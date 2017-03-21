На самом деле вы гораздо моложе, чем думаете
Все мы иногда испытываем грусть, что уже не так молоды, как раньше.
AdMe.ru узнал, что, несмотря на календарный возраст, организму человека средних лет не больше 20. Не верите?
Все дело в наших клетках, из которых формируется организм. Большинство этих клеток имеют свой срок жизни и полностью обновляются через определенный промежуток — в зависимости от органа человека.
Но если наш организм постоянно обновляется, почему наша кожа не молодая и гладкая, если ее возраст всего 2 недели, или почему кости со временем становятся более хрупкими, если они восстанавливаются каждые 10 лет?
Все дело в теломерах — концевых участках хромосом, которые отвечают за деление клеток. При каждом делении теломеры укорачиваются, возникает мутация в митохондриях, и деление клеток со временем прекращается.
Фото на превью depositphotos
По материалам book.bionumbers