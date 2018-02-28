9 опасных приложений на Android, которые нужно удалить немедленно

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Google Play — отличная площадка для новых разработчиков, которые хотят сделать собственное приложение. Но не все из них имеют только чистые помыслы: некоторые из этих программ могут собирать ваши данные, передавать персональную информацию и даже обчистить ваш счет.

AdMe.ru создал список наиболее подозрительных приложений. № 5 лучше удалить сразу.

№ 1. Погодные приложения

Погодные приложения обрели практически вирусную популярность в период появления, после чего последовала столь же стремительная вирусная атака на такие программы. В частности, был пример, когда в погодное приложение встроили троян, который собирал данные владельца смартфона и передавал их злоумышленникам. Особенно их интересовали данные банковских карт. Популярность погодных приложений сейчас идет на спад: гораздо удобнее и менее энергозатратно просматривать прогнозы синоптиков в поисковике.

№ 2. Социальные сети

Подобные приложения также стихийно обрели популярность и быстро потеряли ее. В данном случае хакеры ни при чем, просто сами приложения потребляют много энергии и памяти смартфона, из-за чего последний безбожно тормозит. Например, пользователям Facebook более удобной показалась мобильная версия в браузере, к которой многие вернулись после того, как протестировали приложение. Кстати, многие пользователи «ВКонтакте» также отдают предпочтение мобильной версии сайта.

№ 3. Оптимизаторы

Clean Master и другие подобные оптимизаторы заботятся о своевременной очистке кеша и удалении ненужных программ. Однако большинство современных смартфонов имеет подобные функции в системе, что делает такие приложения бесполезными, ведь кеш и батарею телефона они продолжают потреблять. Так что вы не добьетесь ускорения работы системы, а только замедлите ее, получив «бонусом» рекламу.

№ 4. Встроенные браузеры

Встроенные браузеры идут в нагрузку к прошивке телефона, и зачастую они куда более медленные и малоизвестные. В большинстве случаев встроенный браузер открывается только случайно при нажатии на ссылку, так как, в отличие от Google Chrome, эти программы не имеют защиты от перехвата данных и тормозят работу системы.

№ 5. Антивирусы от непроверенных разработчиков

Когда хакеры начали взламывать телефоны и похищать данные, стали массово появляться и скачиваться мобильные антивирусы. Тогда хакеры подумали... и сделали собственные антивирусы. Такие программы могут похищать личные данные и даже блокировать телефоны своих пользователей, полностью лишая их возможности управлять системой. С подобным антивирусом никакие другие вирусы не нужны.

№ 6. Браузеры с дополнительными функциями

В эту категорию входят браузеры со специальными функциями, например просмотра видео или трансляций. Однако у таких приложений есть два существенных минуса. Во-первых, количество встраиваемой рекламы способно поразить воображение, все это невероятно раздражает и затрудняет работу в сети. Во-вторых, не может не насторожить посягательство на приватность: приложения требуют доступа ко множеству разделов, даже к управлению звонками, что делает их небезопасными.

№ 7. Приложения для увеличения объема оперативной памяти

Приложения для увеличения объема оперативной памяти являются, по сути, теми же оптимизаторами: они могут только своевременно очищать кэш, что телефон способен сделать и самостоятельно. Что касается оперативной памяти, то большего объема, чем тот, которым изначально располагает смартфон, вы не получите. Так что эти программы будут только тратить ресурсы и, возможно, собирать ваши данные.

№ 8. Детекторы лжи

Подобные приложения невозможно воспринимать всерьез, они созданы исключительно для развлечения. Возможно, в будущем, когда смартфоны будут оснащены биометрическими датчиками, они действительно смогут считывать изменения пульса во время ответов на вопросы, но сейчас от детектора лжи в телефоне не больше толку, чем от хрустального шара. Как и все подобные приложения, они расходуют заряд батареи. Кроме того, для работы такой программе не нужен доступ к контактам или персональным данным. Так что если приложение пытается получить доступ к системе, то его лучше не устанавливать.

№ 9. Дефрагментаторы

Приложения для дефрагментации жесткого диска сразу после своего появления обрели огромную популярность из-за аналогии с подобными программами для персонального компьютера. Но в телефоне жесткого диска для дефрагментации просто нет — эти приложения просто анализируют, сколько места занимают во внутренней памяти те или иные программы. Кроме того, дефрагментаторы также будут тратить ресурсы смартфона и могут собирать ваши данные.