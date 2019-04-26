Необычные случаи в медицине, которые доказывают, что мы ничего не знаем о человеческом организме

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Нам кажется, что мы знаем о человеческом организме все. Но на самом деле он таит в себе множество загадок. К примеру, ученые не могут объяснить, почему женщина из Германии способна видеть на расстоянии 1,6 км и как жительница Шотландии, будучи слепой, стала различать движущиеся предметы. Не менее фантастической выглядит также история француза, который страдал редким пищевым расстройством: он съел самолет и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса (вряд ли в детстве его можно было победить в игру «съедобное-несъедобное»).

Мы в AdMe.ru решили рассказать о необычных случаях в медицине, напоминающих о том, что природа может преподносить сюрпризы.

Рождение близнецов от разных отцов

Немногие знают, что бывают случаи, когда у женщины рождаются близнецы от разных отцов. Дело в том, что иногда в яичниках созревают две и больше яйцеклеток. Тогда женщина способна забеременеть разнояйцевыми близнецами. Оплодотворить две яйцеклетки, которые могут выходить из яичника с перерывом в несколько часов, может как один мужчина, так и двое. При этом зачатие второго ребенка может произойти спустя несколько дней после первого. Так, были случаи, когда на свет появлялись близнецы с разным цветом кожи. Но двойняшки с разным цветом кожи не обязательно имеют разных пап. Их рождение возможно и у родителей смешанных рас. В данном случае близнецы также являются разнояйцевыми.

Отсутствие мимики

Синдром Мебиуса — врожденная аномалия, для которой характерно отсутствие мимики. Лицо человека выглядит как «застывшее» — он не может ни улыбнуться, ни нахмуриться. Другими симптомами являются косоглазие и трудности с глотанием. Причиной такой аномалии могут быть как генетические особенности, так и неблагоприятные условия для развития плода. Чтобы помочь людям без мимики, врачи проводят комплексную терапию.

Желание питаться несъедобным

Аллотриофагия — тип пищевого расстройства, при котором человеку хочется употреблять в пищу несъедобное. И речь идет не только о сыром тесте, крупах, неприготовленных продуктах. Некоторые люди, страдающие этим расстройством, не могут справиться с желанием съесть на обед металлические предметы. Так, француз Мишель Лотито пробовал употреблять в пищу велосипеды, тележки из супермаркетов и телевизоры, а за 2 года он смог съесть самолет «Сессна-150». «Гурмана» занесли в Книгу рекордов Гиннесса, но ни в коем случае не надо пытаться составлять такие же опасные меню. Причины этого расстройства могут быть как физиологические, так и социальные или психологические.

Неспособность распознавать голоса

Для страдающих фонагнозией голоса окружающих звучат как один. Если такому человеку позвонить по телефону, то он будет знать, что разговаривает именно с вами, только благодаря сохраненному в контактах номеру. Сначала считалось, что такое заболевание возникает только у тех, кто перенес апоплексический удар. Но в последние годы стали известны случаи, когда эта аномалия была врожденной.

Аллергия на собственного ребенка

В СМИ широко освещалась необычная история женщины из Англии, у которой возникла аллергия на собственного ребенка. Джоанн Маки заметила, что, когда она берет малыша на руки, ее кожа покрывается язвами. Как оказалось, она страдала от редкого заболевания кожи Pemphigoid Gestationis, которое в ее случае дало о себе знать при контактах с сыном. Сначала матери пришлось обматывать руки полотенцами, чтобы обнять малыша. А потом ей помогли различные медикаменты и кремы, которые рекомендовали врачи.

Невероятно острое зрение

Жительница Германии Вероника Сейдер считается человеком с самым острым зрением в мире. В 1972 году она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса за свою способность различать предметы на расстоянии 1,6 км от нее. Таким образом, ее зрение в 20 раз лучше, чем у обычного человека. Информацию о причинах такого ее супергеройского качества в открытых источниках найти трудно. Это позволяет нам говорить о том, что человеческие способности еще не полностью изучены наукой.

Способность не спать месяцами

Существуют люди, которые способны не спать месяцами и даже годами: у них генетическое заболевание — фатальная семейная бессонница, которая обычно проявляется во время полового созревания. Так, американский фермер Д. Джонс провел без сна 3 месяца. Его соотечественник Ал Харпин в возрасте 90 лет утверждал, что не сомкнул глаз за всю свою жизнь (однако отметим, что доказательств этому нет). К сожалению, на сегодняшний день эта болезнь является неизлечимой. Недуг очень редкий — науке известны всего 40 семей, которые страдают от него.

Способность различать движение при слепоте

Жительница Шотландии Милена Каннинг лишилась зрения в зрелом возрасте после сильной респираторной инфекции, нескольких инсультов и комы. Однако при этом она различала движение рук врача, а также могла назвать цвета движущихся больших предметов. Более того, женщина поразила медиков, увидев стекающие по стеклу капли дождя и косичку своей движущейся дочери. Медики пришли к выводу, что у Милены синдром Риддоха — редкое неврологическое заболевание, при котором наблюдается расстройство оптического восприятия с ограничением поля зрения. Исследование способностей пациентки в очередной раз подтвердило адаптивность человеческого мозга.

Переживание чужих эмоций как своих собственных

Синдром гиперэмпатии — способность переживать эмоции окружающих людей как свои собственные. И если же обычная эмпатия — это скорее позитивная способность, но гиперэмпаты буквально теряют себя. У одной пациентки определили гиперэмпатию после того, как ей удалили миндалевидное тело мозга, отвечающее за формирование эмоций. Женщина страдала от припадков, и поэтому врачи посчитали такую операцию необходимой. Припадки прекратились, но женщина стала сверхчувствительной к переживаниям людей вокруг. Она даже понимала, какие эмоции испытывают люди на фотографиях, видя только их глаза.