Наука выбрала самого красивого мужчину в мире
Мы уже знаем самых красивых женщин с точки зрения науки. На 1-м месте — Эмбер Херд: пропорции ее лица соответствуют идеалу на 91,85 %. Теперь ученые взялись за мужчин и назвали самых идеальных звездных красавцев.
AdMe.ru убежден, что у красоты не может быть стандартов, но согласен с данным исследованием — от этих 10 мужчин просто невозможно оторвать глаз. Примечательно, что те, кто не попал в тройку, тоже заслуживают внимания: их отдельные черты лица оказались «идеальнее», чем у лидеров рейтинга (например, Гослинг оказался на 8-м месте, но его нос признан самым-самым).
10. Джейми Фокс (85,46 %)
9. Зейн Малик (86,5 %)
8. Райан Гослинг (87,48 %)
7. Идрис Эльба (87,93 %)
6. Уилл Смит (88,88 %)
5. Дэвид Бекхэм (88,96 %)
4. Гарри Стайлз (89,63 %)
3. Брэд Питт (90,51 %)
2. Брэдли Купер (91,8 %)
1. Джордж Клуни (91,86 %)
Обладателем самого красивого лица стал Джордж Клуни. Знаменитый актер и до этого постоянно фигурировал в рейтингах самых красивых мужчин планеты, а теперь это подтверждено научным исследованием. Согласно теории «золотого сечения», 56-летний актер идеален на 91,86 %.
Бонус: Как рассчитать коэффициент привлекательности
Сделайте фото своего лица: не улыбайтесь и смотрите прямо в камеру, уберите волосы с лица. Распечатайте изображение на листе бумаги формата А4 и проведите расчеты (чем ближе пропорции лица к числу 1,618, тем красивее оно считается):
- Нос — измерьте длину носа от самой широкой точки до середины бровей и разделите на ширину носа в самой широкой точке. Если значение равно 1,618, то у вас идеальный нос.
- Губы — измерьте длину губ и разделите на ширину носа. Идеальные губы имеют значение 1,618.
- Совершенный овал лица — разделите лицо на 3 части: от линии роста волос до линии бровей, от линии бровей до основания носа и от основания носа до подбородка. Все части должны быть одинаковой длины.
Фото на превью eastnews