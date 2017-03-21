На самом деле вы гораздо моложе, чем думаете

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Все мы иногда испытываем грусть, что уже не так молоды, как раньше.

AdMe.ru узнал, что, несмотря на календарный возраст, организму человека средних лет не больше 20. Не верите?