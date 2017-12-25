Мы узнали, какие профессии станут ненужными через 20 лет

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Мы живем в стремительно развивающемся мире. Еще совсем недавно мы радовались появлению первых мобильных телефонов, а теперь наш гаджет может практически все. Техника облегчает жизни людей. Но у многих появляется страх, что роботы в будущем станут делать слишком много и... что же тогда делать людям? AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с профессиями, которые, по прогнозам ученых, могут исчезнуть или существенно измениться в ближайшие 20−30 лет. Не паникуйте, дочитайте статью до конца и подумайте, как может развиться ваша карьера.

Образование

Отношение к образованию сейчас стремительно изменяется. Теперь научиться чему угодно можно дистанционно, учебный процесс стал более индивидуализированным, а учебная программа — более емкой. Новые методы обучения с применением IT-технологий тоже набирают обороты. Поэтому на смену привычным преподавателям придут такие профессии, как координатор образовательных онлайн-платформ, тьютор и игропедагог. Хорошие педагоги всегда будут в почете, но новые методы обучения будут диктовать иные требования к этим специальностям.

Индустрия развлечений

Развитие техники и автоматизация могут оставить без работы администраторов ресторанов, отелей, кинотеатров, фитнес-клубов. Уже сейчас существует много приложений и сайтов, где любой может забронировать гостиницу или заморозить клубную карту тренажерного зала. Пропадает и ценность турагентов, ведь многие поняли, что путешествовать без посредников намного дешевле и не вызывает особых хлопот, а современные технологии значительно упрощают подготовку к путешествию. В сфере туризма актуальными будут должности разработчика турнавигаторов и режиссера индивидуальных туров.

Рабочие специальности

Функция «автопилот» становится все более совершенной, и ученые утверждают, что аварий в автопилотном режиме происходит значительно меньше, чем с человеком за рулем, так что профессия водителя скоро станет ненужной. Работникам полиграфии уже приходится нелегко, ведь на смену печатным изданиям пришли электронные. Под угрозой исчезновения профессия почтальона, ведь все меньше людей посылают бумажные письма, заказывают корреспонденцию, а извещение о посылке можно получить онлайн. Развитие ЗD-принтеров ставит под угрозу работников легкой промышленности. Труд шахтеров, горняков и бурильщиков, возможно, также станет менее ценным не только из-за автоматизации, но и тенденцией к переходу на возобновляемые источники энергии.

Торговля и маркетинг

Развитие интернет-продаж и клиентоориентированной рекламы, а также автоматических касс в магазинах приведет к исчезновению таких профессий, как продавец, кассир, менеджер прямых продаж, торговый агент.

Финансовая сфера

Банковские работники и профессии, связанные с обработкой данных, станут менее востребованными. Многие банки уже создают качественные приложения, разобраться в которых может любой пользователь. Крупные банки уже планируют закрывать часть офисов, чтобы сократить расходы. В финансовой сфере разовьются такие профессии, как оценщик интеллектуальной собственности и разработчик персональных пенсионных планов.

Интеллектуальный труд

Развитие нейросетей может повлечь за собой обесценивание трудов журналистов, копирайтеров, корректоров. Уже сейчас нейросеть может написать рассказ, а издание Associated Press использует робота для написания новостей. Под угрозой и рядовые юристы. К примеру, в Британии с 2015 года функционирует интернет-бот, который помогает решать проблемы со штрафами, не прибегая к недешевым услугам юридического сопровождения.

Не стоит впадать в отчаяние

Профессионалы всегда будут востребованы, поэтому продолжайте совершенствоваться. Боты смогут писать средние по качеству новости и статьи, но серьезные художественные произведения останутся за человеком. Не забывайте, что задача автоматизации — забрать у нас рутинную работу, которая отнимает время и силы. А мы в это время сможем сконцентрироваться на действительно важных и сложных задачах. Если вам или вашим детям предстоит определиться с профессией, обратите внимание на те сферы, которые точно будут востребованы. Эти специальности связаны с человеческими способностями и чувствами, например врач, психолог, воспитатель, следователь, переводчик. Всегда будут актуальны и специальности, связанные со строительством. Многие специальности не полностью растворятся в мире технологий, просто видоизменятся задачи работника. На смену агрономам, например, придут сити-фермеры и операторы автоматизированной сельхозтехники. Не забывайте о развивающихся отраслях: IT-технологии, робототехника, машиностроение, биотехнологии, разработка новых материалов и источников энергии, космос.

А вы с нетерпением ждете будущего, которое когда-то казалось фантастикой? Или боитесь кардинальных перемен? Расскажите об этом в комментариях, нам очень интересно.