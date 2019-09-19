На конференции Samsung предсказали 10+ нововведений, которые перевернут нашу жизнь уже к 2069 году
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Человечество никогда не оставит попытки заглянуть в будущее. Но все выходит на новый уровень, когда вместе собираются ученые и футурологи, как это и произошло на презентации по случаю запуска новой торговой площадки Samsung. Некоторые прогнозы могут показаться похожими на мечты, но учитывайте, что все представленные технологии уже существуют и активно развиваются.
AdMe.ru углубился в футурологию вместе с выдающимися учеными и пересказывает основные моменты их прогнозов.
- Физическая торговля исчезнет. Все покупки будут производиться «через экран», причем не только в специализированных магазинах, но и, например, во время просмотра шоу. Понравилось платье героини? 3D-принтер напечатает такое же точь-в-точь под параметры вашего тела, а специальный дрон доставит его вам.
- Пробки, аварии и другие последствия рулевого вождения останутся в прошлом. На смену придут автоматизированные системы. Дороги будут восстанавливаться сами с помощью рассредоточенных в них бактерий, и нагрузка с них спадет за счет новых видов транспорта: квадрокоптеры, поезда с магнитной левитацией и даже пневмотрубы, как в мультсериале «Футурама».
- Города будут накрыты чем-то вроде купола, климат внутри будет под контролем жителей. Жилые комплексы будут озеленены растениями, выращенными с помощью гидропоники (выращивание в искусственной среде, без почвы). Каждый небоскреб будет самостоятельно обеспечивать себя овощами, фруктами и крупами.
- Одной лишь силой мысли мы сможем создавать целые виртуальные миры. Новое поколение дизайнерских и производственных фирм и искусственный интеллект позволят вам разработать любой сюжет или игру, используя только ваши мысли, а не программный код.
- Вы уже никогда не скажете что-то вроде «плохая графика» или «дешевые спецэффекты». Цифровые технологии обманут все ваши 5 чувств, и виртуальный мир будет неотличим от реального. Причем это будет доступно уже не посредством неуклюжих гарнитур, а с помощью нанотехнологий и нейроинтерфейса.
- Расширение и упрощение социальных связей сблизит людей. Голографические интерфейсы с системами биологической обратной связи позволят не только общаться на расстоянии, но и, например, сыграть с друзьями в гольф или ощутить физическое рукопожатие. Люди в социальных сетях будут общаться телепатически, на любом языке мира. Импланты в мозге позволят синхронно переводить речь, кто бы ни был вашим собеседником.
- Все забудут об универсальных диетах. С помощью встроенных в кожу сенсорных устройств весь наш рацион будет персонализирован с учетом генетики, особенностей тела и состояния здоровья. Датчики в коже будут выявлять необходимые нам вещества и витамины и рекомендовать подходящие блюда.
- Придется отказаться от некоторых предрассудков, потому что насекомые и синтетическая пища станут одними из главных источников нерастительного белка. Разведение животных требует слишком много земли и ресурсов, не говоря уж об их собственном благополучии. В составе большинства блюд будут молотые насекомые, а на каждой кухне будет стоять пищевой принтер. Делюкс-модели таких принтеров будут способны готовить блюда на уровне ресторанов категории Мишлен.
- Продолжительность жизни сильно вырастет за счет технологий, диагностирующих проблемы со здоровьем по мере их появления. 3D-принтеры будут печатать лекарства любого состава и формы и даже органы. Но даже смерть не будет абсолютным концом: мы сможем загрузить наши воспоминания и мысли в виртуальное облако. Близкие смогут общаться с цифровой версией нас.
- Генная инженерия позволит улучшить физиологию людей, их рефлексы и органы чувств. Ночное видение, повышенная выносливость, превосходный слух... Инвалидность уйдет в прошлое. По сегодняшним меркам у каждого будут суперспособности.
- Рои микроскопических наноботов будут вводиться детям при рождении. Они будут плавать по кровеносным сосудам и автоматически регулировать отклонения от нормы без походов к врачу. Врачи, кстати, тоже будут роботами. Люди будут лишь контролировать их.
Что из этого вам хотелось бы увидеть уже сейчас, а что кажется вам утопичным?