Насколько на самом деле глубокий океан и что находится внизу?

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Океан действительно очень-очень глубокий. Намного глубже, чем мы можем себе представить. Если измельчить все горы, острова и неровности Земли и засыпать их в самую глубокую впадину в океане, то вода из нее поднимется и покроет всю планету слоем толщиной 5 метров. Но давайте сегодня не будем ничего измельчать, а попробуем узнать, насколько в действительности там глубоко.

AdMe.ru предлагает отправиться в путешествие, вместе нырнуть на самое дно Марианского желоба и узнать, что же находится там, внизу.

40 метров. Это максимальная глубина, на которую вам позволят нырнуть во время подводной экскурсии с аквалангом. 93 метра. Чуть ниже находится место, где был найден британский корабль «Лузитания», затонувший в 1915 году. Интересный факт: длина корабля составляет 240 метров, а это значит, что, если поставить его на нос, большая его часть будет находиться над поверхностью воды.

100 метров. Дайвинг на глубине 100 метров может быть смертельно опасным, потому что на этой глубине начинается декомпрессионная болезнь. 214 метров. Но угроза жизни не остановила человека по имени Герберт Нич (Herbert Nitsch), который установил рекорд, погрузившись на 214 метров в воду, причем нырнул он на такую глубину без акваланга. К его ногам и голове были привязаны грузы, чтобы погружение получилось достаточно быстрым. 250 метров. На такой глубине плавали немецкие подводные лодки во время Второй мировой войны.

332 метра. Опустимся ниже. Тут Ахмед Габр (Ahmed Gabr) установил другой рекорд по нырянию, но на этот раз с аквалангом. 500 метров. Максимальная глубина, на которую может нырнуть синий кит — самое большое существо на планете. Это также глубина, на которую может безопасно погрузиться атомная подлодка.

535 метров. Максимальная глубина, на которую может нырнуть императорский пингвин. 750 метров. Тут можно встретить гигантского осьминога, который умеет менять цвет кожи на красный, когда злится. 828 метров. На этой глубине мы могли бы достигнуть шпиля перевернутой башни Бурдж-Халифа — самого высокого здания в мире.

1 000 метров. Свет с поверхности не может достичь этой точки, поэтому ниже — кромешная тьма. Давление тут такое же, как если бы вы стояли на поверхности Венеры (то есть нас бы раздавило очень быстро). Тут также начинается зона обитания гигантских кальмаров. 1 280 метров. Максимальная глубина, на которую может нырнуть гигантская кожистая черепаха. Она может находиться под водой до 85 минут.

2 250 метров. На этой глубине кашалоты охотятся на гигантских кальмаров. От подобных сражений на кашалотах часто остаются шрамы. 3 800 метров. Тут покоится «Титаник». Корабль, который... да вы и сами знаете его историю.

4 000 метров. Абиссальная зона — тут обитают жуткие существа, такие как живоглоты, батиптеры и удильщики. 4 267 метров. Это средняя глубина по всему океану, поэтому тут можно наткнуться на дно. Но мы опускаемся во впадину, а значит, до дна еще далеко.

6 000 метров. Мы попадаем в зону хадаль, названную в честь бога подземного мира мертвых — Гадеса (Hades), или, как его еще называют, Аида. Давление тут — как 50 пассажирских самолетов Boeing 747, стоящих у вас на голове. 6 500 метров. Это максимальная глубина, на которую погружался аппарат DSV Alvin — исследовательская субмарина, которая помогла обнаружить «Титаник». 6 762 метра. Тут покоится SS Rio Grande — корабль, затонувший во время Второй мировой войны. Считается самым глубоко расположенным затонувшим судном в мире. 8 848 метров. Мы достигнем вершины перевернутого Эвереста.

10 898 метров. Глубина, на которую погружался режиссер Джеймс Кэмерон в 2012 году. Погружение заняло 3 часа, в течение которых режиссер наблюдал за окружающим его миром кромешной темноты и вел сьемку в 3D, чтобы включить полученные кадры в научно-популярный фильм «Вызов бездне 3D» (Deepsea Challenge 3D). Кэмерон стал третьим человеком, рискнувшим опуститься на 11-километровую глубину, и первым, кто сделал это в одиночку. 10 916 метров. Глубина, на которую погружались в 1960 году Жак Пиккар (Jacques Piccard) и Дон Уолш (Don Walsh). Они совершили погружение в батискафе «Триест» на предельно возможную глубину и оставались там около 20 минут, после чего стекла батискафа начали трещать, и им пришлось подняться. Это погружение длилось 5 часов. 10 994 метра. Мы достигнем бездны Челленджера, которая считается самой глубокой из известных и исследованных точек нашей планеты.

Однако все мы знаем, что океанские глубины изучены меньше, чем поверхность Марса, — всего на 5 %. Поэтому, как считают многие ученые, есть места и поглубже бездны, и одной только природе известно, что таится в этой глубине.