Нейробиолог омолодил свой мозг и теперь рассказывает всем, как сделать так же

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Мозг — наиболее сложный объект во Вселенной. Он состоит из 100 млрд нервных клеток, а количество соединений между ними больше, чем количество звезд. Этот орган участвует во всем, что мы делаем. Его сбалансированная работа является основой жизни, полной счастья, здоровья, благополучия и мудрости. Но, к сожалению, каждый день мы теряем около 85 тыс. клеток мозга. И только наше поведение может это изменить.

Мы в AdMe.ru решили прислушаться к одному из главных нейробиологов современности, Дэниелу Дж. Амену ( Daniel G. Amen ), и рассказать вам о том, что советует ученый.

Тайны мозга заинтересовали Дэниела Дж. Амена после того, как однажды он решил изучить собственную томограмму. В 37 лет он посмотрел на свой снимок, и тот показался ему неровным и некрасивым. Мужчина не пил, не курил, не принимал наркотики, но у него были и некоторые плохие привычки: ученый спал по 4–5 часов, чтобы успеть больше, пил диетическую газировку, жаловался на лишний вес и хронический стресс.

«Я испытал „зависть“ к мозгу и захотел его улучшить», — рассказывает нейробиолог. Именно тогда Амен начал работать над собой, отказался от плохих привычек и выработал полезные.

Он основал десятки клиник по всему миру, которые занялись изучением мозга. За более чем 20 лет ученый сделал 70 тыс. томограмм людей из 90 стран мира и доказал, что каждый из нас может замедлить или даже обратить вспять старение организма. А лучшим доказательством его правоты стали улучшения томограммы самого Дэниела.