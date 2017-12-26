Мы собрали 14 фактов, которые кажутся глупостью, но это абсолютная правда

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Каждый день в мире кто-то совершает открытие, о котором раньше даже не могли подумать. Поэтому вовсе не удивительно, что многого мы еще не знаем даже из того, что уже известно. Сегодня в этой подборке AdMe.ru делится новыми фактами, которые расширят ваш кругозор.

Популярное в фильмах ужасов орудие убийства — бензопила — изначально предназначалось для помощи при родах.

Выдры спят, взявшись за руки, для того чтобы их не унесло в открытое море и не прибило к берегу.

Раненый или напуганный опоссум падает мертвым, у него стекленеют глаза, изо рта течет пена, а из анальных желез источается зловоние. После того как опасность минует, животное чудесным образом оживает и выздоравливает.

В Корее время, которое малыш находится в животе мамы, приписывают к его возрасту.

Пробуя новую авторучку, 97 % людей пишут свое имя.

Люди, которые слушают музыку перед сном, засыпают быстрее, спят дольше и реже просыпаются ночью.

Статуя Уинстона Черчилля на Парламент-сквер находится под напряжением — чтобы голуби не садились ему на голову.

В некоторых районах Китая в чай вместо сахара кладут соль.

В 70-х годах в Бельгии в школьных столовых детям подавали пиво, так называемое «столовое», и думали, что оно полезнее газировки. Считалось, что этот напиток заставит их быстрее расти. Также тогда думали, что оно не менее полезно для беременных женщин и женщин, которые кормили грудью своего ребенка, так как оно было изготовлено из натуральных ингредиентов.

Миньоны — это не только желтые существа из мультфильма «Гадкий Я». При французском королевском дворе миньонами называли королевских фаворитов, приближенных, лучших друзей, а иногда и любовников королевских особ.

В Бразилии закон разрешает уменьшить срок тюремного заключения за счет прочитанных книг.

Ямочка на подбородке — это генетическая мутация. Мутированные гены, вызывающие ямочки, обнаруживаются внутри половых клеток каждого родителя.

Согласно исследованию, чем больше живот, тем лучшим бойфрендом и мужем будет мужчина. В подтверждение приводятся следующие факты: у полных мужчин всегда находится время для своего партнера; у них высокая самооценка, несмотря на их лишний вес; они уверены в себе; они ласковые; они не давят на партнера по поводу внешнего вида.

После 30 лет человеческий рост уменьшается на 1 см каждые 10 лет. Люди теряют рост, потому что диски между позвонками в позвоночнике обезвоживаются и сжимаются. Стареющий позвоночник также может стать более изогнутым, а позвонки могут разрушаться.

Что больше всего вас удивило в этой подборке? А может быть, вы знаете еще какие-то очень необычные и поражающие воображение вещи о нашем мире? Делитесь в комментариях!