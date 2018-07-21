Необычные факты о памяти, которые приоткроют секреты нашего сознания

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По расчетам нейрофизиологов из института Солка, человеческий мозг способен запомнить от 5 до 20 петабайт информации. Это сопоставимо по объему со всей глобальной сетью. Однако мы продолжаем не помнить, куда только что положили телефон, и совершенно забываем сколько времени уже через секунду после того, как посмотрели на часы.

AdMe.ru нашел 8 интересных научных исследований в области памяти, которые помогут разобраться в некоторых секретах работы нашего мозга.

1. Фотографии стирают память

Ученые Калифорнийского университета провели эксперимент и доказали, что сфотографированные объекты быстрее стираются из памяти. Они разделили 50 студентов на 3 группы и показали каждому одни и те же картины. Первая группа фотографировала их на смартфон, вторая — фотографировала и стирала снимки через несколько минут, а третья просто смотрела. Через некоторое время, когда всех испытуемых попросили вспомнить увиденное, с заданием справились только те, кто не делал снимков.

2. Мы помним не то, что происходило на самом деле, а то, что нас задело

Нобелевский лауреат психолог Даниэль Канеман давно исследует феномен человеческой памяти и пришел к выводу, что у нас есть два «я»: одно переживает опыт, другое — хранит о нем воспоминания и оценивает. Часто два этих «я» могут не совпадать. Как пример он приводит слова одного из участников эксперимента, который 20 минут слушал прекрасную симфонию на концерте и все это время наслаждался музыкой, но его впечатление обо всем мероприятии испортил какой-то неприятный скрежет, который он услышал в самом конце. Переживание опыта доставило человеку удовольствие, но вот воспоминание о нем было испорчено неприятным событием в конце.

3. Существует протез памяти

Ученые из университета Южной Калифорнии придумали и уже испытали мозговой имплантат, который в будущем может помочь каждому человеку хранить в голове целые энциклопедии знаний. Испытания проводились на пациентах с эпилепсией и болезнью Альцгеймера, их просили запомнить что-то и выполнить тест. Во время ответов на часть вопросов память стимулировали. В ходе эксперимента выяснилось, что новое изобретение помогает улучшить запоминание до 37 % даже у людей с хроническими нарушениями памяти.

4. Депрессия стирает воспоминания

Немецкие нейробиологи из Рурского университета разработали математический алгоритм, который способен просчитать воздействие депрессии на клетки человеческого мозга. В ходе исследования мозга нескольких волонтеров с депрессивными расстройствами ученые пришли к выводу, что глубокая депрессия способна стереть часть прошлых воспоминаний. У человека, который долгое время пребывает в подавленном состоянии, замедляется формирование новых нервных клеток. Это деформирует нашу память, и мы теряем воспоминания из нашего прошлого.

5. Воспоминания могут быть ложными

Иногда наши воспоминания стираются и их место психика может занять чем-то, чего на самом деле не происходило. Такое явление называют конфабуляцией. Это иногда происходит по отношению к событиям далекого прошлого, например, когда мы вспоминаем что-то из нашего детства или путаем то, что нам приснилось, с событиями реальной жизни. Но если такие «галлюцинации памяти» происходят часто, это может говорить и о прогрессирующей амнезии. Свою предрасположенность к ложным воспоминаниям можно обнаружить, пройдя тест, в котором участникам предлагается запомнить список из нескольких слов, а потом повторить их. Если человек называет слово, которого в списке никогда не было, это считается конфабуляцией.

6. Есть таблетка, стирающая плохие воспоминания

Ученые из Университета Джонса Хопкинса в США после ряда экспериментов над мышами нашли белковые соединения в мозге, которые отвечают за хранение информации о негативном опыте. Исследователи изобрели способ удалять эти белки, а вместе с ними и плохие воспоминания с помощью медикаментов. Эта методика вызывает массу дискуссий и пока не получила широкого распространения. Предполагается, что таким образом можно будет лечить посттравматическую депрессию и избавлять людей от зависимостей.

7. Воспоминания можно «скачивать» и передавать в другой мозг

Представьте, что вы приходите изучать новый иностранный язык, а преподаватель просто «перекидывает» все свои знания из своего мозга в ваш за одно занятие. И вот вы уже говорите на незнакомом языке. Возможно, скоро это станет нашей реальностью и обучение больше не будет занимать так много времени. Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе уже научились передавать память одного моллюска другому с помощью извлечения молекул РНК. Система нейронов этих существ гораздо проще человеческой, однако исследователи уверены, что алгоритм передачи информации в нашем мозгу работает точно так же.

8. Совы страдают болезнью Альцгеймера чаще, чем жаворонки

После обследования 189 добровольцев ученые из Вашингтонского университета обнаружили новый симптом болезни Альцгеймера. Оказалось, что пептиды, провоцирующие нарушение работы памяти, также мешают людям спокойно спать по ночам и бодрствовать в светлое время суток. Люди, которые спокойно просыпаются утром и ложатся спать с наступлением ночи, не страдают хроническими заболеваниями, вызывающими нарушение памяти в пожилом возрасте.

Расскажите в комментариях, какой из этих фактов о памяти вас по-настоящему поразил?