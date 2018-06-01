Мы собрали факты о лекарствах, после которых возникают сомнения, а правильно ли мы вообще лечимся

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Древнеримскому философу Луцию Сенеке приписывают следующий афоризм: «Иные лекарства опасней самих болезней». С этим сложно не согласиться, но только путем проб и ошибок человечество создает высокоэффективные медицинские препараты, которые спасают жизни. А в процессе таких открытий происходит немало курьезных случаев, интересных происшествий и оригинальных решений.

Мы в AdMe.ru собрали 8 удивительных фактов из мира фармацевтики, и некоторые из них сейчас звучат как фантастика. Зато теперь мы знаем, почему в США нет зеленки, что такое «обецалп» и почему так важно читать инструкции к лекарствам.

1. Вазелин — чистящее и общеукрепляющее средство

Вазелин стал открытием химика Роберта Августа Чезбро и изначально рекламировался как пятновыводитель и слабительное средство. Вскоре изобретатель сделал вывод, что вазелин — это отличное лекарство от многих болезней, и рекомендовал есть его каждое утро по 1 ч. л. Что интересно, Чезбро сам следовал этому совету и дожил до 96 лет.

2. Кетчупом лечили экзему и облысение

В 1820–1830 годах кетчуп в США продавался в аптеках в качестве лекарства от облысения, экземы и болей в желудке и даже был запатентован как лекарственный препарат. Каротиноидный пигмент ликопин, входящий в состав томата, действительно полезен для здоровья, а в кетчупе его содержание выше, чем в свежих помидорах. Сегодня кетчуп уже не считают лекарством, а купить ликопин можно в любой аптеке.

3. Obecalp — лекарство для детей

При жалобах на легкие недомогания у детей американские врачи порой назначают средство Obecalp («Обецалп»), активным веществом которого является сахар. О необычном лечебном эффекте средства легко догадаться, прочитав название препарата наоборот — placebo (плацебо). Идея создания такого препарата принадлежит австралийскому врачу Майклу Акстенсу, а само название впервые упоминается в рецептах, которые выписывали псевдо-больным врачи из Калифорнии.

4. В России тоже было свое средство плацебо

Незадолго до революции в Санкт-Петербурге были популярны капли барона Вревского — «от нервов». По словам создателя чудо-микстуры, они могли излечить от всех болезней. Их рекламировали в журналах и рассылали почтой. Впоследствии врачи провели анализ этих капель и выяснили, что во флаконах находилась самая обычная вода из Невы.

5. Зеленка — только в странах бывшего СССР

Раствор красителя бриллиантового зеленого (так называемая зеленка) в качестве антисептика применяется исключительно на постсоветском пространстве. В Европе зеленка не запрещена, но ее не используют, так как никто не проводил научных исследований на предмет ее канцерогенных свойств. Зеленку в США сейчас связывают скорее с политическими акциями, чем с антисептическими свойствами, а порезы и ссадины у детей часто смазывают бепантеном. Впрочем, цитрамон, корвалол, валидол и арбидол тоже вряд ли удастся найти в аптеках за пределами стран бывшего СССР.

6. Coca-Cola и Dr Pepper тоже родом из аптеки

Фармацевт из Атланты Джон Пембертон получил ранение на гражданской войне. Стремясь вылечить свою нервозность и головные боли, он создал напиток, который смешивался с газированной водой. Микстуру посчитали эффективной и начали продавать в аптеках. Так в 1886 году была изобретена Coca-Cola. Другой специалист, Чарльз Олдертон, в 1885 году изобрел Dr Pepper. Он любил запахи аптеки и фруктовые ароматы, и смешивая различные сиропы с газировкой из фонтана в своей аптеке, он создал всемирно известный напиток.

7. Забавные побочные эффекты от приема лекарств

Фармацевтическая компания «ГлаксоСмитКляйн» сообщает интересный факт: побочными эффектами от приема лекарства «Ропинирол», который используют при лечении болезни Паркинсона, могут стать повышенное сексуальное влечение и страсть к азартным играм .

. Лекарственный препарат «Мефлохин», которым лечат малярию, может вызывать побочные эффекты в виде галлюцинаций и желания совершить суицид .

. Побочным эффектом от действия снотворного «Золпидем» является желание готовить пищу и есть во время сна , а также управлять автомобилем в сонном состоянии.

, а также управлять автомобилем в сонном состоянии. Антидепрессант «Кломипрамин» обладает крайне интересным побочным эффектом: 5 % принимающих данный препарат людей испытывают оргазм при зевании.

8. Интересные факты о контрацептивах

Использовать гормоны для предотвращения нежелательной беременности в 1931 году впервые решил австрийский биолог Людвиг Хаберландт. При создании первых контрацептивов источником гормонов были животные. К примеру, для выработки этинилэстрадиола использовались яичники свиней. Вскоре гормон прогестерон научились синтезировать искусственно. В одной таблетке первых контрацептивов было столько же гормонов, сколько сейчас в целой упаковке на один цикл приема. Страшно представить, каким это было ударом для эндокринной системы женщины.

Бонус: курьезный случай из жизни царя

То, как боялись в древности отравителей и ядов, наглядно демонстрирует история царя Понта Митридата VI. Опасаясь быть отравленным врагами, он с детства приучал свой организм к различным ядам, регулярно принимая их в небольших дозах. Когда же Митридату захотелось покончить с жизнью, он попытался отравиться ядом, но у него ничего не получилось. До конца неизвестно, правда это или вымысел, но и по сей день привыкание к ядам в токсикологии называют митридатизмом.

Какой из этих фактов оказался для вас самым неожиданным? Если бы вы могли создать лекарство от любой болезни, что бы это было? Делитесь в комментариях.