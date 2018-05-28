9 новых трендов, которые помогут вести здоровый образ жизни даже тем, у кого нет на это времени
Полезный гамбургер и золотое молоко, газировка с нулевой калорийностью и «воздушный фитнес» — тренды здорового образа жизни в 2018 году. Из статьи вы узнаете, как разнообразить тренировки, потерять вес, добавить в рацион полезные продукты и отказаться от вредных, не прикладывая слишком много усилий.
AdMe.ru разобрался в трендах здорового питания и спорта и выбрал самые интересные. Будем рады, если вы узнаете для себя что-то новое, а поддерживать здоровый образ жизни станет чуточку проще.
1. Легкие кардиотренировки
Низкоинтенсивные кардиотренировки — это занятия продолжительностью 30–60 минут в одном темпе. Раньше считалось, что для сжигания жира нужны высокоинтенсивные нагрузки, а легкие не могут их заменить. В 2018 году легкие кардиотренировки обретают все большую популярность: неспешная езда на велосипеде, ходьба, йога, плавание.
Тренировки низкой интенсивности помогают:
- снизить вес и риск болезней сердца;
- привести в порядок здоровье даже людям с преддиабетом (ходьба 18 км в неделю);
- терять больше веса и наращивать больше мышц, чем при интенсивной нагрузке.
2. Золотое молоко
Становятся популярными золотое молоко, латте, мороженое и чай. Золотой оттенок придает куркума — ее продают в пакетиках и банках, добавляют в коктейли и бутылки с молоком. Чтобы куркума лучше всасывалась, ее нужно сочетать с черным перцем: он усиливает ее действие в 20 раз.
Куркума прекрасно влияет на здоровье:
- защищает нейроны от разрушения и предотвращает болезни мозга;
- борется с ревматоидным артритом;
- выступает кардиопротектором благодаря антиоксидантам;
- снимает симптомы депрессии не хуже лекарств.
3. Вертикальный фитнес
Фитнес в воздухе помогает прокачать верхнюю часть тела, улучшить гибкость, выносливость и координацию. Есть разные виды «воздушного фитнеса», и каждый из них может сделать тренировки яркими и вывести на новый уровень владения телом:
- гимнастика на воздушных полотнах (Aerial-Silks);
- воздушная йога в гамаках (Aerial Hammock Yoga);
- танцы на пилоне (Pole Dancing);
- гимнастика на кольце (Lyra).
4. Органическое вино
Виноград — в списке самых загрязненных ягод: в 96 % проверенного продукта были остатки пестицидов. Органическое вино производят из винограда, выращенного без пестицидов, в нем сохраняется ценнейший антиоксидант ресвератрол, и при этом напиток не наносит вреда здоровью.
Покупатель органического вина получает:
- продукт из винограда, выращенного натуральным способом;
- минимум сульфитов — потенциальных аллергенов в составе;
- сертифицированный продукт — отметка USDA для американской продукции, EU Organic для европейской.
Если вино органическое, обязательно будет пометка о сертификации. Например, на бутылке слева — круг с листочком и зеленый прямоугольник.
5. Адаптогены
Адаптогены — травы и грибы, которые помогают побороть стресс: розмарин, ягоды годжи, гриб чага (добавляют в кофе и чай), спирулина, имбирь, женьшень. Использовались в китайской и аюрведической медицине, а сейчас их полезные свойства подтверждает наука.
Адаптогены помогают:
- сохранить концентрацию и фокус, когда мы устали;
- свести к минимуму последствия стресса;
- увеличить работоспособность и улучшить настроение.
6. Газировка с натуральным соком
В составе обычной газировки есть кислоты и подсластители, например в 250-граммовом стакане колы 30 граммов сахара.
В составе альтернативной газировки, которая становится популярной во всем мире, — натуральные соки без сахара. Состав такой газировки радует: нет натрия, небезопасных подсластителей, таких как аспартам, и в баночке меньше калорий, чем в обычной газировке.
Так выглядит газировка без сахара и калорий.
7. Растительное молоко
Потребители отказываются от коровьего молока по разным причинам: непереносимость лактозы, вегетарианство, неуверенность в безопасности продукта — в животных кормах могут быть антибиотики и пестициды.
Самые популярные и безопасные виды растительного молока:
- соевое: снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака груди и предстательной железы, смягчает симптомы менопаузы;
- миндальное: благодаря мононенасыщенным жирным кислотам помогает похудеть и управлять весом, снижает уровень «плохого» холестерина;
- кокосовое: снижает уровень «плохого» холестерина, но его нельзя хранить дольше 2 месяцев — теряет свойства.
8. Черные напитки
Активированный уголь — один из лучших адсорбентов: попадая в желудок, притягивает токсины и химические вещества и выводит их. Уголь стал популярным компонентом здорового питания: его добавляют в кофе, латте, коктейли и мороженое.
Активированный уголь:
9. «Невозможные бургеры»
Impossible Burger — оригинальное название продукта, который создала компания Impossible Foods из Силиконовой долины. В компании работают доктора, ученые, инженеры и шеф-повара.
«Невозможный бургер» выглядит, пахнет и ощущается на вкус как традиционный бургер с мясом. Внутри находится не мясо, а полностью растительный продукт из картофельного белка, сои, пшеницы, кокосового масла. В котлете нет холестерина.
Так выглядит производство «невозможных бургеров»:
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Фото на превью depositphotos, depositphotos