9 новых трендов, которые помогут вести здоровый образ жизни даже тем, у кого нет на это времени

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Полезный гамбургер и золотое молоко, газировка с нулевой калорийностью и «воздушный фитнес» — тренды здорового образа жизни в 2018 году. Из статьи вы узнаете, как разнообразить тренировки, потерять вес, добавить в рацион полезные продукты и отказаться от вредных, не прикладывая слишком много усилий.

AdMe.ru разобрался в трендах здорового питания и спорта и выбрал самые интересные. Будем рады, если вы узнаете для себя что-то новое, а поддерживать здоровый образ жизни станет чуточку проще.

1. Легкие кардиотренировки

Низкоинтенсивные кардиотренировки — это занятия продолжительностью 30–60 минут в одном темпе. Раньше считалось, что для сжигания жира нужны высокоинтенсивные нагрузки, а легкие не могут их заменить. В 2018 году легкие кардиотренировки обретают все большую популярность: неспешная езда на велосипеде, ходьба, йога, плавание. Тренировки низкой интенсивности помогают: снизить вес и риск болезней сердца;

привести в порядок здоровье даже людям с преддиабетом (ходьба 18 км в неделю);

терять больше веса и наращивать больше мышц, чем при интенсивной нагрузке.

2. Золотое молоко

Становятся популярными золотое молоко, латте, мороженое и чай. Золотой оттенок придает куркума — ее продают в пакетиках и банках, добавляют в коктейли и бутылки с молоком. Чтобы куркума лучше всасывалась, ее нужно сочетать с черным перцем: он усиливает ее действие в 20 раз. Куркума прекрасно влияет на здоровье: защищает нейроны от разрушения и предотвращает болезни мозга;

борется с ревматоидным артритом;

выступает кардиопротектором благодаря антиоксидантам;

снимает симптомы депрессии не хуже лекарств.

3. Вертикальный фитнес

Фитнес в воздухе помогает прокачать верхнюю часть тела, улучшить гибкость, выносливость и координацию. Есть разные виды «воздушного фитнеса», и каждый из них может сделать тренировки яркими и вывести на новый уровень владения телом: гимнастика на воздушных полотнах (Aerial-Silks);

воздушная йога в гамаках (Aerial Hammock Yoga);

танцы на пилоне (Pole Dancing);

гимнастика на кольце (Lyra).

4. Органическое вино

Виноград — в списке самых загрязненных ягод: в 96 % проверенного продукта были остатки пестицидов. Органическое вино производят из винограда, выращенного без пестицидов, в нем сохраняется ценнейший антиоксидант ресвератрол, и при этом напиток не наносит вреда здоровью. Покупатель органического вина получает: продукт из винограда, выращенного натуральным способом;

минимум сульфитов — потенциальных аллергенов в составе;

сертифицированный продукт — отметка USDA для американской продукции, EU Organic для европейской.

Если вино органическое, обязательно будет пометка о сертификации. Например, на бутылке слева — круг с листочком и зеленый прямоугольник.

5. Адаптогены

Адаптогены — травы и грибы, которые помогают побороть стресс: розмарин, ягоды годжи, гриб чага (добавляют в кофе и чай), спирулина, имбирь, женьшень. Использовались в китайской и аюрведической медицине, а сейчас их полезные свойства подтверждает наука. Адаптогены помогают: сохранить концентрацию и фокус, когда мы устали;

свести к минимуму последствия стресса;

увеличить работоспособность и улучшить настроение.

6. Газировка с натуральным соком

В составе обычной газировки есть кислоты и подсластители, например в 250-граммовом стакане колы 30 граммов сахара. В составе альтернативной газировки, которая становится популярной во всем мире, — натуральные соки без сахара. Состав такой газировки радует: нет натрия, небезопасных подсластителей, таких как аспартам, и в баночке меньше калорий, чем в обычной газировке. Так выглядит газировка без сахара и калорий.

7. Растительное молоко

Потребители отказываются от коровьего молока по разным причинам: непереносимость лактозы, вегетарианство, неуверенность в безопасности продукта — в животных кормах могут быть антибиотики и пестициды. Самые популярные и безопасные виды растительного молока: соевое: снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака груди и предстательной железы, смягчает симптомы менопаузы;

миндальное: благодаря мононенасыщенным жирным кислотам помогает похудеть и управлять весом, снижает уровень «плохого» холестерина;

кокосовое: снижает уровень «плохого» холестерина, но его нельзя хранить дольше 2 месяцев — теряет свойства.

8. Черные напитки

Активированный уголь — один из лучших адсорбентов: попадая в желудок, притягивает токсины и химические вещества и выводит их. Уголь стал популярным компонентом здорового питания: его добавляют в кофе, латте, коктейли и мороженое. Активированный уголь: улучшает функции почек, снимая с них часть нагрузки;

не выводит из организма полезные бактерии;

уменьшает «плохой» холестерин (на 41 %, если принимать 32 грамма угля в день);

защищает от депрессии и плохого настроения, нормализуя работу желудка.

9. «Невозможные бургеры»

Impossible Burger — оригинальное название продукта, который создала компания Impossible Foods из Силиконовой долины. В компании работают доктора, ученые, инженеры и шеф-повара. «Невозможный бургер» выглядит, пахнет и ощущается на вкус как традиционный бургер с мясом. Внутри находится не мясо, а полностью растительный продукт из картофельного белка, сои, пшеницы, кокосового масла. В котлете нет холестерина. Так выглядит производство «невозможных бургеров»:

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