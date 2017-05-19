Насыпьте соду на матрас и посмотрите, что произойдет

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Современный рынок переполнен различными моющими и чистящими средствами, которые могут нанести вред здоровью. Но на кухне легко найти и совершенно безопасное, которое к тому же способно сотворить с вашим домом настоящее чудо. Мы в AdMe.ru предлагаем вам узнать о некоторых способах использования пищевой соды, которые помогут избежать дорогостоящих химчисток.

Такой способ очистки матраса избавит его от загрязнений — пота, отмерших клеток кожи, пыли и запаха. Вначале пропылесосьте весь матрас. Затем с помощью сита равномерно распределите 1 упаковку пищевой соды (по желанию можно добавить 10–15 капель эфирного масла) по всей его поверхности. Оставьте матрас в таком виде на несколько часов, а лучше на сутки. Затем пылесосом тщательно соберите всю соду.

В емкости соедините по 1 ст. л. пищевой соды и стирального порошка (по желанию). Затем залейте 1 стаканом теплой кипяченой воды и добавьте 4–5 ст. л. 9%-го столового уксуса. Смесь начнет активно пениться, поэтому для ее приготовления используйте емкость побольше. Тщательно все перемешайте и вылейте раствор в пульверизатор. Пропылесосьте ковровое покрытие или мягкую мебель. Распылите полученный раствор на 5–10 секунд, после чего убирите жидкость губкой (если потребуется, потрите проблемные участки). Повторяйте так до получения нужного результата, но при этом следите, чтобы жидкость не слишком пропитывала ткань.

Содово-уксусный раствор можно использовать для любых тканей, кроме натуральных.

Низкая цена.

Абсолютно нетоксична.

Впитывает грязь и влагу.

Заменяет многие чистящие средства.

Избавляет от неприятных запахов.

Способна уничтожить множество микроорганизмов.