Отчего у врачей неразборчивый почерк, зачем кассиры зовут Галю с ключом и еще 8 ответов на ваши «почему»

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Спорим, вы не знали, отчего сырники называются именно так, чем пахнут книги и почему конфеты «Птичье молоко» получили такое странное название? Если мы правы, скорее читайте нашу статью, в которой есть ответы на эти вопросы, и не только.

AdMe.ru нашел ответы на мучавшие всех вопросы и спешит поделиться ими с вами.

Почему кассиры в магазинах зовут коллегу с ключом, чтобы отменить покупку?

Таковы правила безопасности. Ключ находится у старшего кассира (или администратора) и охранника. Без ключа нельзя в любой момент открыть кассу (ящик с деньгами открывается, только чтобы выдать сдачу, и не отдает чек, пока касса не закрыта) или, например, сделать отмену. Иначе появился бы соблазн для нечистых на руку продавцов. Представьте, что за отменами никто не следит и ключ есть у всех 10 кассиров крупного магазина. В таком случае кассир-мошенник может запросто произвести отмену товара, если покупатель оплатил покупку, но не стал дожидаться чека. А деньги такой продавец положит себе в карман.

Почему пахнут старые книги?

Древесина, из которой сделаны книги, состоит в основном из целлюлозных волокон и вещества лигнина. Именно он со временем придает желтизну бумаге, и в процессе производства современных книг его стараются удалять. А вот в старых книгах лигнин со временем разлагается и выделяет пахучие вещества, например бензальдегид с запахом горького миндаля. Что касается целлюлозы, то в процессе разложения ее сопутствующим «другом» становится фурфурол, который пахнет как ржаной хлеб.

Почему сырники называются так, хотя сделаны не из сыра, а из творога?

Дело в том, что слово «сыр» у некоторых славянских народов издавна и по сей день обозначает группу кисломолочных продуктов, включая творог (например, в украинском языке). А вот само слово «творог» в русский язык пришло лишь в XVIII веке, тогда как блюдо сырники известно было и ранее. Так что все, что делалось из творога, называлось «сырным». Но теперь в русском языке значение слова «сыр» сузилось до одного продукта.

Почему перелетные птицы возвращаются весной назад, а не остаются в комфортных теплых краях?

А. Саврасов «Грачи прилетели».

Главная причина кроется в том, что таким образом птицы избегают конкуренции с тропическими пернатыми, ведь им сложно соперничать с местными. К тому же они не приспособлены к постоянной жизни в тропических условиях.

Почему в рекламах часов стрелки показывают 10:10?

Оказывается, такое расположение стрелок является оптимальным: они не перекрывают логотип компании (обычно он находится под цифрой 12) и красиво обрамляют его. Дополнительные элементы (например, календарь), которые обычно размещены у цифр 3, 6 или 9, тоже отлично просматриваются. Стрелки не накладываются друг друга и не расположены диаметрально противоположно (такие ситуации нежелательны, так как выглядит это неэстетично и надуманно). К тому же так обе стрелки направлены вверх, что психологически более приятно и привлекательно для покупателей, ведь напоминает улыбку.

Почему сердце рисуют не так, как оно выглядит в реальности?

Потому что на самом деле мы рисуем не сердце. Вообще, существует несколько версий на этот счет. Возможно, мы изображаем лист плюща. В древнегреческой культуре лист плюща символизировал бога виноделия и страсти Диониса. Этот листок часто можно увидеть в декоре древнегреческих амфор. Двое лебедей, которые отличаются верностью на всю жизнь, подплывая друг к другу, образуют сердце. По третьей версии, символ сердца не что иное, как изображение женских ягодиц.

Почему кошки умываются, а собаки нет?

Возможно, кошки унаследовали эту привычку от далеких предков. Те выслеживали свою добычу, а запах, который мог исходить от их тела, был совсем не с руки: жертва учуяла бы хищника. Собаки же — родственники волков, которые настигают жертву в результате открытого преследования. А еще у собак запах играет важную роль при общении.

Почему конфеты «Птичье молоко» так называются?

Эти воздушные конфеты получили свое название на основе сказок разных народов мира. В них повествуется о райских птицах, которые своим молоком вскармливают детенышей. Легенда гласит, что, отведав такого молока, человек станет бессмертным.

Почему волки воют на луну?

На самом деле им все равно, есть луна на небе или нет. Вой — важнейший способ общения между волками. И воют они вовсе не на луну. Почему же сложилось такое убеждение? Волки поднимают голову вверх (якобы в ночное небо), поскольку такое положение обеспечивает лучшее распространение звука. А происходит это ночью по той причине, что именно в это время суток волки наиболее активны. Лунные ночи же обычно безветренны, и вой животных отлично слышен.

Почему у врачей неразборчивый почерк?

Они не специально, честное слово. На самом деле их почерк утрачивает четкость, потому что врачи очень много пишут от руки. Повторение движений приводит к упрощению рисунка — так повышается эффективность действий.