Нейробиолог омолодил свой мозг и теперь рассказывает всем, как сделать так же
Мозг — наиболее сложный объект во Вселенной. Он состоит из 100 млрд нервных клеток, а количество соединений между ними больше, чем количество звезд. Этот орган участвует во всем, что мы делаем. Его сбалансированная работа является основой жизни, полной счастья, здоровья, благополучия и мудрости. Но, к сожалению, каждый день мы теряем около 85 тыс. клеток мозга. И только наше поведение может это изменить.
Мы в AdMe.ru решили прислушаться к одному из главных нейробиологов современности, Дэниелу Дж. Амену (Daniel G. Amen), и рассказать вам о том, что советует ученый.
Тайны мозга заинтересовали Дэниела Дж. Амена после того, как однажды он решил изучить собственную томограмму. В 37 лет он посмотрел на свой снимок, и тот показался ему неровным и некрасивым. Мужчина не пил, не курил, не принимал наркотики, но у него были и некоторые плохие привычки: ученый спал по 4–5 часов, чтобы успеть больше, пил диетическую газировку, жаловался на лишний вес и хронический стресс.
«Я испытал „зависть“ к мозгу и захотел его улучшить», — рассказывает нейробиолог. Именно тогда Амен начал работать над собой, отказался от плохих привычек и выработал полезные.
Он основал десятки клиник по всему миру, которые занялись изучением мозга. За более чем 20 лет ученый сделал 70 тыс. томограмм людей из 90 стран мира и доказал, что каждый из нас может замедлить или даже обратить вспять старение организма. А лучшим доказательством его правоты стали улучшения томограммы самого Дэниела.
Снимок мозга Дэниела Дж. Амена.
Наши повседневные привычки могут либо вредить, либо помогать. Самыми опасными для мозга являются травмы (например, нет ничего хуже, чем бить мяч головой), наркотики и алкоголь, ожирение (при увеличении веса размер и активность мозга снижается), курение, высокое кровяное давление, диабет, токсины, недостаток упражнений, зависимость от компьютерных игр, избыток кофеина, недостаток сна, стресс, воздействие токсинов окружающей среды, долгое сидение перед телевизором и негативные мысли.
Самая крутая черта мозга — его гибкость. Поэтому каждый может улучшить состояние здоровья. Для этого Дэниел Дж. Амен советует делать следующее:
- Создавать позитивные социальные связи (мы перенимаем привычки людей, которые рядом).
- Постоянно учиться чему-то новому.
- Придерживаться здорового питания.
- Принимать поливитамины и добавки с рыбьим жиром.
- Учиться музыке.
- Заниматься физкультурой.
- Танцевать.
- Спать минимум 7 часов.
- Вырабатывать позитивное мышление.
- Выражать признательность судьбе (нейробиолог называет благодарность лучшим антидепрессантом и обещает, что если каждый день записывать по 3 вещи, за которые вы благодарны, то уже через 3 недели уровень счастья существенно поднимется).
- Медитировать.
Мозг пациента, который прислушивался к советам Амена.
Ясный ум начинается со здорового мозга. Чтобы воплотить свои мечты, необходимо, чтобы мозг работал правильно и максимально эффективно. Добиться этого можно только внимательным отношением к своему здоровью. Нужно навсегда отказаться от вредных для мозга привычек и практиковать полезные. «Как только вы научитесь любить свой мозг и избавитесь от плохих навыков, вы сможете использовать этот орган на полную мощность», — утверждает всемирно известный нейробиолог.
Нейробиолог с женой, которая во всем поддерживает мужа.
Конечно, каждый из нас знает об этих полезных привычках. Ведь вся магия в том, что именно такие базовые вещи, как хорошее питание, хороший сон и позитивный взгляд на мир, и имеют самое большое значение. На этом фундаменте можно построить все. Но, скажите честно, удается ли вам придерживаться их?