во второй половине дня и вообще всячески грешили перед богом сна, есть несколько способов, которые могут вам помочь заснуть: Расслабляющие фантазии. Представляйте себя в приятном месте с приятными людьми. Различные фантазии, связанные с прикосновениями к телу, также хорошо помогают отвлечься от тревожных мыслей. Лично я предпочитаю мечтать о массаже в 6 рук — меня вырубает от одной мысли об этом.

Представляйте себя в приятном месте с приятными людьми. Различные фантазии, связанные с прикосновениями к телу, также хорошо помогают отвлечься от тревожных мыслей. Лично я предпочитаю мечтать о массаже в 6 рук — меня вырубает от одной мысли об этом. Можно постараться закрыть глаза и закатить их как можно выше. Это физиологичное положение для глазных яблок во время сна. Так организм получит сигнал, что пора отдыхать.

как можно выше. Это физиологичное положение для глазных яблок во время сна. Так организм получит сигнал, что пора отдыхать. Можно сделать постель уютнее, если выбраться из нее и полежать пару минут на холодном твердом полу. Мой муж с этой целью вообще стоит зимой на балконе. После этого постель кажется невероятно теплой и мягкой!

Мигрень или не мигрень?

Мигрень кажется распространенным явлением, однако статистика говорит, что ею страдает лишь 15 % людей. Многие люди неверно называют свои головные боли. Не любая головная боль — мигрень. Мигрень имеет свои четкие признаки. Мигрень — это очень больно . До такой степени, что человек порой может просто лежать в постели, свернувшись калачиком и боясь лишний раз вздохнуть.

. До такой степени, что человек порой может просто лежать в постели, свернувшись калачиком и боясь лишний раз вздохнуть. К симптомам мигрени относятся болезненность височной артерии — иногда вокруг нее даже возникает гематома; тошнота и рвота или отвращение к пище; изменение цвета лица , когда человек во время приступа либо бледнеет, либо краснеет; повышение чувствительности : многих раздражает яркий свет, громкие звуки или запахи.

— иногда вокруг нее даже возникает гематома; или отвращение к пище; изменение , когда человек во время приступа либо бледнеет, либо краснеет; повышение : многих раздражает яркий свет, громкие звуки или запахи. Характерны для мигрени и изменения настроения : перед приступом некоторые испытывают нездоровую эйфорию или раздражительность. Во время приступа большинство ощущает беспомощность и отчаяние. Зато после — особый душевный подъем. Также многие становятся социофобами и избегают любого контакта с людьми.

: перед приступом некоторые испытывают нездоровую эйфорию или раздражительность. Во время приступа большинство ощущает беспомощность и отчаяние. Зато после — особый душевный подъем. Также многие становятся социофобами и избегают любого контакта с людьми. Мигрень часто сопровождает патологическая сонливость . Часто она даже начинается во время сна — люди просыпаются с головной болью.

. Часто она даже начинается во время сна — люди просыпаются с головной болью. Ауры — предвестники мигрени. Они бесконечно разнообразны, необычны, а порой даже приятны! Аура могла бы быть развлечением, если бы за нею не шла головная боль. Ауры часто бывают галлюцинациями: звездочки; рябь перед глазами; пятна, переливающиеся всеми цветами радуги; шипящие звуки или неприятные запахи; онемение или вибрация в кистях рук, языке и губах. Бывает, что предметы выглядят меньше или больше своих реальных размеров — как в «Алисе в Стране чудес», например. Аура может быть в виде страшного предчувствия, тревоги или страха смерти. Бывают ауры удовольствия и восторга либо человек может перестать распознавать речь, узнавать лица или ранее знакомую музыку.

Как прервать приступ мигрени без лекарств?

Сон. Иногда даже кратковременный сон помогает пациентам купировать приступ.

Иногда даже кратковременный сон помогает пациентам купировать приступ. В самом начале приступа некоторым пациентам помогает физическая активность .

. Сильные эмоции. В моей жизни приступ дважды спонтанно прерывался от сильных эмоций. Один раз поступил пациент в критическом состоянии. Я очень испугалась за него. И когда «закончила спасать», с удивлением осознала, что боль прошла.

В моей жизни приступ дважды спонтанно прерывался от сильных эмоций. Один раз поступил пациент в критическом состоянии. Я очень испугалась за него. И когда «закончила спасать», с удивлением осознала, что боль прошла. Висцеральные реакции. Иногда пациентам могут помочь такие методы, как чихание, рыгание, сморкание, жадное поглощение пищи... Что делать, для борьбы с адской болью все способы хороши!

Что такое панические атаки?

Панические атаки коварны. Они маскируются под множество других болезней, вызывая учащенное сердцебиение, боли в грудной клетке, удушье, одышку, затруднение дыхания, ощущение комка в горле, тошноту и боли в животе, онемение и покалывание конечностей, головокружение. При таких симптомах человек подозревает у себя инфаркт, инсульт или другое смертельное заболевание. Главный симптом панической атаки — чувство тревоги и страха — часто игнорируется. Даже врачи часто думают, что испугаться таких страшных симптомов нормально, и верный диагноз ставится редко. А жаль: пациент не так мучительно переживает приступ, если знает, что это не смертельно. Если вы заподозрили у себя паническую атаку, соберите выписки от терапевта, кардиолога и невролога, подтверждающие, что вы здоровы, и поговорите с психиатром.

Для меня почти все люди на одно лицо. Это болезнь?

Я плохо запоминаю лица людей, потому что страдаю прозопагнозией — неузнаванием лиц. Прозопагнозия может развиться при опухоли или инсульте, но может быть врожденной, как у меня. В общении со знакомыми она почти не ощущается, ведь мы различаем людей не только по лицу. Проблемы начинаются при общении с новыми людьми. Я запоминаю пациентов по одежде. Допустим, молодая девушка в зеленой кофте — с панической атакой. Но если девушка снимет кофту, я не смогу найти ее среди других пациентов. Доходит до абсурда. Запоминаю пациента: у него лысина и кожаная куртка. После осмотра пишу направление, выхожу в коридор, а там трое лысых в кожаных куртках сидят! И кто же из них мой пациент?

Чем опасны оральные контрацептивы и ЗГТ?

Комбинированные оральные контрацептивы — КОК — вредят нашему организму больше, чем курение. А если у женщины есть фактор риска инсульта, то, принимая КОК, она подписывает себе приговор. Например, при мигрени с аурой прием КОК повышает риск инсульта в 8 раз! ⠀



Заместительная гормональная терапия — ЗГТ — назначается женщинам после менопаузы, чтобы компенсировать снижение выработки половых гормонов. Еще недавно считалось, что это очень полезно, и во многих клиниках ЗГТ используют как антиэйдж-терапию. Но последние исследования говорят о том, что это также значительно повышает риск инсульта.



С осторожностью относитесь к гормональной терапии, если: вам больше 35;

вы курите;

у вас есть гипертоническая болезнь, даже если вы ее контролируете приемом препаратов;

у вас было повышенное давление во время беременности;

у вас есть сахарный диабет;

у вас есть ожирение;

вы страдаете мигренью с аурой;

у вас был тромбоз в анамнезе либо вам установили тромбофилическую мутацию.

Почему возникает метеозависимость?

Метеозависимость — миф! У нас есть сложная система гомеостаза — саморегуляции, которая позволяет нам сопротивляться влияниям окружающей среды. Например, мы не остываем до комнатной температуры, как сосиска из микроволновки.

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Любая геомагнитная буря слабее магнитного поля при проведении МРТ, но пациенты почему-то не корчатся в томографе от боли. А колебания давления, к примеру, в Москве — в пределах 720–770 мм рт. ст. Если бы это имело значение, то пассажиры среднестатистического самолета, где давление опускается до 635 мм рт. ст., вывозились бы из аэропорта сразу в реанимацию.

ВСД — вас считают дураком?

Вас считают дураком, если поставили диагноз «вегетососудистая дистония» и дали рецепт на «фуфломицин». Диагноза «ВСД» нет в Международной классификации болезней (МКБ-10). Российские врачи зачастую ставят такой диагноз либо из-за низкой квалификации, либо из-за начальства, которое требует от невролога кодировать заболевание по профилю. И он такой: «Вот вам ваша G90.9!», чтобы хотя бы направить пациента на бесплатный анализ крови.

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Если у нас «нашли ВСД» и посоветовали сосать глицин — смотрите заголовок. Если же послали обследоваться — возможно, у доктора не было другого выхода. В этом случае вам обязательно надо сдать клинический и биохимический анализы крови и анализ мочи. Дальнейшее обследование — только по жалобам (обмороки, боли в сердце и т. д.). Большинство признаков «ВСД» возникает из-за депрессии или тревожного расстройства.

Почему бывают обмороки и что с этим делать?

По статистике, каждый 2-й человек пережил обморок — временную утрату сознания: если мозг получает меньше крови, то он, как мотор, уменьшает обороты при слабой подаче топлива. Если человек упал в обморок, нужно убедиться, что есть дыхание и пульс. Уложить на бок. Вызвать скорую. Как правило, человек приходит в себя в течение нескольких минут. ⠀

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После впервые случившегося обморока нужно исключить смертельно опасные состояния, которые сопровождаются обмороками, например внутреннее кровотечение или инфаркт: обследоваться у терапевта и невролога, сдать клинический и биохимический анализы крови, сделать ЭКГ.

Как избавиться от признаков укачивания?

Да, это возможно! Космонавтам перед полетами проводят вестибулярные тренировки. Кстати, любой желающий может потренировать свой вестибулярный аппарат в Центре подготовки космонавтов, например покрутиться час на оптико-кинетическом кресле за 6 000 рублей. Но самый эффективный способ — воссоздавать условия вестибулярного страдания. Укачивает в транспорте? Катайтесь с лихачами по пробкам! Укачивает в море? Купите билет в морской круиз! Серьезно. На себе проверила эффективность. После нескольких дней на горных серпантинах Грузии меня перестало укачивать в московских пробках. Если вестибулярный аппарат действительно разрушен болезнью, человека может укачивать даже на твердой земле. Он страдает от головокружения и тошноты в том числе и лежа в кровати, а при попытке встать теряет равновесие. На этот случай разработан специальный прибор BrainPort — искусственный вестибулярный аппарат.

Какие обследования нужны при болях в спине?

Первое и самое главное — осмотр невролога. В большинстве случаев других обследований не требуется. Большинство болей в спине возникает из-за повреждения мышц, а не позвоночника. Даже если при обследовании найдут изменения в позвоночнике, скорее всего, боли не из-за них. У многих есть межпозвонковые грыжи, но боли их не беспокоят, и наоборот.



Проведение МРТ необходимо, когда есть подозрение на серьезную патологию либо если подозрительная боль возникла до 20 либо позже 50 лет, имеет необычный характер, локализована в грудном отделе, не уменьшается после 4–6 недель правильного лечения или присутствуют неврологические нарушения. УЗИ позвоночника и рентген проводить не нужно — они в данном случае неинформативны.

А вы когда-нибудь были у невролога? Что своем состоянии или неврологии в целом вам было бы интересно узнать?