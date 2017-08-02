Наука выбрала самого красивого мужчину в мире

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Мы уже знаем самых красивых женщин с точки зрения науки. На 1-м месте — Эмбер Херд: пропорции ее лица соответствуют идеалу на 91,85 %. Теперь ученые взялись за мужчин и назвали самых идеальных звездных красавцев.

AdMe.ru убежден, что у красоты не может быть стандартов, но согласен с данным исследованием — от этих 10 мужчин просто невозможно оторвать глаз. Примечательно, что те, кто не попал в тройку, тоже заслуживают внимания: их отдельные черты лица оказались «идеальнее», чем у лидеров рейтинга (например, Гослинг оказался на 8-м месте, но его нос признан самым-самым).