На конференции Samsung предсказали 10+ нововведений, которые перевернут нашу жизнь уже к 2069 году

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Человечество никогда не оставит попытки заглянуть в будущее. Но все выходит на новый уровень, когда вместе собираются ученые и футурологи, как это и произошло на презентации по случаю запуска новой торговой площадки Samsung. Некоторые прогнозы могут показаться похожими на мечты, но учитывайте, что все представленные технологии уже существуют и активно развиваются.