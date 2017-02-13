Над этими оптическими задачками 1880 года многие до сих пор ломают голову

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Мы в AdMe.ru очень любим загадки, от которых мозг практически начинает кипеть. А эти оптические головоломки, которые впервые появились на страницах одного американского журнала 1880 года, заставят вас поработать не только головой, но и глазами. Попробуйте рассмотреть правильный ответ на каждый из вопросов!

Кто-то видит здесь собаку, кто-то — медведя. А сможете ли вы найти хозяина этого животного?

У этого доктора два пациента. Где они?

Вы видите здесь только зайца или что-то еще?

А в этом прекрасном цветке спряталась прекрасная девушка

Помогите юноше отыскать свою возлюбленную

А в этом цветке спрятано много-много лиц. Сколько нашли вы?